ФРГ и Францию беспокоит военная активность РФ у границ Украины

Главы МИД Германии и Франции призвали Москву предоставить "прозрачную информацию о ее военной активности" на фоне сообщений о росте напряженности у границ Украины. Мас и Ле Дриан также призвали к сдержанности Киев.
Берлин и Париж обеспокоены военной активностью России у границ Украины. Это следует из совместного заявления в поддержку Украины, обнародованного в понедельник, 15 ноября, министром иностранных дел Германии Хайко Масом (Heiko Maas) и его французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом по итогам их встречи с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой в Брюсселе. Там проходило заседание министров иностранных дел государств - членов Евросоюза и стран - участниц "Восточного партнерства".
"В свете обеспокоенности последнего времени по поводу передвижения российских войск и материальных объектов вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своей военной активности, - подчеркивается в заявлении. - Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия".
"Германия и Франция неизменно поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили Мас и Ле Дриан, добавив, что "разделяют озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной обстановки и ситуации в области безопасности" в Донбассе.
На фоне нынешнего развития ситуации министры призвали к сдержанности и Киев. Они напомнили, что весной этого года тот внес значительный вклад в деэскалацию ситуации у границы, "несмотря на агрессивную риторику России и на то, что Россия не стала предоставлять прозрачную информацию в соответствии со своими международными обязательствами". Украина должна продолжить выполнение минских соглашений в полном объеме и сохранять вовлеченность в диалог в "нормандском формате", уверены в Берлине и Париже.
"Мы сожалеем, что Россия неоднократно отказывалась от переговоров на уровне министров иностранных дел в "нормандском формате", и вновь подтверждаем нашу готовность встретиться в ближайшее время и провести конструктивный и предметный обмен мнениями", - подчеркнули главы МИД ФРГ и Франции. При этом Хайко Мас и Жан-Ив Ле Дриан повторили призыв к Москве предпринять аналогичные шаги для достижения "прочного мира в Донбассе".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в тот же день выступил с заявлением, в котором выразил мнение, что Европа вскоре встанет перед выбором: увеличить зависимость от поставок российских углеводородов или же выступить в поддержку Украины. Его слова распространила канцелярия премьера.
"Мы надеемся, что наши друзья осознают, что в скором времени им предстоит сделать выбор между получением все большего количества российских углеводородов по гигантским новым трубопроводам и защитой Украины, а также отстаиванием дела мира и стабильности", - указал Джонсон. Он добавил, что Лондон выступает в поддержку Киева не потому, что хочет "враждовать с Россией, каким-то образом стратегически окружить ее или же подорвать" статус "этой великой страны".
Ранее представитель министерства иностранных дел ФРГ заявил, что Берлин активно обменивается информацией со своими европейскими и трансатлантическими партнерами о военной активности Москвы.
Евросоюз еще 12 ноября выразил обеспокоенность сообщениями о передвижениях войск РФ у границы с Украиной. "Мы продолжаем наблюдать за ситуацией, и информация, которую мы собрали на данный момент, тревожна", - заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, добавив, что Евросоюз "готов изучить дальнейшие шаги" совместно с партнерами, включая США и Великобританию.
Информация об активности российской армии у границы с Украиной появилась 30 октября в американской газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, которые показывают передвижение российской военной техники на приграничных территориях.
Позднее, 1 ноября, журнал Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, возможно подтверждающие информацию о концентрации там подразделений российской армии. Смоленская область граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине.
В Кремле, комментируя эти публикации, заявили, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине".
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