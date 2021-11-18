Путин обвинил Запад в нагнетании напряженности в Черном море

Владимир Путин утверждает, что Запад способствует нагнетанию напряженности на востоке Украины проведением маневров в Черном море. "Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только в Черном море, в других регионах, близких к нашим границам", - заявил президент России в четверг, 18 ноября, на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел РФ. По его версии, на расстоянии 20 километров от государственной границы РФ "летают стратегические бомбардировщики".



Кроме того глава Кремля обвинил Украину в том, что она демонстративно не выполняет обязательства как по минскому комплексу мер, так и по договоренностям, достигнутым в "нормандском формате". По словам Путина, переговоры об урегулировании кризиса заходят в тупик из-за того, что Франция и ФРГ потакают курсу киевского руководства, по версии Москвы, якобы нацеленному на подрыв соглашений.

Берлин и Париж сожалеют в связи с отказом Москвы от переговоров

Между тем 15 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан выпустили совместное заявление, в котором выразили сожаление, что Россия "неоднократно отказывалась от переговоров на уровне глав МИД в "нормандском формате".

"Вновь подтверждаем нашу готовность встретиться в ближайшее время и провести конструктивный и предметный обмен мнениями", - указывали в Москве и в Берлине.

Там также выражали обеспокоенность стягиванием военных РФ к границам Украины. "Мы призываем Россию проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своей военной активности. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия", - подчеркивали Мас и Ле Дриан.

Сообщения о передвижениях российских войск

Информация об активности российской армии у границы с Украиной появилась 30 октября в американской газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, которые показывают передвижение российской военной техники на приграничных территориях.

Позднее, 1 ноября, журнал Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, возможно подтверждающие информацию о концентрации там подразделений российской армии. Смоленская область граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине.

В Кремле, комментируя эти публикации, заявили, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о перемещении российских войск кгранице Украины "информационным залпом по истине".

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