Комментарий: Сохранение конфликта с Западом - главная задача Путина

Гарнизону "крепости Россия" приказано приготовиться к новому раунду гибридной войны с Западом, которая становится, в сущности, смыслом существования путинского режима, считает Константин Эггерт.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на военно-морском параде в Петербурге, 25 июля 2021 года
Последние семь с лишним лет, после начала войны с Украиной, Владимир Путин почти всегда звучит воинственно и раздраженно, когда говорит о Соединенных Штатах, Европейском Союзе и Украине. Но на расширенной коллегии МИД России в Москве он резко поднял градус риторического противостояния.
Президент ядерной державы-постоянного члена Совета безопасности ООН, на которую едва ли кто-то решится напасть, потребовал от своего министра иностранных дел добиться от Запада "предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении, потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может". "Там" - это в Центральной Европе и Украине.
Увлечение сталинской внешней и оборонной политикой второй половины тридцатых-начала сороковых годов не прошло для Путина даром. Он все чаще звучит как Сталин, предъявляющий ультиматум правительству в Хельсинки перед нападением на Финляндию в тридцать девятом году или диктующий свою волю королю Румынии перед аннексией Бессарабии в сороковом.
Меня поразили путинские слова "...нужно, чтобы это состояние (напряженности. - Ред.) у них (НАТО. - Ред.) сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт...". То есть мигрантов с Ближнего Востока тысячами завозит Александр Лукашенко, а виноваты Польша с Литвой. Крым аннексировала Россия, но агрессор - страны Североатлантического альянса, которые это не признали.
Не просто идейно-политическое противостояние с коллективным Западом, а активное поддержание конфликта с ним теперь объявлено одним из ключевых элементов внешней политики Кремля. Гарнизону "крепости Россия" приказано приготовиться к новому раунду гибридной войны, которая становится, в сущности, смыслом существования путинского режима, сколько бы времени ни отмерила ему история. Даже пандемия COVID-19 не заставила путинский режим переориентироваться на внутреннюю повестку дня. Казалось бы чего проще - выделить много денег из не перестающих расти нефтегазовых доходов на реформу и модернизацию здравоохранения хотя бы в 10-15 городах-миллионниках (за вычетом Москвы и Санкт-Петербурга), и триумфальное "переизбрание" в 2024 году Путину гарантировано. Но нет, ставка сделана на продолжение новой холодной войны.
Какие формы она может принять? Искусственно созданный Лукашенко (при поддержке Москвы) миграционный кризис на границе Литвы и Польши скорее убедит российское руководство, что подобные акции будут эффективны и в дальнейшем. Для Путина это повод выжать из Лукашенко официальное согласие на дислокацию российских войск в Беларуси. Уверен, что продолжатся и эксперименты на границах ЕС и НАТО. Вслед за мигрантами в польских лесах могут появиться "заблудившиеся члены клуба спортивного ориентирования" с оружием "из военторга".
В-третьих и главных, Кремль явно готовит либо "добровольное присоединение", либо официальное "взятие под защиту" так называемых "ЛНР" и "ДНР". Решение пока не принято, но повод найти будет нетрудно. Раз нет радикального улучшения экономической ситуации, то для очередного продления президентских полномочий понадобится пропагандистское обоснование. Триумфальное "спасение русских Донбасса" - почему нет?
Этого не случится только если Сергею Лаврову не удастся выполнить поручение Путина и добиться от Запада тех самых "серьезных долгосрочных гарантий безопасности". Если судить по речи в МИД, имеются в виду прекращение размещения американских систем противоракетной обороны в Польше и Румынии, учений ВМФ стран НАТО вблизи берегов Крыма, а также публичный отказ от утвержденного на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году согласия на будущее вступление в альянс Украины и Грузии.
И тут возникает главный вопрос: Путин достаточно опытный политик, чтобы не понимать - ничего этого не будет. Предположу, что он, во-первых, надеется, что пусть не всего, но хотя бы чего-то он добьется. А во-вторых, в Кремле боятся, что любая "разморозка" отношений с Западом приведет к потере контроля над ситуацией внутри России.
Не стоит забывать, что взгляды Путина и его ближнего круга во многом сформированы их позднесоветским опытом. Он суммируется простым тезисом: "Горбачев думал, что прекратит ссориться с Западом и спасет СССР от непосильного груза гонки вооружений. В результате, Запад воспользовался этим и развалил великую страну". Они боятся потерять не просто власть, но вместе с ней контроль над российской экономикой, превративший российскую верхушку в мультимиллиардеров. Лично Путин и старые спецслужбисты вокруг него могут думать, что защищают уникальный "русский цивилизационный код" и создают новую русскую идентичность. Но тысячи циников вокруг него озабочены только потерей своих состояний в случае новой "оттепели". Ими движет страх перед "папочками" с компроматом, которое могут положить на главный кремлевский письменный стол, стоит Путину хоть на секунду усомниться в их лояльности. И пока этот страх живет, они не уйдут с фронта новой холодной войны.
У Запада есть два выхода: либо оставить путинский режим в покое и ждать, пока он сойдет со сцены по внутренним причинам, либо принять вызов и попытаться выиграть затеянный Путиным геополитический матч-реванш.
Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert
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