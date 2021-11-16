 Комментарий: Европа осознает необходимость возвращения к Realpolitik | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 19.11.2021

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Мнения

Комментарий: Европа осознает необходимость возвращения к Realpolitik

Евросоюз намерен создать возможности для быстрого реагирования на новые угрозы. В этом есть острая необходимость, как показывают события в Восточной Европе, пишет в FAZ Николас Буссе.

Солдаты германо-французской бригады

Солдаты германо-французской бригады

Европейский Союз готовит маленькую революцию. Долгие годы ЕС проводил свою внешнюю политику и политику безопасности, следуя принципу, согласно которому Европа, хотя и должна участвовать в мировой политике, однако действовать очень осторожно. "Мягкой силой" (Soft Power) называют этот подход, который отражен практически во всех решениях Брюсселя во внешнеполитической сфере. Евросоюз хочет достигать своих целей невоенными средствами, прежде всего, путем экономического сотрудничества, делая ставку на притягательность либеральных ценностей. Даже введение санкций ЕС, в принципе, никогда не нравилось.

Обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе

Николас Буссе

Этот своеобразный подход, безусловно, был следствием того, что в отличие о других субъектов мировой политики, у Евросоюза в распоряжении имеются весьма ограниченные военные средства. Оборонная политика до сих пор не входит в компетенцию ЕС. Однако боязнь классической реальной политики также отражает самосознание многих европейских обществ, прежде всего немецкого. После холодной войны многие думали, что (военная) история закончилась.

ЕС сталкивается с сочетанием классических и гибридных угроз на своих границах 

По ряду веских причин такой взгляд всегда можно было считать оторванным от реальности, если не наивным. Усиление геополитического соперничества и войн в последнее время, наконец, заставляет Европу переосмыслить свой подход. Проект "Стратегического компаса", который на днях представил странам сообщества верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, прежде всего, содержит, одну важную мысль: мы являемся свидетелями "возвращения к политике силы", на которую Европа должна реагировать. Боррель, в первую очередь, стремится укрепить военные возможности ЕС, в том числе и путем создания сил быстрого реагирования в количестве до 5 тысяч солдат. Страны ЕС, участвуя в подготовке проекта, на первых консультациях высказались в поддержку этого предложения.

Его отклонение стало бы равносильно добровольному отказу от внешней политики, как показывает текущая ситуация в новостях. Не в каких-то отдаленных уголках мира, а на своем собственном континенте Евросоюз сталкивается с сочетанием классических, гибридных и скрытых угроз. Авторитарные правители, такие как Путин и Лукашенко, все более беззастенчиво используют эту смесь для отстаивания своих интересов.

Происходящее на границе Польши с Беларусью еще несколько лет назад мало кто мог себе представить. Белорусский режим позволяет мигрантам совершать нападения на границу страны-члена ЕС и НАТО, как будто они являются его наемниками. Это не только невероятно нецивилизованное поведение, но и серьезная проблема в сфере безопасности. А тот факт, что Лукашенко допустил проведение у западной границы военных учений с участием российских десантников, делает происходящее еще более взрывоопасным.

Европа не может обойтись без политики сдерживания

Легкомысленность, с которой был начат конфликт на внешней границе западного альянса, должна заставить задуматься любого, кто до сих пор верит, что можно обойтись без политики сдерживания. Это касается и второй, крайне нестабильной линии фронта в Восточной Европе. Трудно судить, оправданы ли опасения Запада по поводу нового наращивания российских войск на границе с Украиной. Намерения Путина в любом случае остаются туманными. Единственное, в чем нет сомнений, это то, что Россия никогда не собиралась ослабить контроль над украинскими территориями в Донбассе, не говоря уже о Крыме. В прошлом лишь немногие в Европе могли себе это представить.

В одиночку ЕС не сможет дать подобающие ответы в этой ситуации. Особенно в противоборстве с Россией без НАТО не обойтись, а именно -  без военной перестраховки США. Однако в обеих организациях уже давно задают вопрос о том, не готова ли Германия "пойти новыми путями". По крайней мере, в ЕС любая попытка придать союзу больший внешнеполитический вес зависит от крупнейшего государства-члена, а после "Брекзита" - тем более.

Германия уже много лет не может определить свою роль в мире

Документ, согласованный по итогам предварительных переговоров социал-демократов, либералов и "зеленых", планирующих создать новую правительственную коалицию в Германии, сформулирован расплывчато, какой часто и является официальная немецкая позиция. Он содержит признание необходимости более тесного взаимодействия армий европейских стран, но при этом лишь расплывчатое обещание лучше оснастить бундесвер.

В стиле документа есть кое-что от старой доктрины "мягкой силы" ЕС, но, по крайней мере, он не противоречит идее Борреля о решительном отстаивании собственных интересов. Необходимо выработать "общее понимание роли Германии в мире", - говорится в одном из пунктов документа. Страна пытается сделать это уже много лет, но безрезультатно. В одном можно быть уверенным: такие люди, как Путин, не будут ждать, пока мы определимся в этом вопросе, они ведут стратегическую игру уже сейчас.

Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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План Путина и Лукашенко: в чем интерес Кремля в кризисе на польско-белорусской границе?

  • Мигранты на белорусско-польской границе

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    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

  • Мигранты у колючей проволоки на границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


 

Аудио- и видеофайлы по теме

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Как ответит ЕС на гибридную войну Лукашенко (10.11.2021)  

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