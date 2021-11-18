 Путин обвинил Запад в нагнетании напряженности в Черном море | Новости из Германии о России | DW | 18.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Путин обвинил Запад в нагнетании напряженности в Черном море

"Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения", - утверждает президент РФ. По его версии, в 20 километрах от государственной границы РФ "летают стратегические бомбардировщики"

Президент России Владимир Путин, фото из архива

Владимир Путин утверждает, что Запад способствует нагнетанию напряженности на востоке Украины проведением маневров в Черном море. "Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только в Черном море, в других регионах, близких к нашим границам", - заявил президент России в четверг, 18 ноября, на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел РФ. По его версии, на расстоянии 20 километров от государственной границы РФ "летают стратегические бомбардировщики".

Кроме того глава Кремля обвинил Украину в том, что она демонстративно не выполняет обязательства как по минскому комплексу мер, так и по договоренностям, достигнутым в "нормандском формате". По словам Путина, переговоры об урегулировании кризиса заходят в тупик из-за того, что Франция и ФРГ потакают курсу киевского руководства, по версии Москвы, якобы нацеленному на подрыв соглашений.

Берлин и Париж сожалеют в связи с отказом Москвы от переговоров

Между тем 15 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан выпустили совместное заявление, в котором выразили сожаление, что Россия "неоднократно отказывалась от переговоров на уровне глав МИД в "нормандском формате".

"Вновь подтверждаем нашу готовность встретиться в ближайшее время и провести конструктивный и предметный обмен мнениями", - указывали в Москве и в Берлине.

Там также выражали обеспокоенность стягиванием военных РФ к границам Украины. "Мы призываем Россию проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своей военной активности. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия", - подчеркивали Мас и Ле Дриан.

Сообщения о передвижениях российских войск

Информация об активности российской армии у границы с Украиной появилась 30 октября в американской газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, которые показывают передвижение российской военной техники на приграничных территориях.

Позднее, 1 ноября, журнал Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, возможно подтверждающие информацию о концентрации там подразделений российской армии. Смоленская область граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине.

В Кремле, комментируя эти публикации, заявили, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о перемещении российских войск кгранице Украины "информационным залпом по истине".

Смотрите также:

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Новейшая "граница" в Европе

    Шлагбаум и паспортный контроль. Пеший пункт пропуска в Станице Луганской - единственный путь вдоль северной линии фронта, позволяющий попасть из самопровозглашенной ЛНР на территории, подконтрольные Киеву.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Между двух миров

    Пеший пункт пропуска в Станице Луганской ежедневно пересекают более 3000 человек. Иногда здесь все еще раздаются выстрелы. Но в отличие от Донецкой области, на этой территории уже почти полгода в целом соблюдается режим прекращения огня.

  • Очередь на пункте пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Поиск сепаратистов

    Задача украинских пограничников, осуществляющих контроль на этом КПП - задерживать пророссийских сепаратистов. Многие люди, передвигающиеся между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Украине территорией, считают эти проверки издевательством.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    За покупками - через КПП

    Жители Луганска отправляются на подконтрольные Киеву территории в основном для того, чтобы купить продукты питания. Для этого им нужно пересечь линию разграничения, отделяющую самопровозглашенные республики от территории остальной Украины.

  • Развалины дома на линии фронта

    Украина между миром и войной

    Линия фронта

    Украинские военные и пророссийские сепаратисты несколько месяцев подряд обстреливали позиции друг друга. Сейчас в Луганской области действует режим прекращения огня. Однако многие до сих пор не верят в мир.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду

    Украина между миром и войной

    Глубинка

    Без гуманитарной помощи жителям села Сизое Луганской области пришлось бы нелегко. К югу от него расположена линия фронта, к востоку - российская граница. Вся территория вокруг заминирована. Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению гуманитарную помощь

    Украина между миром и войной

    Новая стена

    Родственники этих женщин живут по ту сторону линии разграничения, на подконтрольной сепаратистам территории. Пасху 2014 года они еще праздновали на своих дачах в Сизом. Затем между селом и городом Луганском, где находятся их квартиры, внезапно пролегла линия фронта.

  • Село Сизое

    Украина между миром и войной

    Нехватка топлива

    Леса вокруг Сизого буквально напичканы минами, поэтому жители села больше не могут заготовить дрова. Если украинская зима окажется долгой, их нужно будет обеспечить топливом.

  • Доставка жителям села Сизое гуманитарной помощи

    Украина между миром и войной

    Буферная зона

    Год назад в Минске был представлен план по отводу тяжелых вооружений. Однако украинская армия также весьма медленно выполняла пункты соглашений. В то же время соблюдение режима прекращения огня является главным условием для доставки населению гуманитарной помощи.

  • Бронированная машина ОБСЕ

    Украина между миром и войной

    Средство передвижения - бронетехника

    Наблюдатели ОБСЕ передвигаются вдоль северной линии фронта исключительно на бронированных машинах. Несколько недель назад в районе Донецка снова участилась стрельба. Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина

    Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина


Смотреть видео 02:20

"Чудовищный сигнал Киеву": немецкие эксперты об идее отправить мигрантов с польской границы в Украину

Аудио- и видеофайлы по теме

План Путина и Лукашенко: в чем интерес Кремля в кризисе на польско-белорусской границе?  

Отвлекающий спектакль. Президентский детсад. QR-кодики и другие кошмарики – "Заповедник", выпуск 192,  

Реклама

Самые читаемые

С глаз долой - из дома вон: почему немцы избавляются от кошек и собак  

Британский эксперт: Кто-то не хочет, чтобы мы знали, откуда оружие в Донбассе  

"Я бы не покупал билет у Лукашенко". Как белорусы относятся к мигрантам, которые едут в ЕС  