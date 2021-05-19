 Баварские аистята утонули в собственном гнезде | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.06.2021

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Культура и стиль жизни

Баварские аистята утонули в собственном гнезде

Парочка аистов, с давних пор гнездившаяся на трубе старинной ратуши баварского Динкельсбюля, потеряла своих птенцов.

Аисты, потерявшие свое потомство

Аисты, потерявшие свое потомство

Расположенный в Баварии городок Динкельсбюль не зря называют "городом аистов". Этих птиц здесь действительно много. Но настоящей местной достопримечательностью стала парочка аистов, с давних пор обосновавшаяся на каминной трубе старинной ратуши в центре городка.

Это единственные аисты, не улетающие отсюда на зимовку в южные края. Видеокамеры, установленные неподалеку местным природоохранным объединением, круглосуточно транслируют в интернете происходящее в жизни этого дружного семейства. Но неожиданно произошла трагедия: аисты потеряли всех своих птенцов.

Возможные причины гибели птенцов

Как рассказывает Вольфганг Хорлахер (Wolfgang Horlacher), занимающийся обслуживанием видеокамер, 26 апреля, 30 дней спустя после того, как самка отложила в гнезде яйца, появилось на свет потомство: вылупился целый квартет аистят. Весь город радовался этому событию. Но радость была недолгой: из-за холодной погоды и постоянных дождей в гнезде стала скапливаться вода, и в результате все до одного аистята утонули.

Парочка, ставшая достопримечательностью Динкельсбюля

Парочка, ставшая достопримечательностью Динкельсбюля

Впрочем, экологи полагают, что была и еще одна причина трагедии: для того, чтобы построить гнездо, аисты использовали не только ветки, но и найденный в округе пластиковый мусор. И, согласно высказываемым предположениям, вода не уходила из гнезда именно потому, что препятствием этому стал не пропускающий ее пластик. Также, по словам Вольфганга Хорлахера, не исключено, что аисты принесли своим детенышам некачественную еду.

Как сообщил Вольфганг Хорлахер, после того, как аисты потеряли свой выводок, они отремонтировали гнездо и снова пытаются высидеть птенцов. Однако, по его словам, у них это в этом году уже вряд ли получится: слишком поздно. Жители города шокированы.

Но есть и хорошие новости: в настоящее время в округе появилось с десяток новых аистиных гнезд. И люди надеются, что с другими появившимися на свет аистятами ничего не случится.

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  • Нелегальная утилизация автомобиля

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    Автор: Инга Ваннер


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