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Новости, статьи, видеосюжеты и фотогалереи о стиле жизни немцев и европейцев
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Ночь, в которую немцы признаются в любви
Ночь, в которую немцы признаются в любви
Майские деревья в Германии устанавливают в ночь на 1 мая как символ плодородия или признание в любви.
Стиль жизни
30.04.2023
30 апреля 2023 г.
Что запрещают немцам в пасхальные выходные
Что запрещают немцам в пасхальные выходные
Впереди в Германии длинные выходные, но не все развлечения разрешены в эти дни. Чем нельзя заниматься на Пасху?
Культура
07.04.2023
7 апреля 2023 г.
Замок, где будет проходить саммит G7 2022 года
Замок, где будет проходить саммит G7 2022 года
С 26 по 28 июня в замке Эльмау на юге Германии во второй раз пройдет саммит G7.
Стиль жизни
24.06.2022
24 июня 2022 г.
Немецкое ноу-хау вне времени
Немецкое ноу-хау вне времени
Она прячет немцев от солнца, ветра и любопытных глаз.
Стиль жизни
15.06.2022
15 июня 2022 г.
Как вернуть фигуру после праздников
Как вернуть фигуру после праздников
Обильные застолья могут нанести вред нашей фигуре. Что делать? Советы немецких диетологов.
Культура
02.01.2022
2 января 2022 г.
Откровения пляжной моды
Откровения пляжной моды
75 лет назад, 5 июля 1946 года, во Франции прошла презентация раздельного купальника - бикини.
Культура
05.07.2021
5 июля 2021 г.
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