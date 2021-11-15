 НАТО предостерегла РФ от агрессивных действий против Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 15.11.2021

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Европа

НАТО предостерегла РФ от агрессивных действий против Украины

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил о "крупном и неординарном" сосредоточении войск России у границы с Украиной. Он предупредил, что альянс внимательно следит за ситуацией, и призвал воздержаться от провокаций.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

НАТО заметила, что Россия вновь сосредоточила силы неподалеку от границы с Украиной. За прошедшие недели было зафиксировано "крупное и неординарное" сосредоточение воинских подразделений РФ в приграничном регионе, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в рамках встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрией Кулебой в Брюсселе в понедельник, 15 ноября.

НАТО пристально следит за ситуацией

Он напомнил об аналогичной ситуации в первой половине текущего года. Любая новая провокация или агрессивные действия России вызывают тревогу, указал генсек альянса, предупредив, что в НАТО очень пристально следят за дальнейшим развитием событий.

На вопрос, ожидает ли Североатлантический альянс новых попыток Москвы дестабилизировать ситуацию в Украине, Столтенберг ответил, что аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов в Донбассе РФ уже продемонстрировала, что у нее имеются желание и возможности применить военную силу. Никому не следует выдвигать слишком много предположений, но наращивание военного присутствия РФ близ Украины является фактом и неординарной ситуацией, добавил он.

В свою очередь Дмитрий Кулеба призвал усилить сотрудничество по устрашению России. Какой бы ни была цена мер устрашения, цена нового конфликта будет выше, подчеркнул он.

В Берлине призвали РФ к прозрачности перемещения войск

Власти Германии также выразили обеспокоенность сообщениями об усиленной концентрации войск РФ близ Украины. Правительство в Берлине обменивается информацией на эту тему с партнерами из ЕС и США и обсуждает меры предотвращения военной эскалации, заявил представитель МИД ФРГ. Он отметил, что власти в Москве могут снизить уровень недоверия, если будут прозрачно информировать о перемещениях своих сил.

В последние недели все чаще появляются сообщения о передислокации российских войск к границам с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о размещении у границы его страны почти 100 тысяч российских солдат. Западные государства выражают обеспокоенность этими передвижениями войск, заявляя об угрозе военной агрессии России. Москва такие планы полностью отрицает.

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    Автор: Татьяна Бондаренко, Максим Филимонов


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