 ЕС будет прокладывать курс на мировой арене по ″Стратегическому компасу″ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 16.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕС будет прокладывать курс на мировой арене по "Стратегическому компасу"

Евросоюз хочет играть более заметную роль в вопросах глобальной политики безопасности. Этой цели служит "Стратегический компас", проект которого представлен в Брюсселе. DW - о новом документе.

На совместных учениях военнослужащих стран ЕС

На совместных учениях военнослужащих стран ЕС

Несмотря на многочисленные попытки и инициативы, Евросоюз пока так и не стал влиятельным игроком на мировой арене в вопросах обороны и безопасности. Однако в Брюсселе не оставляют надежд изменить такое положение дел. И в этот раз к вопросу в ЕС решили подойти обстоятельно - речь идет об инициативе "Стратегический компас".

ЕС - один, угрозы - разные

Страны Евросоюза очень по-разному оценивают угрозы их безопасности. Если, например, внимание стран Балтии в первую очередь сосредоточено на России, а также Беларуси, то для Италии или Греции намного важнее регион Средиземного моря. Привести эти оценки к единому знаменателю в ЕС и хотят с помощью "Стратегического компаса". Это документ, излагающий "общее стратегическое видение" политики ЕС в сфере безопасности и обороны на грядущие 5 - 10 лет.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

"В непредсказуемом, геополитически динамичном мире, полном быстро меняющихся угроз "Стратегический компас" будет для нас путеводителем, определяющим четкие цели в сфере безопасности и обороны ЕС, а также средства по их достижению и сроки", - говорится в проекте компаса, который есть в распоряжении DW.

В Евросоюзе заверяют, что компас не станет обычным документом с политическими декларациями и намерениями. "Это не просто еще один политический документ. Это программа действий с конкретными мерами и сроками их выполнения", - подчеркнул верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, представляя проект компаса во вторник, 16 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе.

Долгая дорога ЕС к "Стратегическому компасу"

Работу над компасом Евросоюз начал летом 2020 года. Эту инициативу активно продвигала Германия, председательствовавшая во второй половине прошлого года в Совете ЕС.

Мигранты на белорусско-польской границе

В ЕС предвидели, что мигрантов будут использовать в политических целях

Первым шагом стал подготовленный к ноябрю прошлого года детальный анализ угроз и вызовов Евросоюзу. Документ основан на информации спецслужб, является секретным и не был опубликован. Но известно, что в нем уделили внимания самым разнообразным угрозам, включая кибератаки, гибридные угрозы, дезинформацию, революционные технологии, а также использование мигрантов в политических целях .

В этом году страны ЕС около десяти месяцев посвятили дискуссии о "Стратегическом компасе", после чего был разработан первый проект документа. Жозеп Боррель представил его министрам иностранных дел и обороны 27 стран Евросоюза 15 ноября. Окончательное утверждение компаса запланировано на март 2022 года, когда председателем в Совете ЕС будет Франция.

Силы быстрого реагирования Евросоюза

Проект компаса содержит предложения по четырем направлениям. Каждое имеет название в глагольной форме: "Действовать", "Обезопасить", "Инвестировать" и "Сотрудничать с партнерами".

Истребитель Eurofighter Typhoon

Истребитель Eurofighter Typhoon - продукт совместного производства стран ЕС

"ЕС должен быть в состоянии действовать более надежно, быстрее и решительнее в ответ на кризисы", - отметил Боррель. Центральная инициатива первого блока - создание сил быстрого реагирования ЕС. Эти силы должны быть "модульными", включающими сухопутные, воздушные и морские компоненты.

Что в Брюсселе понимают под "модульностью"? Идея состоит в возможности применять разное количество солдат - как несколько сотен, так и пару тысяч. В зависимости от задания будет меняться и "модуль" - то есть, опыт персонала, техническая оснащенность и экипировка. Боррель привел пример двух совершенно разных миссий - по эвакуации и по разведению враждующих сторон.

Напомним, что именно провал организации эвакуации из Кабула сделал идею сил быстрого реагирования очень популярной в Брюсселе и ряде других европейских столиц.

Набор инструментов против гибридных угроз

Блок "Обезопасить" посвящен в первую очередь гибридным угрозам, кибератакам, а также безопасности и обороне в космосе. Представляя компас, Боррель несколько раз упомянул ситуацию на границе Беларуси и Польши, назвав ее "идеальным" примером вызовов, описанных в компасе. "Мы сталкиваемся с гибридной войной, со многими оттенками серого между миром и классической войной, когда в качестве оружия используется все", - добавил глава европейской дипломатии.

Чтобы быть в состоянии быстро реагировать на такие угрозы, в ЕС хотят разработать "набор инструментов" для противодействия гибридным атакам. В чем могут состоять эти инструменты? Боррель привел лишь один пример: создания групп быстрого реагирования на гибридные угрозы.

Третий блок - "Инвестировать" - должен развивать инновации и уменьшить зависимость стран ЕС от технологий и промышленности других стран. Проект "Стратегического компаса" называет несколько видов вооружений и техники, на которых Евросоюзу следует сосредоточиться: морские беспилотники, "боевые воздушные системы будущего", космическое наблюдение за Землей и боевые танки.

ЕС и НАТО - сотрудничество или конкуренция в обороне

Последний блок компаса посвящен сотрудничеству с партнерами. Здесь основное внимание уделяют НАТО, ведь большинство стран ЕС являются также членами альянса. Но это создает и риск дублирования усилий или возникновения конфликтов.

Если Франция, например, является главным сторонником развития военного потенциала Евросоюза, то страны Центральной и Восточной Европы, такие как Польша, видят гарантию своей безопасности в НАТО и скептически относятся к оборонным возможностям ЕС. Именно поэтому Боррель отдельное внимание уделил попытке убедить общественность в том, что компас не направлен против альянса, а, наоборот, будет только ему на пользу.

Кроме того, компас предусматривает усиление сотрудничества и с региональными организациями, в частности, Африканским союзом и ОБСЕ. Среди основных стран-партнеров документ называет США, Норвегию, Великобританию и Канаду. Развивать сотрудничество хотят и с другими странами, например с Украиной, Грузией и Молдовой. С ними намерены усилить диалог, в частности по противостоянию гибридным угрозам и в сфере кибербезопасности.

Смотрите также:

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:59

ЕС готовит для режима Лукашенко новую порцию санкций (09.11.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Эскалация на белорусско-польской границе: мигранты продолжают штурм (16.11.2021)  

Закрытие дипмиссии России при НАТО: "заморозка" отношений с альянсом? (19.10.2021)  

Реклама