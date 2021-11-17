Посол: ФРГ надо серьезнее воспринять угрозу у границ Украины

Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что ФРГ должна отнестись к росту напряженности у восточной границы Украины гораздо серьезнее, чем это имеет место на данном этапе. Такое мнение дипломат высказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое те публикуют в среду, 17 ноября.

"Никогда с 2014 года - когда русские силой оружия аннексировали Крым и части восточной Украины - опасность нового масштабного вторжения не была такой острой, как в эти дни", - заявил Мельник. Берлин должен "отнестись к этой угрозе гораздо серьезнее", считает украинский посол.

Мельник: У границы Украины и в Донбассе могут находиться около 114 тыс. российских военных

Глава диппредставительства подтвердил, что украинские и западные разведывательные службы уже несколько дней наблюдают массовое увеличение концентрации российских войск. По версии Андрея Мельника, "у восточной границы Украины" и в Донбассе находятся около 114 тыс. российских солдат. В аннексированном Крыму "размещены около 32 тыс. военнослужащих и, вероятно, - несколько тысяч в Беларуси", добавил посол.

Мельник назвал тревожным тот факт, что российские военные оставили тяжелое вооружение после масштабных маневров в апреле и осенью. Более того, "дополнительные войска могут получить приказ вернуться для атаки в течение нескольких дней", считает он.

Украинский дипломат ждет от Берлина "жестких сигналов" Путину

Руководитель украинского посольства в Берлине от имени правительства в Киеве призвал ведущих политиков во главе партий, которые могут сформировать правящую коалицию в Германии, послать "жесткие сигналы" президенту России Владимиру Путину.

Дипломат считает, что российскому лидеру необходимо помешать добиться успеха в его усилиях в "тактике дестабилизации" и "попытках шантажа" - будь то "поставки газа, мигранты или передислокация войск".

К Москве должны быть предъявлены "гораздо более жесткие санкционные требования" - такие, как эмбарго на импорт российских нефти и газа, полагает Андрей Мельник. По его мнению, газопровод "Северный поток - 2" - "как главное оружие Кремля" - также должен быть "навсегда остановлен". "Это заставит Путина задуматься", - добавил он.

ЕС "готов изучить дальнейшие шаги"

Евросоюз еще 12 ноября выразил обеспокоенность сообщениями о передвижениях войск РФ в приграничных с Украиной районах. "Мы продолжаем наблюдать за ситуацией, и информация, которую мы собрали на данный момент, тревожна", - заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, добавив, что Евросоюз "готов изучить дальнейшие шаги" совместно с партнерами, включая США и Великобританию.

Сообщения о передвижениях российских войск

Информация об активности российской армии у границы с Украиной появилась 30 октября в американской газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, которые показывают передвижение российской военной техники на приграничных территориях.

Позднее, 1 ноября, журнал Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, возможно подтверждающие информацию о концентрации там подразделений российской армии. Смоленская область граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине.

В Кремле, комментируя эти публикации, заявили, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ.

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