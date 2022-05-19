Мода из текстильных отходов: мюнхенский проект для беженцев

Элегантные стильные платья, блузки, топы, юбки, пиджаки - и все эти наряды сшиты из лоскутов и обрезков ткани, остающихся после пошива дизайнерских моделей. Мюнхенские кутюрье Адриан Рунхоф (Adrian Runhof) и Джонни Тальбот (Johnny Talbot), основатели и владельцы известного во всем мире модного бренда Talbot Runhof, реализуют социальный проект, в рамках которого обеспечивают работой беженцев.

Именно эти женщины превращают остатки тканей в уникальные красочные вещи в стиле пэчворк. Уже создана целая коллекция сотворенных ими моделей. Каждый вошедший в нее предмет одежды выполнен вручную из экологически чистых материалов и существует в единственном экземпляре. Недавно состоялась презентация.

Шаг к нормальной и независимой жизни

А началось все около трех лет назад. Как-то Джонни Тальбот и Адриан Рунхоф узнали, что при мюнхенском жилом и культурном центре Bellevue di Monaco осуществляется проект для беженцев, инициированный мюнхенской художницей по костюмам Кисси Бауман (Kissi Baumann).

Джонни Тальбот (справа) и Адриан Рунхоф

Для бежавших в Германию из кризисных регионов женщин, имеющих опыт шитья или интересующихся этим занятием, обустроили швейную мастерскую, где под руководством Кисси желающие могли осваивать или оттачивать профессию швеи, реализуя при этом и свои собственные творческие идеи. По словам художницы, она взялась за это из сочувствия к вновь прибывшим - хотела "вытянуть женщин из дома, дать им возможность общаться, добавить шансов в поисках работы и просто помочь интегрироваться в Германии".

Тальбот и Рунхоф заглянули в ателье из любопытства. Посмотрев, как идет работа, очень заинтересовались и - задались вопросом: а почему бы не дать возможность этим швеям создавать что-то новое из обрезков материала, остающегося в мастерских бренда Talbot Runhof, а потом составить на основе таких моделей одежды коллекцию? И дизайнеры предложили Кисси Бауман сотрудничество.

Среди ее подопечных сразу нашлись две женщины, выразившие готовность попытать счастья в Talbot Runhof - Седик Мусави из Афганистана и Мариам Монга из Конго. Специально для них было оборудовано ателье по переработке текстильных отходов, назвали его Bellevue Couture. Поначалу швеям предоставлялся минимальный объем работы, но теперь они приняты в штат компании и занимаются пошивом лоскутных платьев на постоянной основе, получая за это достойную зарплату.

По словам Седик и Мариам, после всех пережитых ими на родине ужасов и связанных с бегством трудностей, для них участие в этом проекте стало, прежде всего, серьезным шагом к нормальной и независимой жизни.

Под патронажем госминистра ФРГ по вопросам культуры и СМИ

Сейчас этот социальный проект осуществляется под патронажем государственного министра ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот (Claudia Roth), которая давно дружит с Джонни Тальботом и Адрианом Рунхофом.

Адриан Рунхоф и Клаудия Рот в лоскутном пиджаке марки Talbot Runhof

"Мода - это гораздо больше, чем просто одежда. Мода - это стейтмент, это заявление о себе, способствующее объединению людей с разной историей и разного происхождения и являющееся вкладом в то, каким должно быть наше общество: пестрым, разнообразным и удивительно красивым", - такой установки придерживается политик.

Коллекция, созданная Седик и Мариам, включает 40 искусно выполненных моделей, каждая из которых сшита из сотен маленьких прямоугольников, треугольников, квадратиков ткани и украшена затейливыми сборками, красочными узорами или вышивкой. Художник по костюмам Кисси Бауман, которая назначена ответственной за проект, заранее продумала, как расположить и скомбинировать лоскутки ткани по выкройкам, сделанным в Talbot Runhof, а Мариам и Седик аккуратно сшивали эти детали.

"Я бы не поверила, что однажды смогу увидеть эти платья. И сейчас я испытываю невероятное чувство", - призналась заметно растроганная Мариам Монга на состоявшейся на днях презентации коллекции.

"Текстильных отходов всегда очень много. Даже при очень тщательной, экономичной работе мы используем ткань на 90 процентов. Только кажется, что это немало. На самом деле десять процентов отходов - тоже весьма внушительная цифра", - отмечает Адриан Рунхоф.

Раньше эти остатки утилизировались, а теперь из них создаются уникальные платья, стоимость каждого которых составляет от 1300 до 10 000 евро. Вырученные от их продажи средства будут переданы на нужды мюнхенского жилого и культурного центра Bellevue di Monaco.

Кстати, вскоре у Мариам и Седик в швейной мастерской появится подкрепление: к команде Bellevue Couture присоединится женщина, бежавшая в Германию от войны в Украине. Компания Talbot Runhof намерена постепенно расширять свой социальный проект, задействовать в нем больше швей и, соответственно, увеличивать количество новых рабочих мест.

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