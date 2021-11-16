ЕС будет прокладывать курс на мировой арене по "Стратегическому компасу"

Евросоюз хочет играть более заметную роль в вопросах глобальной политики безопасности. Этой цели служит "Стратегический компас", проект которого представлен в Брюсселе. DW - о новом документе.
Несмотря на многочисленные попытки и инициативы, Евросоюз пока так и не стал влиятельным игроком на мировой арене в вопросах обороны и безопасности. Однако в Брюсселе не оставляют надежд изменить такое положение дел. И в этот раз к вопросу в ЕС решили подойти обстоятельно - речь идет об инициативе "Стратегический компас".
Страны Евросоюза очень по-разному оценивают угрозы их безопасности. Если, например, внимание стран Балтии в первую очередь сосредоточено на России, а также Беларуси, то для Италии или Греции намного важнее регион Средиземного моря. Привести эти оценки к единому знаменателю в ЕС и хотят с помощью "Стратегического компаса". Это документ, излагающий "общее стратегическое видение" политики ЕС в сфере безопасности и обороны на грядущие 5 - 10 лет.
"В непредсказуемом, геополитически динамичном мире, полном быстро меняющихся угроз "Стратегический компас" будет для нас путеводителем, определяющим четкие цели в сфере безопасности и обороны ЕС, а также средства по их достижению и сроки", - говорится в проекте компаса, который есть в распоряжении DW.
В Евросоюзе заверяют, что компас не станет обычным документом с политическими декларациями и намерениями. "Это не просто еще один политический документ. Это программа действий с конкретными мерами и сроками их выполнения", - подчеркнул верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, представляя проект компаса во вторник, 16 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе.
Работу над компасом Евросоюз начал летом 2020 года. Эту инициативу активно продвигала Германия, председательствовавшая во второй половине прошлого года в Совете ЕС.
Первым шагом стал подготовленный к ноябрю прошлого года детальный анализ угроз и вызовов Евросоюзу. Документ основан на информации спецслужб, является секретным и не был опубликован. Но известно, что в нем уделили внимания самым разнообразным угрозам, включая кибератаки, гибридные угрозы, дезинформацию, революционные технологии, а также использование мигрантов в политических целях .
В этом году страны ЕС около десяти месяцев посвятили дискуссии о "Стратегическом компасе", после чего был разработан первый проект документа. Жозеп Боррель представил его министрам иностранных дел и обороны 27 стран Евросоюза 15 ноября. Окончательное утверждение компаса запланировано на март 2022 года, когда председателем в Совете ЕС будет Франция.
Проект компаса содержит предложения по четырем направлениям. Каждое имеет название в глагольной форме: "Действовать", "Обезопасить", "Инвестировать" и "Сотрудничать с партнерами".
"ЕС должен быть в состоянии действовать более надежно, быстрее и решительнее в ответ на кризисы", - отметил Боррель. Центральная инициатива первого блока - создание сил быстрого реагирования ЕС. Эти силы должны быть "модульными", включающими сухопутные, воздушные и морские компоненты.
Что в Брюсселе понимают под "модульностью"? Идея состоит в возможности применять разное количество солдат - как несколько сотен, так и пару тысяч. В зависимости от задания будет меняться и "модуль" - то есть, опыт персонала, техническая оснащенность и экипировка. Боррель привел пример двух совершенно разных миссий - по эвакуации и по разведению враждующих сторон.
Напомним, что именно провал организации эвакуации из Кабула сделал идею сил быстрого реагирования очень популярной в Брюсселе и ряде других европейских столиц.
Блок "Обезопасить" посвящен в первую очередь гибридным угрозам, кибератакам, а также безопасности и обороне в космосе. Представляя компас, Боррель несколько раз упомянул ситуацию на границе Беларуси и Польши, назвав ее "идеальным" примером вызовов, описанных в компасе. "Мы сталкиваемся с гибридной войной, со многими оттенками серого между миром и классической войной, когда в качестве оружия используется все", - добавил глава европейской дипломатии.
Чтобы быть в состоянии быстро реагировать на такие угрозы, в ЕС хотят разработать "набор инструментов" для противодействия гибридным атакам. В чем могут состоять эти инструменты? Боррель привел лишь один пример: создания групп быстрого реагирования на гибридные угрозы.
Третий блок - "Инвестировать" - должен развивать инновации и уменьшить зависимость стран ЕС от технологий и промышленности других стран. Проект "Стратегического компаса" называет несколько видов вооружений и техники, на которых Евросоюзу следует сосредоточиться: морские беспилотники, "боевые воздушные системы будущего", космическое наблюдение за Землей и боевые танки.
Последний блок компаса посвящен сотрудничеству с партнерами. Здесь основное внимание уделяют НАТО, ведь большинство стран ЕС являются также членами альянса. Но это создает и риск дублирования усилий или возникновения конфликтов.
Если Франция, например, является главным сторонником развития военного потенциала Евросоюза, то страны Центральной и Восточной Европы, такие как Польша, видят гарантию своей безопасности в НАТО и скептически относятся к оборонным возможностям ЕС. Именно поэтому Боррель отдельное внимание уделил попытке убедить общественность в том, что компас не направлен против альянса, а, наоборот, будет только ему на пользу.
Кроме того, компас предусматривает усиление сотрудничества и с региональными организациями, в частности, Африканским союзом и ОБСЕ. Среди основных стран-партнеров документ называет США, Норвегию, Великобританию и Канаду. Развивать сотрудничество хотят и с другими странами, например с Украиной, Грузией и Молдовой. С ними намерены усилить диалог, в частности по противостоянию гибридным угрозам и в сфере кибербезопасности.
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