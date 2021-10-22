 Генсек НАТО призвал Евросоюз расширять сотрудничество с альянсом | Новости из Германии о Европе | DW | 22.10.2021

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Европа

Генсек НАТО призвал Евросоюз расширять сотрудничество с альянсом

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал желание ЕС укрепить свою военную мощь, но высказался против дублирования структур НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за расширение сотрудничества между Евросоюзом и альянсом. "Мы должны позаботиться о том, чтобы наша концепция безопасности оставалась единой", - сказал он на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в пятницу, 22 октября.

В последнее время целый ряд стран ЕС, в том числе Франция и Германия, высказываются за усиление военного потенциала Евросоюза. Это происходит на фоне все более частых единоличных действий США, к примеру, в Афганистане и Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда европейские партнеры остаются в стороне.

Столтенберг в этой связи выразил мнение, что сотрудничество между НАТО и ЕС уже находится на "небывало высоком уровне". Он приветствовал рост амбиций Евросоюза в военной сфере, но указал, что это не должно привести к дублированию структур НАТО. "Мы нуждаемся в большей дееспособности, а не в новых структурах", - подчеркнул он.

Новая декларация о сотрудничестве с ЕС

Столтенберг напомнил о ведущихся ныне консультациях, которые к концу года должны привести к заключению уже третьей декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС. Эта декларация позволит расширить сотрудничество в сфере военной мобильности, безопасности на мореи в киберпространстве, а также в деле борьбы с вызовами в сфере безопасности из-за изменения земного климата.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Брюсселе, что США поддерживают "более сильную и дееспособную европейскую оборону", если это "внесет позитивный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и совместимо с НАТО".

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    Автор: Александра Елкина


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