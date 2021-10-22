Генсек НАТО призвал Евросоюз расширять сотрудничество с альянсом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за расширение сотрудничества между Евросоюзом и альянсом. "Мы должны позаботиться о том, чтобы наша концепция безопасности оставалась единой", - сказал он на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в пятницу, 22 октября.

В последнее время целый ряд стран ЕС, в том числе Франция и Германия, высказываются за усиление военного потенциала Евросоюза. Это происходит на фоне все более частых единоличных действий США, к примеру, в Афганистане и Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда европейские партнеры остаются в стороне.

Столтенберг в этой связи выразил мнение, что сотрудничество между НАТО и ЕС уже находится на "небывало высоком уровне". Он приветствовал рост амбиций Евросоюза в военной сфере, но указал, что это не должно привести к дублированию структур НАТО. "Мы нуждаемся в большей дееспособности, а не в новых структурах", - подчеркнул он.

Новая декларация о сотрудничестве с ЕС

Столтенберг напомнил о ведущихся ныне консультациях, которые к концу года должны привести к заключению уже третьей декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС. Эта декларация позволит расширить сотрудничество в сфере военной мобильности, безопасности на мореи в киберпространстве, а также в деле борьбы с вызовами в сфере безопасности из-за изменения земного климата.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Брюсселе, что США поддерживают "более сильную и дееспособную европейскую оборону", если это "внесет позитивный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и совместимо с НАТО".

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