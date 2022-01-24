"Зеленый" Фрайбург - образец будущего городов Германии?

Когда сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck) в сентябре 2021 года в рамках избирательной кампании посетил Фрайбург-им-Брайсгау, он вполне мог почувствовать себя в своей стихии. Кто, как не эта зеленая цитадель на юго-западе ФРГ, должен быть готов в рамках устойчивого развития как можно быстрее сделать Германию климатически нейтральной? В 2008 году Фрайбург с населением в 230 тысяч человек получил титул "зеленого города". Сегодня он называет себя немецкой столицей экоориентированности. Министр по делам экономики и защиты климата стремится к 2045 году привести страну к климатическому нейтралитету. Но Фрайбург и здесь впереди - и хочет достичь этой цели на 7 лет раньше, к 2038-му.

Солнце светит во Фрайбурге 1800 часов в году. Благодаря этому гелиоэнергетику здесь продвигают именно так, как планирует Хабек. Примеров хоть отбавляй. Новая ратуша, на фасаде которой установлены 800 солнечных панелей, первой в мире следует концепции нулевого потребления энергии. Новый футбольный стадион с крупнейшей в мире солнечной энергоустановкой на крыше. Архиепархия Фрайбурга хочет стать первой в Германии епархией, сократившей выбросы углекислого газа до нуля.

Первопроходец в солнечной энергетике

Пожалуй, никто лучше Франциски Брайер (Franziska Breyer) не объяснит, как Фрайбургу это удается. Сотрудница отдела климатической нейтральности в ведомстве по защите окружающей среды рассказала на онлайн-конференции в середине января представителям других городов о политике Фрайбурга в этой сфере. "Мы входим в десятку немецких городов в области защиты климата", - отметила Брайер - дитя антиядерного движения, получившая образование в сфере лесного хозяйства.

Франциска Брайер

С 2023 года городские власти намерены, невзирая на вызванные пандемией COVID-19 бюджетные ограничения, ежегодно направлять 12 миллионов евро на дополнительные мероприятия по защите климата. Министр Хабек хочет сделать установку солнечных панелей на коммерческих зданиях обязательной. А в земле Баден-Вюртемберг - и, соответственно, во Фрайбурге, - такая мера уже действует.

В Дитенбахе - проектируемом на западе Фрайбурга новом районе - смогут проживать 15 тысяч человек - разумеется, в климатически нейтральных домах. Там не понадобится сжигать ни биомассу, ни пеллеты - древесные гранулы, ни топочный мазут, ни газ, отмечает Брайер. Весь район будет отапливаться с помощью тепловых насосов, энергии фотоэлектрических модулей и тепла, отводимого коллекторами сточных вод, добавляет она.

Велосипеды вместо автомобилей

У Брайер, как и у многих жителей города, защита климата вплетена в ДНК. Она с гордостью упоминает рекомендации издательства Lonely Planet. Фрайбург вошел в топ-3 городов рейтинга, рекомендованных к посещению в 2022 году, уступив лишь новозеландскому Окленду и Тайбэю. Харизматичность и осознанная экологическая стратегия "столицы Шварцвальда" способны показать окружающим еще несколько приемов ответственного подхода к жизни, отметили в издательстве.

Один из них Брайер демонстрирует на графике о привычках передвижения. Сорок лет назад лишь 15 процентов фрайбуржцев пользовались велосипедом в качестве основного транспорта. Сейчас так поступает каждый третий. А доля водящих автомобиль за этот период упала с 39 до 21 процента. В этом вопросе Фрайбург - в авангарде немецких городов, указывает женщина. "Но у нас все еще регистрируют слишком много автомобилей", - сетует она.

Образцовый квартал образцового города

Если сесть на трамвай в центре города и около четверти часа ехать в южном направлении - можно поближе узнать, как устроена городская жизнь без автомобилей. Образцовый квартал Фаубан возведен на месте бывших французских казарм и назван в честь архитектора, работавшего при дворе Людовика XIV. Образ жизни, который около 5600 обитателей квартала ведут более 20 лет, когда-то может стать стандартом для Германии. Фаубан - это умноженный в несколько раз Фрайбург: еще зеленее, еще экологичнее, еще дружелюбнее к велосипедистам.

Жилые дома в Фаубане

На крышах ярких "пассивных", с низким уровнем энергопотребления, домов стоят солнечные панели, а работающая на древесине тепловая электростанция снабжает их жителей электричеством. Широкие тротуары, велодорожки, улицы, спроектированные для детских игр - подлинный рай для ребенка. А немногие жители, у которых есть автомобили, оставляют их на одной из двух крытых парковок на окраине района. На Всемирной выставке 2010 года в Шанхае Фаубан отнесли к 60 районам мира, наиболее приятным для проживания.

Все необходимое - в нескольких шагах

Архитектор Андреас Конитцни (Andreas Konietzny) - один из старожилов Фаубана. Уроженец Дюссельдорфа переехал сюда в 2001 году и ни разу не пожалел о своем решении. "Моя сестра в то время жила в Калифорнии. И однажды, приехав в гости, упомянула, как много шагов ей приходится пройти, чтобы добраться до супермаркета или школы. В Калифорнии ей не поверили, услышав, что в немецком городе все как будто расположено не дальше, чем в 400 метрах", - отмечает мужчина.

Архитектор Андреас Конитцни

В Фаубане - районе коротких расстояний - уроженец Дюссельдорфа пользуется машиной вместе с еще одной семьей. Транспортное средство стоит на парковке в 300 метрах от дома, и порой уроженец Дюссельдорфа неделями не садится в него. Поездка на трамвае в центр города занимает считанные минуты. Каждый год в этот район съезжаются десятки тысяч туристов со всего мира - чаще всего они селятся в "зеленом" отеле, по стенам которого вьются растения, а интерьер отделан местным деревом.

За жизнь в эко-раю нужно платить

Но у мечты об идеальной и экологически ответственной жизни во Фрайбурге и особенно Фаубане есть и обратная сторона, которую нельзя недооценивать. Жить здесь невероятно дорого. "Столица Шварцвальда" по стоимости аренды жилья уступает лишь Мюнхену и Франкфурту-на-Майне. Критика амбициозных предложений министра Хабека в основном связана с тем, что многие немцы просто не могут себе их позволить.

Детская площадка в Фаубане

В Фаубане появились несколько домов, предлагающих доступное жилье для студентов. Однако большинство жителей все-таки относится к обеспеченным, хорошо образованным и экологически ответственным горожан. "Здесь сейчас живет много учителей и архитекторов, как я. Обратная сторона - джентрификация. Поначалу состав жильцов был другим. Грустно видеть, что люди с небольшими сбережениями больше не могут себе позволить жить здесь", - говорит Конитцни.

От "солнцемобилей" в Австралии до "Солнечного поселения" в ФРГ

А всего в двух шагах от Фаубана, в здании, прозванном "Солнечным кораблем", работает человек, который с нетерпением ждал предложений Роберта Хабека по защите климата. Сейчас Рольфу Дишу (Rolf Disch), пионеру технологии использования солнечной энергии, архитектору с рядом наград и визионеру уже 77 лет.

Но когда речь идет об энергопереходе, Диш буквально излучает энергию, как и в 1980-е, когда он спроектировал первую в мире гелиоэлектрическую станцию зарядки автомобильных аккумуляторов и пересек Австралию на автомобиле, полностью работающем на солнечной энергии. "Я давно говорю, что Германия уже к 2030 году может стать климатически нейтральной. Если захочет", - отмечает эксперт.

Политическое фиаско

Стоящий на балконе Диш с гордостью взирает на ряды из 59 ярких деревянных домов, образующих его детище - так называемое "Солнечное поселение". Архитектор еще в 1994 году придумал концепцию положительного энергобаланса Plus-Energie, в соответствии с которой здания, вырабатывают энергии больше, чем потребляют. Лишь недавно дома получили высший уровень субсидий - 37,5 тысячи евро на условную квартиру.

Архитектор Рольф Диш (слева)

Но спросите мужчину об усилиях ФРГ в деле защиты климата - и Диш может выйти из себя. На протяжении десятилетий он буквально умолял политиков уделять больше внимания возобновляемым источникам энергии, а 12 лет назад отправил канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) петицию в пользу концепции положительного энергобаланса с 4500 подписями.

Безрезультатно. Более того: в 2012 году федеральные власти решили сократить субсидии на фотовольтаику, после чего рынок рухнул на 80 процентов. "Целая отрасль с тысячами рабочих мест была уничтожена. Мы во Фрайбурге тоже чуть не пошли на дно, будучи мировыми лидерами в области солнечных технологий. Я до сих пор этого не понимаю", - кипятится Диш.

Дома с положительным энергобалансом - стандарт для ФРГ? Еще не время

Архитектор не сложил руки и работает над новым проектом, который сам и финансирует. К юго-востоку от Фрайбурга, в Шальштадте, появятся 4 дома с положительным энергобалансом - всего 83 квартиры. "Я еще не знаю, как это будет работать с точки зрения экономики и как будет окупаться. Мы делаем это из убеждения", - добавляет он.

Именно такого убеждения часто не хватает даже во Фрайбурге, считает Диш. В этом эксперт напоминает учителя, которого не устраивает оценка "хорошо" ученика, способного получить "отлично", но не приложившего усилий. "Ведомство по защите климата настроено благожелательно. Но ощущения, что делается все возможное, нет", - указывает мужчина. А в случае с Фаубаном стоит говорить скорее о людях, которые вели город за собой, добавляет он.

Даже Фрайбургу - "образцовому ученику" в деле защиты климата - предстоит еще многое сделать. Особенно в области строительства и жилья, на которые приходится 40 процентов общего потребления энергии, подчеркивает архитектор. Вот что Рольф Диш хотел бы посоветовать Роберту Хабеку: продвигать энергетический переход еще энергичнее. И отказываться от отраслей, которые олицетворяют собой прошлое, а не будущее.

Роберт Хабек

Федеральные власти хотят направить 600 млн евро на спасение верфи в Висмаре от банкротства, чтобы спускать с ее стапелей круизные суда, однако одно-единственное подобное судно, отправляющееся в плавание, потребляет огромное количество энергии, указывает эксперт. "Вместо этого нам крайне необходимы рабочие для строительства солнечных и ветровых электростанций, а также для переделки домов в энергоэффективные", - уверен Диш.

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