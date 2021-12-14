ООН признала новый температурный рекорд в Арктике

В российском городе Верхоянск, расположенном в 115 километрах к северу от полярного круга, 20 июня 2020 года была зафиксирована температура воздуха 38 градусов Цельсия. Это новый температурный рекорд для Арктики, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО, структура ООН) во вторник, 14 декабря.

В сообщении на сайте организации отмечается, что большую часть прошлого лета средние температуры в арктической зоне Сибири на 10 градусов Цельсия превышали норму, усиливая природные пожары и вызывая потерю морского льда. Потепление в этом регионе сыграло важную роль в том, что 2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений.

"Этот новый для Арктики рекорд является очередным показателем в серии наблюдений, поступивших в архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях и ставших тревожным сигналом изменения нашего климата", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Другие температурные рекорды

По словам Тааласа, в 2020 году также был зафиксирован новый температурный рекорд для Антарктического континента, составивший 18,3 градуса Цельсия. Сейчас ВМО проверяет еще два температурных показателя: 54,4 градуса Цельсия, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в Долине Смерти в Калифорнии, и 48,8 градуса Цельсия, зарегистрированные на итальянском острове Сицилия этим летом. Эти показатели могут признать рекордными для всего мира и для Европы соответственно.

"Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлений еще никогда не проводил так много одновременных исследований", - указал генсек ВМО.

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