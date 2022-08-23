Немецкий художник, создающий арт-объекты из мусора

То, что другие выбрасывают, художник из Лейпцига Маттиас Гарфф превращает в яркие, удивительные по своей выразительности произведения искусства. Его цель - привлечь внимание людей к проблемам экологии.

Одни люди боятся обрасти хламом и спешат избавиться от ненужных вещей. Другие, наоборот, бережно относятся ко всему, что у них есть, и находят применение любой безделушке. Один из тех, кто дает вторую жизнь даже мусору, - 36-летний художник из Лейпцига, выпускник Дрезденской академии изящных искусств Маттиас Гарфф (Matthias Garff).

Он - представитель трэш-арта. Так называется обретающее все большую популярность и связанное с креативным и эстетическим отношением к обыденной среде авангардное направление в современном искусстве, которое предполагает включение в арт-объект фрагментов из мусора либо создание художественных произведений исключительно из выброшенных на свалку вещей. Цель - привлечь внимание людей к проблемам экологии.

В мире пернатых, букашек и четвероногих

То, что другие выбрасывают, Маттиас Гарфф превращает в яркие, удивительные по своей выразительности произведения искусства. Он обожает создавать скульптуры насекомых, птиц и животных, а материалом для этого художнику служат вещи, которые он собирает на свалках, подбирает на улице, покупает на блошиных рынках. Они не сразу бросаются в глаза.

Маттиас Гарфф. "Зяблик" Фото: Soeren Stache/dpa/dpa-Zentralbild/picture alliance

Но при ближайшем рассмотрении вдруг обнаруживаешь: панцирь маленькой черепашки - это кроненпробка, на оперение малиновки, оказывается, пошли бывшие в употреблении тряпки для мытья пола, крылья голубя - это всего лишь поношенные перчатки, а вместо глаз у него - велосипедные звонки. Клюв огромной синицы сделан из старого резинового сапога, а голова расположившейся рядом с ней загадочной птицы - из вышедшего из употребления утюга.

Маттиас Гарфф. "Гольди" (слева) и "Кики" Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Помимо всевозможных птиц и насекомых, Маттиас Гарфф любит ваять кошек и обезьян. Один из своих проектов он даже назвал "Конференция животных" - в честь одноименного бестселлера для детей немецкого писателя Эриха Кестнера (Erich Kästner). Эта сказочная повесть рассказывает о том, как животные Земли, уставшие от бесконечных человеческих войн, созывают конференцию, на которой решают похитить всех детей на планете, чтобы заставить взрослых заключить мир на все времена.

"Я хотел бы жить в мире, где у каждого живого существа было бы свое место, где все принимали бы друг друга такими, какие они есть, и никогда не враждовали", - делится художник в интервью mdr.de.

Чтобы "братьев меньших" воспринимали как равных

Для того чтобы люди воспринимали представителей животного мира как равных, Маттиас Гарфф выполняет свои скульптуры значительно больше натуральной величины. Чего стоит один только гигантских размеров воробей, туловищем которому служит массивный металлический бидон. "Тело" насажено на лапки - длинные деревянные палки, вставленные в старые резиновые сапоги, внутрь которых, для обеспечения устойчивости фигуры, залит бетон. В качестве головы воробья художник использовал алюминиевую кастрюлю. На изготовление клюва пошло двойное металлическое оголовье от столярного молотка, а глазами стали шляпки от крупных гвоздей.

Маттиас Гарфф. "Овсянка обыкновенная" Фото: Soeren Stache/dpa/dpa-Zentralbild/picture alliance

Художник любит подолгу сидеть на скамейке у пруда в живописном парке под названием "Schwanenteich" ("Лебединый пруд") в центральной части Лейпцига и наблюдать за его обитателями. Не так давно его восхитила увиденная там удивительной красоты стрекоза, переливавшаяся всеми цветами радуги - и Маттиас сразу решил увековечить это творение природы в скульптуре. А на изготовление ее огромных размеров фигуры пошли старые металлические указатели и вышедший из употребления коврик. Теперь этот арт-объект, как и многие другие работы Маттиаса Гарффа, экспонируется в парке на развернутой здесь выставке под открытым небом.

По словам художника, своим творчеством он хочет привлечь внимание людей к проблемам, связанным с условиями жизни многочисленных видов насекомых, птиц и животных, обитающих в экосистемах больших городов.

"Природа и ее биоразнообразие всегда восхищали меня. К сожалению, в последние годы количество насекомых, птиц и животных значительно сократилось. Сейчас в природе мусора чуть ли не больше, чем насекомых, что очень пугает. Многим видам вообще грозит исчезновение, поскольку экологических ниш для их обитания остается все меньше. Очень хотелось бы, чтобы в городах создавалось как можно больше природных зон, которые бы стали средой существования животного мира. И своим творчеством я хочу еще больше заострить внимание людей на этой проблеме", - подчеркивает лейпцигский художник Маттиас Гарфф.

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