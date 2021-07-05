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Стиль жизни

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Новости, статьи, видеосюжеты и фотогалереи о стиле жизни немцев и европейцев

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Контекст

Майское дерево в Германии используют для признания в любви

Ночь, в которую немцы признаются в любви

Ночь, в которую немцы признаются в любви

Майские деревья в Германии устанавливают в ночь на 1 мая как символ плодородия или признание в любви.
Стиль жизни30 апреля 2023 г.
Пасхальные яйца

Что запрещают немцам в пасхальные выходные

Что запрещают немцам в пасхальные выходные

Впереди в Германии длинные выходные, но не все развлечения разрешены в эти дни. Чем нельзя заниматься на Пасху?
Культура7 апреля 2023 г.
Замок Эльмау в Баварии

Замок, где будет проходить саммит G7 2022 года

Замок, где будет проходить саммит G7 2022 года

С 26 по 28 июня в замке Эльмау на юге Германии во второй раз пройдет саммит G7.
Стиль жизни24 июня 2022 г.
Пляжная корзина

Немецкое ноу-хау вне времени

Немецкое ноу-хау вне времени

Она прячет немцев от солнца, ветра и любопытных глаз.
Стиль жизни15 июня 2022 г.
Как избавиться от лишних килограммов?

Как вернуть фигуру после праздников

Как вернуть фигуру после праздников

Обильные застолья могут нанести вред нашей фигуре. Что делать? Советы немецких диетологов.
Культура2 января 2022 г.

Откровения пляжной моды

Откровения пляжной моды

75 лет назад, 5 июля 1946 года, во Франции прошла презентация раздельного купальника - бикини.
Культура5 июля 2021 г.
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