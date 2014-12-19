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Ахенские печатные пряники
Ахенские печатные пряникиФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance
КультураГермания

Ахенский пряник - красивая и вкусная немецкая традиция

Ольга Солонарь
1 ч. назад

Ахенские печатные пряники известны и популярны не только в Германии. Особым спросом пользуются на Рождество и Новый год.

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Рождество в Германии - время самых разнообразных лакомств. Кульминацией служит богато накрытый праздничный стол с традиционным фаршированным гусем. Без глинтвейна, картофельных драников и жареных колбасок в Германии не обходится ни один рождественский базар. Базары в Ахене предлагают также известный на весь мир местный деликатес - Aachener Printen.

Что туляку пряник, то ахенцу Printen

Ахен был когда-то резиденцией императора Священной Римской империи Карла Великого. Этот самый западный крупный город Германии лежит на пересечении трех государственных границ: немецкой, нидерландской и бельгийской. Особый предмет гордости ахенцев - великолепный кафедральный собор, уютный и величественный одновременно. Одним словом, эпитетов с приставкой "супер" жители Ахена могут привести немало. Знатоки города обязательно добавят в этот список пряник Aachener Printen.

Ахенский пряник
"Привет из Ахена" - надпись на сладком сувениреФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Ахенский печатный пряник - это торговая марка с защищенным в ЕС названием, известным на весь мир, как баварское пиво или любекский марципан. Ахенские пряники считаются самым популярным сувениром для гостей города. Многочисленные туристы увозят с собой лакомый кусочек Германии во все страны мира. 

Много сахара и никакого жира

Пряник - продукт с богатой историей, которая уходит корнями в античную эпоху. Ахенские пряники - относительно молодое изобретение. Современный рецепт был разработан в 1820 году. Считается, что в Ахене пряники появились в XV веке, а секрет приготовления привезли с собой медных дел мастера из соседних регионов, расположенных на территории современной Бельгии. Традиция "печатать" пряники при помощи деревянной формы тоже намного старше самого ахенского пряника.

В Средневековье главными ингредиентами пряничного теста были мука, вода, мед и разнообразные пряности, без капли жира. В начале XIX века, в связи с экономическими проблемами, возникшими в ходе наполеоновских войн, мед значительно подорожал. Ахенские пекари заменили его дешевым видом сахара (фаринным сахаром) и сиропом из сахарной свеклы. В остальном основу теста они оставили прежней, зато щедро экспериментировали с разнообразными пряностями. Так и появился рецепт Ахенского пряника. Примерно в 1860 году пряники впервые стали покрывать шоколадом. Новый толчок в развитии рецептуры пришелся на время западногерманского экономического чуда в середине прошлого столетия.

Ахен
Витрина одного из традиционных магазинов по продаже пряников в Ахене Фото: Daniel Schoenen/imageBROKER/picture alliance

Любимый пряник императора и черта

Но какой же пряник без легенды?! Есть своя и у ахенского. Она гласит, что после разрушительного пожара в 1656 году горожане решили пополнить казну, продавая знаменитые Ахенские пряники. Правда, к тому времени рецепт традиционного лакомства был безвозвратно утерян. Кто-то вспомнил, что его забрал с собой в могилу Карл Великий, большой любитель пряников. Решено было отправить поваренка к почившему вечным сном императору, чтобы попросить у него рецепт. В помощь мальчику позвали самого черта.

Карл Великий рецепт с того света отдал, но на этом дело не кончилось. Дьявол потребовал в качестве вознаграждения ключ от городской казны. Хитрый поваренок быстренько испек пряники и предложил нечистой силе полакомиться. Проглотив от голода и восторга угощенье вместе с противнем, черт получил такое несварение желудка, что забыл про деньги и с воем ретировался…

Ахен
Тесто и другие ингредиенты для пряников Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Пекарь хранит секрет

Но вернемся в современный Ахен. В рождественское время витрины булочных и кондитерских превращаются здесь в сказочные картины. На них традиционные прямоугольники или фигурки человечков соседствуют с пряниками в виде смешного олененка Руди из знаменитой английской песенки и красочным немецким Дедом Морозом. На рождественском базаре даже оборудовали мини-пекарню: в ней готовят пряники прямо на глазах у любопытной публики.

Ахен
Специальный инструмент для резки пряничного теста Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Пекарь раскатывает тесто, наполняет его марципановой начинкой, сворачивает аккуратные колбаски и разрезает их на мини-трапеции. Тут же печенье выпекают в печи, остужают и раскладывают в нарядные пакетики - вот и готовы пряники под названием "Ахенские шпили" (Aachener Domspitzen). Их продают в расположенной тут же пряничной лавке. Поверьте: поразительная вкуснота!

Ахен
Деревянная форма для печатного пряника Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Отбоя от посетителей, внимательно ловящих каждое движение кондитера, нет. Кто-то восхищается "немецкой точностью", глядя, как человек в белом колпаке разрезает пласт теста по линейке. Кто-то пытается вычислить, сколько таких "Ахенских шпилей" может приготовить кондитер за восьмичасовой рабочий день. А самые смелые просят у кондитера рецепт. На что он молча указывает на доску, на которой мелом аккуратно выведены слова: мука, вода, сахар, анис, кориандр, корица, пимент, гвоздика, кардамон и мускат… А в какой пропорции, ведь это - главное?! Но на этот вопрос пекарь только хитро улыбается, а отвечать отказывается: точный рецепт знаменитых пряников хранится в секрете.

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