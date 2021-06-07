 НАТО примет новую повестку для сдерживания России | Новости из Германии о Европе | DW | 06.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

НАТО примет новую повестку для сдерживания России

На саммите НАТО 14 июня будет принята программа сдерживания угроз до 2030 года. В отношении России альянс намерен придерживаться принципов устрашения и диалога, сообщил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

В ближайшее время Североатлантический альянс примет новую повестку "НАТО 2030", целью которой станет сдерживание будущих угроз, в том числе "растущей агрессивности России". Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 июня.

По его словам, в отношении России альянс намерен по-прежнему придерживаться двух принципов устрашения и диалога. Еще никогда после окончания холодной войны НАТО не принимала больше мер для своей обороны, чем сегодня, заявил далее Столтенберг. "С другой стороны, мы должны в трудные времена тем более продолжать диалог о контроле над вооружениями и других военных и политических проблемах с нашим соседом - Россией. Если мы не будет разговаривать друг с другом, мы не сможем устранить наши разногласия и улучшить взаимопонимание", - подчеркнул он.

Повестка "НАТО 2030" должна стать ответом на "смещение центров власти и новые глобальные вызовы в области политики безопасности", пояснил Столтенберг. Среди угроз альянсу он назвал также укрепление военной мощи Китая, новые формы международного терроризма, рост числа кибератак и увеличение списка стран, владеющих ядерным оружием.

Укрепление политического и военного сотрудничества России и Китая

"Мы констатируем, что Россия и Китай в последнее время укрепляют сотрудничество, как политическое, так и военное", - отметил он, заявив о "новых масштабах и серьезных вызовах", связанных со сближением РФ и КНР. В частности, Москва и Пекин все чаще координируют свои решения в рамках ООН и других международных организаций, указал глава НАТО.

"Кроме того, обе страны проводят совместные военные учения, вместе отрабатывают полеты на дальние расстояния на боевых самолетах и военно-морские операции, они интенсивно обмениваются опытом и в сферах боевых систем и контроля над интернетом", - отметил Столтенберг.

Как ожидается, повестка будет утверждена на саммите 30 стран - членов НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе. Впервые в саммите будет участвовать новый президент США Джо Байден, в последний раз - канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

Смотрите также:

  • Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Infografik Bildergalerie Sowjetunion 3 NEU! RU

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

  • Инфографика - страны Восточного партнерства в ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

  • Инфографика - визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:54

Что на Западе думают об отводе российских войск (23.04.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Глава Минобороны ФРГ об отношениях НАТО с РФ (23.07.2020)  

Глава НАТО: Таяние арктических льдов может привести к геополитическому накалу (23.03.2021)  

Реклама

Самые читаемые

СМИ: Зеленский умоляет Байдена о встрече до саммита РФ и США  

В партии Меркель предлагают исключить натурализацию антисемитов в Германии  

Глава спецслужбы ФРГ: Шпионская активность РФ в Германии выросла до уровня холодной войны  