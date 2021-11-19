НАТО ожидает, что ФРГ останется участницей ядерного обмена

НАТО ожидает, что Германия останется участницей ядерного обмена (стратегии совместного использования ядерного оружия альянса. - Ред.), в соответствии с которым ядерные боеголовки США размещены, в частности на территории ФРГ. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время визита в Берлин. Он выступил на конференции NATO Talk 2021, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.

Альтернативой может стать перемещение ЯО к востоку от Германии

"Ядерный обмен важен, потому что это - договоренности, в рамках которых союзники по НАТО объединяют позиции и обеспечивают ядерное сдерживание", - указал глава альянса. Это также дает такой стране, как Германия, право голоса при решении вопросов об использовании ядерного оружия. "Думаю, что это чрезвычайно важно для европейских союзников, потому что при таком сценарии мы вовлечены в процесс, берем на себя ответственность и имеем право голоса", - уверен Столтенберг.

При этом, по его словам, альтернативой может стать то, что ядерное оружие (ЯО) может оказаться "в других европейских странах, в частности к востоку от Германии".

Замена немецких истребителей-бомбардировщиков

Как уточняет агентство Reuters, новому правительству Германии предстоит решить вопрос с заменой немецких истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, которые во время боевых действий могут быть оснащены ядерным оружием. На вооружении бундесвера на апрель 2020 года находились 226 боевых самолетов, в том числе 141 Eurofighter и 85 Tornado. Германия - одна из последних стран, до сих пор использующих самолеты Tornado, разработанные в 1970-х годах.

Весной 2020 года министерство обороны ФРГ проинформировало бундестаг, что намерено заменить устаревающие Tornado современными многоцелевыми самолетами Eurofighter Typhoon и Boeing F-18. На переоснащение необходимы миллиарды евро. В этой связи ряд законодателей выступает против приобретения новых истребителей.

Ядерные боеголовки на базе в ФРГ

На базе ВВС США "Бюхель" в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено, по официально неподтвержденным оценкам, около 20 американских ядерных боеголовок, которые в случае необходимости могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО.

Базирование этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО: как член альянса ФРГ обязана участвовать и в его ядерной программе. Это гарантирует Берлину право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия. В обмен Германия обязуется предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и хранить ядерные боеголовки на своей территории.

Ядерное оружие как тема коалиционных переговоров

СДПГ и "зеленые" в прошлом активно добивались вывода американского ядерного оружия из ФРГ.

Эта тема актуальна и на нынешних коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии. Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) в октябре раскритиковал Минобороны ФРГ за выраженную им готовность и впредь участвовать в натовской программе ядерного устрашения. Мютцених тогда заявил, что министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) "раскручивает спираль эскалации" в отношениях с Россией.

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