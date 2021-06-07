Роботы и кибервойна: НАТО готовится сдерживать Путина у Черного моря

Робот напоминает старательного крестьянина, который пропалывает грядки. Он заносит ковш над влажной глинистой землей и начинает копать. На самом деле робот обезвреживает мину. Из укрытия им управляет оператор - ефрейтор саперного взвода латвийского разведывательного батальона. Трудолюбивый робот расчищает путь контратакующим силам 3-й британской дивизии и 66-й механизированной бригады вооруженных сил Турции.

Из-за горизонта доносится рокот - поддержку с воздуха оказывают вертолеты "Пума" ВВС Румынии. Артиллерийский огонь координируют дроны - турецкие SERCE-II и испанские RAVEN, хорошо зарекомендовавшие себя в Афганистане. Звуки стрельбы перекрывает голос из динамиков - командир турецкой бригады полковник Эрдоган Кочоглу на английском объясняет собравшимся, в том числе и журналистам, что происходит на поле боя. Вскоре неприятель, посмевший посягнуть на румынскую территорию (разумеется, условный и безымянный), побежден.

Сдерживание Путина - приоритет

Мы - на учениях НАТО Steadfast Defender 21 в краях графа Дракулы, около городка Чинке в Трансильвании. За учениями наблюдали министр обороны и начальник Генерального штаба ВС Румынии, а также адмирал Роберт Бёрк, глава Объединенного командования объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Неаполе и, по совместительству, командующий ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке. Неаполитанский штаб отвечает за все операции альянса в Средиземном и Черном морях, на его южном фланге.

Учения Steadfast Defender 21 продлятся с мая по конец июня

Девять тысяч военных из двадцати стран альянса плюс неизвестное число бойцов киберфронта (о них штабные пресс-релизы регулярно упоминали) принимают участие в учениях, которые продлятся с мая по конец июня. Слова "Путин" или "Россия" ни разу не прозвучали за два дня, которые я провел в Румынии. Зато часто звучало слово "но". То самое, про которое специалисты по ораторскому мастерству обычно объясняют - забудьте все, что говорят до него.

Как, например, в заявлении заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джеоаны, о том, что учения Steadfast Defender 21 не направлены против кого-то конкретно, но призваны продемонстрировать солидарность союзников и готовность прийти на помощь членам альянса, подвергшимся нападению. Буквально спустя несколько дней после учений в Трансильвании в интервью немецким журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на предстоящем 14 июня саммите в Брюсселе альянс примет повестку "НАТО-2030". В числе ее главных задач, по словам Столтенберга, - сдерживание России.

Сирена в Бухаресте

"Одна из основных целей Steadfast Defender 21 - отработка переброски сил союзников на помощь стране НАТО, подвергнувшейся нападению, - объяснял журналистам, собравшимся в пресс-центре учений, представитель штаба ОВС в Неаполе, капитан второго ранга королевского ВМФ Грант Келли. - Это одна из наших основных задач в последние годы". Это правда. С начала конфликта на востоке Украины в 2014 году главное беспокойство в столицах стран-членов НАТО из Центральной Европы и Балтии сводится к простому вопросу - успеют ли союзники, особенно американцы, прийти на помощь, если "вежливые люди" вдруг появятся в районе эстонской Нарвы, польских Сувалок - или высадятся на черноморском побережье в районе румынского порта Констанца?

Турецкие полевые кухни предлагали участникам учений горячий суп и сладости

Решение саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году разместить многонациональные батальоны союзников в трех балтийских странах и бригаду в Польше заметно снизило эти опасения. "Мы в Румынии давно хотим, чтобы аналогичные многонациональные силы численностью в четыре-пять тысяч были дислоцированы и в нашей стране, - рассказал в интервью DW бывший директор департамента политического планирования министерства обороны Румынии Клаудиу Дегерату. - А с тех пор, как в апреле Путин стянул к границам Украины гигантскую вооруженную группировку, мы в Бухаресте не то что сигналы шлем в Брюссель - у нас тут, можно сказать, сирена воет каждый день!".

"С момента аннексии Крыма мы наблюдаем усиленную дипломатическую активность Бухареста, - сообщила в телефонной беседе с DW румынский политический аналитик Анжела Грамада. - Стратегия Румынии сосредоточена на обеспечении безопасность всех наших партнеров в Черноморском регионе, а также на укреплении уже существующих механизмов и интересов партнеров по НАТО".

Румыния - одна из главных тренировочных баз армии США в Европе

После 2014 года Румыния не обделена вниманием альянса, который принял специальную стратегию для региона Черного моря. Румынский этап учений Steadfast Defender 21 - элемент претворения этой стратегии в жизнь. Помимо этого, в стране создается сеть штабов регионального командования альянса. Как и в странах Балтии, самолеты ВВС других стран-членов альянса 365 дней в году патрулируют небо над Румынией.

"Румыния - одна из главных европейских тренировочных баз армии США, - констатирует Клаудиу Дегерату. - В год пять-шесть тысяч американских военных проходят у нас подготовку". Кроме того, по его словам, в рамках двустороннего румынско-американского сотрудничества Вашингтон вкладывается в модернизацию авиабазы Campia Turzii в центральной Трансильвании и базы "Михаил Когальничану" недалеко от Констанцы, на побережье Черного моря.

Сводная военно-морская группировка ВМС стран НАТО патрулирует в Черном море по двадцать дней каждый месяц - столько, сколько позволяет международная Конвенция Монтрё от 1936 года, регулирующая международное судоходство.

Москва против всех в Черноморье?

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными силами США в Европе, сказал DW, что, на его взгляд, этого недостаточно. "После аннексии Крыма причерноморские страны допускают одну ошибку - они пытаются привлечь внимание НАТО к региону поодиночке, - считает Ходжес. - Румыния, Турция и Болгария должны объединиться с Украиной, Грузией и Молдовой и совместно убеждать Брюссель и Вашингтон не ослаблять внимание к Черному морю и всячески развивать способность НАТО и стран-партнеров альянса противостоять Путину в этом стратегически важном для него регионе. Нельзя забывать: все, что он делает в Украине, на Кавказе, на Ближнем Востоке и в Африке, завязано на черноморский регион".

Капитан Альберт Джонсон

После учений в Синку армии двенадцати стран устроили демонстрацию вооружений и техники для прессы и ВИП-гостей. Турецкие полевые кухни кормили всех желающих горячим супом и турецкими сладостями. Я спросил у группы британских военных, готовы ли они к переброске в районе эстонского города Рапла, где базируется руководимый британцами батальон передового базирования НАТО: "Куда прикажут, туда и отправимся, - как и полагается в таких случаях ответил мне капитан Альберт Джонсон. - Но на этих учениях мобильность действительно была самым главным элементом".

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