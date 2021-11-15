 Германия обеспокоена передвижением российских войск близ Украины | Новости из Германии о Германии | DW | 15.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия обеспокоена передвижением российских войск близ Украины

МИД ФРГ следит за ситуацией и обсуждает ее с США и европейскими партнерами, заявили в министерстве.

Спутниковый снимок частей РФ в районе Ельни, опубликованный 1 ноября изданием Politico

Спутниковый снимок частей РФ в районе Ельни, опубликованный 1 ноября изданием Politico

Правительство Германии обеспокоено передвижением войск России у границы с Украиной, заявил в понедельник, 15 ноября, представитель министерства иностранных дел ФРГ. По его словам, Берлин активно обменивается информацией со своими европейскими и трансатлантическими партнерами об этой военной активности Москвы. "И мы согласны со всеми этими партнерами, что нам следует предотвратить военную эскалацию", подчеркнул представитель германского МИДа. Именно по этой причине, добавил он, в Брюсселе 15 ноября проходит встреча глав внешнеполитических ведомств ФРГ, Франции и Украины.

Одновременно Германия призвала Россию к сдержанности. Москва может устранить недоверие к ней, если будет прозрачно сообщать о передислокации своих войск, отметили в Берлине.

ЕС "готов изучить дальнейшие шаги"

Евросоюз еще 12 ноября выразил обеспокоенность сообщениями о передвижениях войск РФ у границы с Украиной. "Мы продолжаем наблюдать за ситуацией, и информация, которую мы собрали на данный момент, тревожна", - заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, добавив, что Евросоюз "готов изучить дальнейшие шаги" совместно с партнерами, включая США и Великобританию.

Сообщения о передвижениях российских войск

Информация об активности российской армии у границы с Украиной появилась 30 октября в американской газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, которые показывают передвижение российской военной техники на приграничных территориях.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, возможно, подтверждающие информацию о концентрации там подразделений российской армии. Смоленская область граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине.

В Кремле, комментируя эти публикации, заявили, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине".

РФ назвала переброску войск реакцией на действия НАТО

В апреле 2021 года Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров в рамках масштабных войсковых учений. Министерство обороны РФ назвало переброску войск реакцией на "угрожающие действия" НАТО и обосновало ее необходимостью проверить боеготовность российской армии.

Лидеры западных стран выразили опасения, что Москва готовится к войне с Украиной, а украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 26:01

Какое оружие Киев попросил у США, вступится ли НАТО за Украину и вернет ли Зеленский Крым и Донбасс? (17.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Украинские военные о войсках России на границе  

Путин так и не отвел все войска от границ Украины? Зеленский и Блинкен бьют тревогу. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

С глаз долой - из дома вон: почему немцы избавляются от кошек и собак  

Достоевский о немцах: бесы или идиоты?  

Бустерная вакцинация от коронавируса: "Третья прививка спасла Израиль"  