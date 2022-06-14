 Пляжная корзина: немецкое ноу-хау вне времени | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.06.2022

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Культура и стиль жизни

Пляжная корзина: немецкое ноу-хау вне времени

Культура пляжного отдыха в Германии уже больше столетия немыслима без пляжной корзины. Она прячет немцев от солнца, ветра и любопытных глаз.

Пляжная корзина

Сегодня уже невозможно представить себе отдых на североморском и балтийском побережье Германии без пляжной корзины. 15 июня 1882 года впервые на пляже появилось это немецкое ноу-хау.

Рождение новой идеи

Изобретателем считается мастер по плетению корзин Вильгельм Бартельман (Wilhelm Bartelmann) из Ростока. Правда, на это его вдохновила некая Эльфриде. Холодный ветер вызывал у женщины приступы ревматизма, но отказывать себе в отдыхе на морском побережье она не собиралась.

Именно по ее просьбе Бартельман придумал модель "пляжного стула", защищавшего от солнца и ветра. На пляже новинка произвела сенсацию. Вскоре Бартельман стал изготавливать и двухместные плетеные кресла-кабинки. Спрос на них оказался таким большим, что корзинщик открыл филиалы своей мастерской.

Ручная работа

Пляжные коробы и сегодня изготавливают исключительно вручную. Поэтому фабрики, где их производят, по-прежнему называют мануфактурами. Старейший в Германии производитель пляжных корзин - мануфактура Korbwerk Heringsdorf, расположенная в городке Херингсдорф. Здесь изготавливают около 2000 экземпляров в год. Заказы поступают из самых разных стран мира.

Два десятка мастеров трудятся на этой фабрике. Большинство кресел изготавливают в единственном экземпляре с учетом пожеланий клиента. Серийное производство имеет место лишь тогда, когда поступает крупный заказ.

Есть две базовые модели пляжных корзин: "балтийская" - более плавная и с округлыми боковинами, "североморская" - для нее характерны прямые линии.

Корзина корзине рознь

Среди арендаторов немецких пляжей особенно любимы кресла с каркасом из местной сосны. И это понятно: сосновая древесина - доступный по цене, легкий, практичный и долговечный материал. Ну, а для производства эксклюзивных моделей используется более экзотическое сырье - необыкновенно прочная древесина ироко, а также древесина тикового дерева.

400 метров деревянных планок и 750 метров прутьев уходит на изготовление пляжной корзины экстра-класса с лампой для чтения книг, холодильником, музыкальным центром, отопительными приборами.

Перед монтажом все деревянные детали погружают в чан с тунговым маслом, которое служит надежным покрытием, защищающим дерево от воздействия солнца, влаги и песка. Затем в течение суток их просушивают, а потом вновь пропитывают маслом. Готовая пляжная корзина такого уровня - это настоящее произведение искусства. И цена соответствующая: если стандартное кресло-кабинка обходится в 1500-2000 евро, то стоимость эксклюзивного экземпляра доходит до 10 тысяч евро.

Сегодня пляжные корзины в большой моде, и увидеть их можно уже не только на пляжах. Нередко они украшают сады, террасы, балконы и даже гостиные комнаты. 

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    Автор: Наталия Королева


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