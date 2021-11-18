Меркель сдержанно отреагировала на демарш МИД РФ

Нет ничего удивительного в том, что подобную корреспонденцию предают огласке - так отреагировала исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на опубликование министерством иностранных дел России дипломатической переписки между главами МИД Германии, Франции и РФ. Вопрос DW был адресован Меркель во время ее встречи с журналистами в Берлине в четверг, 18 ноября.



"Многие мои письма я тоже могла прочесть в газетах, так что в этом отношении никому ничего не стоит скрывать", - заявила Меркель.

Одновременно она выразила сожаление в в связи с отменой встреч министров иностранных дел в "нормандском формате". И. о. канцлера ФРГ отметила, что у подобных встреч всегда имеется "собственная динамика". "Такие встречи всегда имеют собственный импульс. Именно поэтому они хороши и важны. И поэтому я сожалею, что такие встречи не состоялись в последнее время", - подчеркнула Ангела Меркель.

Несколькими часами ранее МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с его коллегами по должности из Германии и Франции о переговорах, касающихся ситуации в Донбассе, сославшись на то, что позиция Москвы в этих переговорах "подвергается искажениям". Официальный Париж обвинил Россию в нарушении дипломатического протокола. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил журналистам в Киеве: "Ничего хорошего в этом нет. Россия своими действиями добивает нормандский формат, демонстрирует, что не заинтересована в его развитии, и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе".

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