Комментарий: Европа осознает необходимость возвращения к Realpolitik

Европейский Союз готовит маленькую революцию. Долгие годы ЕС проводил свою внешнюю политику и политику безопасности, следуя принципу, согласно которому Европа, хотя и должна участвовать в мировой политике, однако действовать очень осторожно. "Мягкой силой" (Soft Power) называют этот подход, который отражен практически во всех решениях Брюсселя во внешнеполитической сфере. Евросоюз хочет достигать своих целей невоенными средствами, прежде всего, путем экономического сотрудничества, делая ставку на притягательность либеральных ценностей. Даже введение санкций ЕС, в принципе, никогда не нравилось.

Николас Буссе

Этот своеобразный подход, безусловно, был следствием того, что в отличие о других субъектов мировой политики, у Евросоюза в распоряжении имеются весьма ограниченные военные средства. Оборонная политика до сих пор не входит в компетенцию ЕС. Однако боязнь классической реальной политики также отражает самосознание многих европейских обществ, прежде всего немецкого. После холодной войны многие думали, что (военная) история закончилась.

ЕС сталкивается с сочетанием классических и гибридных угроз на своих границах

По ряду веских причин такой взгляд всегда можно было считать оторванным от реальности, если не наивным. Усиление геополитического соперничества и войн в последнее время, наконец, заставляет Европу переосмыслить свой подход. Проект "Стратегического компаса", который на днях представил странам сообщества верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, прежде всего, содержит, одну важную мысль: мы являемся свидетелями "возвращения к политике силы", на которую Европа должна реагировать. Боррель, в первую очередь, стремится укрепить военные возможности ЕС, в том числе и путем создания сил быстрого реагирования в количестве до 5 тысяч солдат. Страны ЕС, участвуя в подготовке проекта, на первых консультациях высказались в поддержку этого предложения.

Его отклонение стало бы равносильно добровольному отказу от внешней политики, как показывает текущая ситуация в новостях. Не в каких-то отдаленных уголках мира, а на своем собственном континенте Евросоюз сталкивается с сочетанием классических, гибридных и скрытых угроз. Авторитарные правители, такие как Путин и Лукашенко, все более беззастенчиво используют эту смесь для отстаивания своих интересов.

Происходящее на границе Польши с Беларусью еще несколько лет назад мало кто мог себе представить. Белорусский режим позволяет мигрантам совершать нападения на границу страны-члена ЕС и НАТО, как будто они являются его наемниками. Это не только невероятно нецивилизованное поведение, но и серьезная проблема в сфере безопасности. А тот факт, что Лукашенко допустил проведение у западной границы военных учений с участием российских десантников, делает происходящее еще более взрывоопасным.

Европа не может обойтись без политики сдерживания

Легкомысленность, с которой был начат конфликт на внешней границе западного альянса, должна заставить задуматься любого, кто до сих пор верит, что можно обойтись без политики сдерживания. Это касается и второй, крайне нестабильной линии фронта в Восточной Европе. Трудно судить, оправданы ли опасения Запада по поводу нового наращивания российских войск на границе с Украиной. Намерения Путина в любом случае остаются туманными. Единственное, в чем нет сомнений, это то, что Россия никогда не собиралась ослабить контроль над украинскими территориями в Донбассе, не говоря уже о Крыме. В прошлом лишь немногие в Европе могли себе это представить.

В одиночку ЕС не сможет дать подобающие ответы в этой ситуации. Особенно в противоборстве с Россией без НАТО не обойтись, а именно - без военной перестраховки США. Однако в обеих организациях уже давно задают вопрос о том, не готова ли Германия "пойти новыми путями". По крайней мере, в ЕС любая попытка придать союзу больший внешнеполитический вес зависит от крупнейшего государства-члена, а после "Брекзита" - тем более.

Германия уже много лет не может определить свою роль в мире

Документ, согласованный по итогам предварительных переговоров социал-демократов, либералов и "зеленых", планирующих создать новую правительственную коалицию в Германии, сформулирован расплывчато, какой часто и является официальная немецкая позиция. Он содержит признание необходимости более тесного взаимодействия армий европейских стран, но при этом лишь расплывчатое обещание лучше оснастить бундесвер.

В стиле документа есть кое-что от старой доктрины "мягкой силы" ЕС, но, по крайней мере, он не противоречит идее Борреля о решительном отстаивании собственных интересов. Необходимо выработать "общее понимание роли Германии в мире", - говорится в одном из пунктов документа. Страна пытается сделать это уже много лет, но безрезультатно. В одном можно быть уверенным: такие люди, как Путин, не будут ждать, пока мы определимся в этом вопросе, они ведут стратегическую игру уже сейчас.

Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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