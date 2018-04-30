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Майское дерево в Германии используют для признания в любви
Фото: picture-alliance/dpa/F. Gambarini
Стиль жизниГермания

Ночь, в которую немцы признаются в любви

Ксения Сафронова
1 ч. назад

В некоторых регионах Германии майские деревья устанавливают в ночь на первое мая как символ плодородия или признание в любви. DW рассказывает о необычной традиции.

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В некоторых регионах Германии существует один из самых необычных способов признаться в любви: утром первого мая девушки, а в последние годы и юноши обнаруживают под окнами своих домов березы, украшенные яркими лентами, венками и сердцами. Такую конструкцию устанавливают их поклонники накануне в Вальпургиеву ночь. Откуда пошла эта традиция и где взять дерево для любовного послания?

Майское дерево: толще, выше, мощнее

Впервые языческая традиция упоминалась монахом Цезарием Хейстербахским (Сasarius von Нeisterbach) - в XIII веке он описал сельский обычай танцевать вокруг дерева в Вальпургиеву ночь. До сих пор в немецких деревнях в конце апреля принято возводить украшенные стволы на главной площади. На юге Германии и в Рейнланд-Пфальце они являются символом плодородия, а значит, должны быть мощными и нарядными.

Ствол раскрашивают в цвета герба региона, в Баварии, например, это белый и голубой. Такие огромные деревья в одиночку не поднимешь, поэтому в ночь на первое мая устраивают настоящий праздник с процессией и торжественной церемонией установки. Символ плодородия могут украсть люди из соседней деревни, поэтому его приходится охранять до утра. Обычно такие талисманы на урожай стоят до самой осени, а потом их разрубают на кусочки и разыгрывают среди местного населения.

В Тюрингии майские деревья ставят на Троицу, а как признание в любви их используют в Северном Рейне - Вестфалии.

Украшенные березы привязывают напротив окон исключительно ночью, чтобы сделать сюрприз. Считается, что они должны простоять целый месяц, до первого июня. В високосный год традиция меняется, и девушки должны позаботиться об установке майских деревьев для своих парней, но в последние годы девушки предпочитают не дожидаться високосного года. 

Как купить майское дерево

Пойти в лес или парк, сломать дерево и привязать его у дома своей девушки вряд ли получится: за это грозит приличный штраф. Классический способ - получить разрешение в лесничестве, выбрать подходящую березу, срубить собственными руками и привезти в город. Можно приобрести дерево в специальных пунктах продажи, которые открываются утром 30 апреля. В среднем одна береза стоит 10-20 евро.

Очередь за майскими деревьями в Кельне
Очередь за майскими деревьями в КельнеФото: picture-alliance/dpa/R. Hackenberg

Для тех, у кого мало свободного времени, с 2017 года в Северном Рейне - Вестфалии появились специальные службы онлайн-доставки майских деревьев. Объем услуг зависит от вашего бюджета: самый дешевый вариант - украшенную картонным сердцем и лентами березу размером от трех до пяти метров привезут на склад, где ее сам заберет влюбленный. В комплект уже входят веревки и крепления, он обойдется в 40 евро. За 190 евро деревья украсят светодиодной подсветкой и доставят в полночь по нужному адресу.

Что делать одиночкам в Вальпургиеву ночь

Особо популярным девушкам и парням за одну ночь могут подарить сразу несколько деревьев. Но что делать тем, у кого пока нет второй половинки? "Я со своими друзьями уже несколько лет подряд устанавливаю майские деревья. Когда у кого-то из нас нет девушки, мы помогаем друг другу в этот вечер: вместе снимаем большую машину, едем в лес, а потом дожидаемся темноты и украшаем березы. Потом приходится караулить, чтобы никто не украл", - рассказал DW студент Боннского университета Михаэль. Кроме того, можно отправиться на одну из традиционных вечеринок под девизом "Танец в май" (Tanz in den Mai), которые в эту ночь проходят по всей Германии.  

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