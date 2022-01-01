Как вернуть фигуру после праздников

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Обильные застолья могут нанести вред нашей фигуре. Что делать? Советы немецких диетологов.
Новогодние праздники и сопровождающие их обильные застолья могут еще долго напоминать о себе лишними килограммами и дополнительными складками на талии. И поэтому многие из тех, кто не ограничивал себя в еде и употреблении алкоголя, теперь лихорадочно пытаются привести свою фигуру в порядок - как правило, с помощью голодания. По мнению немецких экспертов, это ошибка.
Как отмечает в интервью информационному агентству dpa специалист по диетологии Надя Рёве (Nadia Röwe) из Федерального центра питания (BZfE) в Бонне, людям уже надоели низкокалорийные, низкоуглеводные и прочие жесткие диеты. К тому же, после подобных разгрузочных дней, а то и недель, очень легко снова набрать лишние килограммы, ведь организм будет пытаться восполнить упущенное и начнет откладывать "запасы" на случай повторения "голодовки". И это - одна из причин, по которым в Германии все больше экспертов отдают предпочтение совершенно иному подходу.
Речь идет о так называемом "интуитивном питании": человек должен научиться прислушиваться к сигналам собственного организма. Дескать, наше тело само подскажет, когда и что нам следует есть - с помощью посылаемых нашему головному мозгу сигналов голода, аппетита, насыщения. Диетологи советуют относиться серьезно к этим подсказкам и не переедать, прекращая трапезу сразу после того, как у вас появилось чувство сытости.
Причем, как с давних пор указывают специалисты, есть нужно медленно, тщательно пережевывая пищу и концентрируясь на каждом ее кусочке, вкусе, текстуре. Человек, который ест быстро, съедает куда больше пищи, чем ему нужно на самом деле, поскольку чувство насыщения у него появляется с опозданием. Ну а все лишнее отражается и на фигуре, и на желудке. Ферменты поджелудочной железы не справляются с расщеплением продуктов, и в желудок они попадают недостаточно обработанными, что чревато ожирением и дисбактериозом.
Как показали исследования, метод регуляции веса с помощью интуитивного питания гораздо более эффективен, нежели тактика ограничений в еде, скрупулезного подсчета калорий, разделения продуктов на "вредные" и "полезные". Между прочим: соответственно теории приверженцев модели интуитивного питания, "вредных" продуктов вовсе не существует. По их мнению, есть можно практически все, но в меру.
В питании вообще необходим баланс. Ведь если мы, например, в угоду фигуре скажем "нет" жирам и вычеркнем их из своего рациона, то это крайне отрицательно скажется на работе нашего головного мозга и нервной системы. К серьезным последствиям может привести и полный отказ от сладкого. У тех, кто на такое идет, нередко наблюдаются головные боли и головокружения.
Уже при рождении человека его организм наделен особой интуицией, способствующей безошибочному выбору пищи, которая необходима в данный конкретный момент. И тот, кто хочет правильно питаться, должен сделать все для того, чтобы эту естественную интуицию восстановить, подчеркивают эксперты.
Немецкий диетолог Уве Кноп (Uwe Knop) обращает внимание на поведение детей, которые, как известно, не знают ни о каких диетах и системах питания. Они просто умеют хорошо прислушиваться к своему организму, а он-то уж всегда подскажет, что ему нужно. Согласно установке эксперта, тот, кто хочет правильно питаться, должен уподобиться ребенку - отказаться от контроля за своим весом и просто довериться организму.
В своей книге "Дитя, ешь то, что… тебе по вкусу!" ("Kind, iss was… dir schmeckt!"), Уве Кноп, к примеру, поясняет, почему дети отдают предпочтение тем или иным продуктам. Взять хотя бы любовь малышей к белому хлебу. Оказывается, этот продукт - отличный источник энергии, необходимой для роста ребенка. Да и переваривается он куда лучше, чем хлеб из муки грубого помола. Часто родители заставляют детей съедать все, что лежит на тарелке. Уве Кноп против такой установки. Эксперт убежден: съедать нужно ровно столько, сколько требуется организму. Но, разумеется, если человек с утра до вечера занят тяжелым физическим трудом, то на его тарелке, конечно же, должно быть больше еды, чем у того, кто работает в офисе.
Главное правило интуитивного питания состоит в том, что есть можно всегда и везде, но только в том случае, если вы испытываете физиологическое чувство голода, а не едите под воздействием не связанных с голодом факторов - таких как грусть, тревога, стресс, вознаграждение за хорошую работу, традиции, скука.
По мнению Уве Кнопа, полную свободу выбора в еде человеку следует давать уже с шестимесячного возраста. Так, он считает, что малышам не надо запрещать есть из тарелки мамы или папы и выбирать из нее все, что ему понравится, будь то кусочек картофеля, брокколи или банана. Причем разнообразная еда должна быть постоянно доступна - в том числе, и "запретные" продукты вроде фастфуда.
Ибо, как показала практика, когда "запретная" еда перестает быть запретной, человек утрачивает к ней былой интерес. В любом случае, чтобы не переедать, у нас всегда должен быть выбор. Ведь, как это ни парадоксально звучит, обжорство провоцируется не изобилием продуктов питания, а их отсутствием.
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