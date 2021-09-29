Новый альянс AUKUS: в мире появилась "Индо-Тихоокеанская НАТО"?

Новость о создании США, Великобританией и Австралией в середине сентября альянса в сфере безопасности AUKUS вызвала большой резонанс на международной арене.

29 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ направила США ряд вопросов об этом альянсе и собирается задать несколько вопросов на эту же тему Великобритании и Австралии. В Европе новость о появлении нового партнерства тоже восприняли с удивлением, если не сказать - с обидой. Особенно неприятным сюрпризом она стала для Франции. Ведь после создания альянса Австралия расторгла договор о закупке подлодок с французской судостроительной компанией Naval Group, решив вместо этого инвестировать в американские атомные субмарины.

Однако наиболее резкой стала реакция из Пекина, который, судя по всему, воспринял AUKUS как непосредственную угрозу своим интересам в Индо-Тихоокеанском регионе. 27 сентября в ходе своего телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом глава МИД КНР Ван И предупредил, что странам НАТО не следует развертывать свои силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи китайских границ.

Резкая реакция Китая на AUKUS

"Азиатско-Тихоокеанский регион - это там, где находится Китай. Некоторые страны альянса развернули военные корабли и авиацию в районах, близких к Китаю. Азиатско-Тихоокеанский регион не нуждается в новом военном альянсе, и не следует способствовать конфронтации между крупными державами или втягиваться в небольшие альянсы, нацеленные на разжигание новой "холодной войны", - цитирует китайского дипломата онлайн-издание South China Morning Post.

В свою очередь Столтенберг призвал Пекин присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями и действовать ответственно, по международным правилам. При этом генсек НАТО выразил беспокойство в связи с наращиванием КНР ядерного арсенала и модернизацией вооруженных сил страны.

Новое обострение отношений США и КНР

Как США, так и другие страны-участницы AUKUS заявляют, что цель этого партнерства состоит в защите общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе и объединении усилий в развитии оборонного сектора. Однако ряд экспертов уже сегодня предрекает, что следствием этого договора станет, кроме прочего, новое обострение американо-китайских отношений, если рассматривать AUKUS как попытку Вашингтона создать стратегический союз в противовес растущей военной мощи КНР в азиатском регионе.

Этой же цели, судя по всему, служит и активизация работы США, Австралии, Японии и Индии в рамках так называемого "Четырехстороннего диалога по безопасности" (QUAD), созданного в 2007 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. 24 сентября президент США Джо Байден лично принял в Вашингтоне лидеров других трех стран-членов QUAD, чтобы обсудить с ними "приоритеты работы в Индо-Тихоокеанском регионе".

Что касается Китая, то поначалу он воспринимал QUAD как "морскую пену". Однако уже в октябре 2020 года Пекин назвал этот альянс "Тихоокеанской НАТО", "продвигающей менталитет холодной войны и подогревающей разногласия".

Аналогичная жесткая реакция последовала из КНР и в связи с созданием AUKUS. Ее причины понятны: перспектива размещения в Австралии атомных подводных лодок кажется Китаю куда более реальной угрозой, чем "простой" диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе между членами QUAD.

Почему Китай против альянса AUKUS

Как пояснил DW эксперт по стратегическому анализу университета S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) в Сингапуре Коллин Ко, обеспокоенность Пекина созданием альянса AUKUS связана именно с наличием в нем элементов устойчивого технологического партнерства.

Тот факт, что США готовы поделиться с другим государством сверхчувствительной технологией создания атомных подводных лодок, говорит о многом. В истории Соединенных Штатов это происходит во второй раз. Впервые Вашингтон предоставил стране-союзнице (Великобритании) атомную технологию в 1958 году.

Во время саммита стран-участниц QUAD в Вашингтоне, 24 сентября 2021 года

Далее стоит учитывать, что соглашение AUKUS было заключено на фоне существенного ухудшения отношений между Китаем и Австралией. Как пояснил DW Ричард Мод, эксперт австралийского Института общественной политики в Азии (Asia Society Policy Institute), укрепление стратегического партнерства между Австралией и США связано с общей обеспокоенностью растущей мощью Китая и его агрессивной внешней политикой. "Политические лидеры в Канберре считают этот альянс как никогда важным, поскольку он является препятствием на пути китайской агрессии", - подчеркивает эксперт.

С ним согласен Коллин Ко. "Благодаря своей экономической, военной и дипломатической силе США являются на сегодня единственным реальным противовесом Китаю, - говорит он. - Никто не отметает сомнения, связанные с принципом принятия решений в одностороннем порядке и вопросом о стратегической надежности США, но какие альтернативы этому есть у таких стран, как Австралия?" - задается вопросом эксперт.

Хотя члены QUAD и AUKUS и не обсуждают Китай открыто в рамках своих встреч, вопрос о влиянии КНР в Индо-Тихоокеанском регионе несомненно играет важную роль для участников этих союзов. Судя по всему, это понятно и Китаю, который обвиняет страны-участницы AUKUS в том, что своим партнерством они "наносят серьезный ущерб миру в регионе".

Разница между AUKUS и НАТО

И все же такие платформы для диалога как QUAD или AUKUS нельзя сравнивать с НАТО как организацией, целью которой является обеспечение общими силами безопасности своих членов. К тому же, пока ни одна из стран-членов этих союзов не выразила открыто враждебность по отношению к Китаю или какому-либо другому государству.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Выступая на открытии заседания Генеральной ассамблеи ООН 22 сентября, президент США Джо Байден заявил, что "США не стремятся к новой холодной войне и не хотят разделения мира на два блока". В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что "Китай никогда не пытался вторгнуться в другие страны или подвергнуть их давлению с целью стать гегемоном".

Как отмечает эксперт расположенной в США консалтинговой компании Eurasia Group Чарльз Данст в беседе с DW, пока КНР не бросает США открытый вызов в Индо-Тихоокеанском регионе, предпочитая использовать экономические рычаги, чтобы привязать к себе другие государства. "Китай предлагает помощь и инвестиции странам по всему региону, особенно в Юго-Восточной Азии. Если США не разработают собственный экономический план для этого региона, КНР по-прежнему будет там преуспевать", - предупреждает Данст.

По словам Ричарда Мода, китайские лидеры убеждены, что время работает на них. "Поэтому задача Вашингтона состоит в том, чтобы дать понять Китаю, что его агрессивная политика прошлых лет встретит противодействие и что нынешний курс Пекина дорого ему обойдется в перспективе, - подчеркивает эксперт. - Такие альянсы, как AUKUS и QUAD, играют при этом ключевую роль".

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