На что у немцев уходит зарплата?

Декабрь - месяц подведения итогов. И именно в декабре Федеральное статистическое ведомство Германии (Statistisches Bundesamt) в Висбадене публикует свое ежегодное репрезентативное исследование, которое позволяет судить о структуре расходов немцев - LWR (Laufende Wirtschaftrechnungen). И хотя уже заканчивается 2020 год, итоги, конечно, подводятся по 2019-му. Статистика - дело серьезное. Так какой же бюджет у немецкой семьи? И как она им распоряжается?

Сразу поясним: речь идет только о потребительских товарах и основных статьях расходов жителей ФРГ на жилье и ЖКХ. Самой крупной статьей расходов домашнего хозяйства (так обозначается статистическая единица) в Германии остается вот уже многие годы оплата жилья и жилищно-коммунальных услуг. На это у немцев уходит больше трети всех потребительских расходов - 34,6 процента. В абсолютных цифрах за воду, газ, электричество (одним словом - ЖКХ) немцы тратят в месяц примерно 890 евро.



В целом потребительские расходы составляют в ФРГ в среднем 2574 евро в месяц. Обязательное страхование (например, медицинское), взносы по частным страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят. Не входит и то, что жители страны откладывают, как говорится, "на черный день" (конечно, далеко не все откладывают).

На втором месте, после расходов на жилье и коммунальные услуги, - еще одна довольно крупная статья расходов, на которую приходится 13,8 процента: это еда, напитки и табачные изделия. 356 евро в месяц тратит немецкая семья на товары первой необходимости, если, конечно, не считать сигареты. Чуть меньше немцы тратят на транспорт (351 евро). Эта тройка, скажем так, и есть то, без чего точно нельзя обойтись.

А вот расходы на досуг, то есть культурные и увеселительные мероприятия, в Германии составляют в среднем 284 евро в месяц. Сюда не входит посещение баров и других питейных заведений. На пиво и рестораны немцы отдают 157 евро. Интересно, что и эта статья постоянно растет, хотя если верить отдельной статистике по пиву, то этого напитка немцы стали потреблять меньше. Чуть меньше, чем на съедобные товары, они тратят на бытовую технику. А вот одежда и обувь - явно не главный приоритет в немецкой семье: в среднем семья тратит на модные или не очень обновки 106 евро в месяц.

Выросли расходы у немецких семей на услуги почты и телекоммуникации - 65 евро в месяц. Понятно, что львиная доля здесь приходится на телекоммуникационные услуги. На отправку почты и посылок немцы тратят в среднем не больше 4 евро в месяц. На услуги сотовой связи немецкое домашнее хозяйство тратит примерно 20 евро в месяц, на интернет и телефон - около 24 евро.

Самая маленькая статья расходов

Самой маленькой статьей расходов, как и в прошлые годы, остается образование. На нее в месяц уходит всего 21 евро - меньше одного процента бюджета. Напомним, что обучение и в школах, и в высших учебных заведениях в Германии, за редкими исключениями, бесплатное.

Сколько остается после всех этих трат у среднестатистической немецкой семьи? Доходы домашнего хозяйства составили в 2019 году примерно 5861 евро "чистыми", а у тех, кто живет только на зарплату (то есть - без получения дополнительных доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества или процентов по банковским вкладам), - 3580 евро. Получается, что свободных денег у немецкой семьи остается после всех выплат от 1006 до 3287 евро. Так говорит статистика за 2019 год.

Показатели за год 2020-й могут существенно измениться из-за пандемии коронавируса, но об этом - через год.

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