  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Deutschland BdT | Schwarzwälder Kirschtortenfestival
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

Шварцвальдский вишневый торт - история сладкого соблазна

Максим Нелюбин

Шварцвальдский вишневый торт - не только вкусный дессерт, но и визитная карточка туристического региона. | 9 фотографий

https://p.dw.com/p/1GtGs

Шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte) - классический торт в ассортименте кафе и кондитерских по всей Германии и не только в Германии, известный под разными названиями - "Шварцвальдский торт", "Вишневый торт", "Блэк Форест", "Чернолесье", "Черный лес" и даже "Пьяная вишня". Рецепт также пользуется популярностью среди любителей готовить сладкие лакомства своими руками в домашних условиях. Своего рода хранителем традиций изготовления этого соблазнительного произведения кондитерского искусства является Альфред "Фредди" Бох (Alfred "Freddy" Boch) - владелец отеля "Энгель" в шварцвальдском Тодтнауберге.

Тодтнауберг
Фредди Бох во время кондитерского фестиваля в 2021 годуФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

"Вишневые торты - мой хлеб насущный", - шутит Фредди Бох, разговаривая с посетителями. В книгу рецептов давно уже не заглядывал - процесс изготовления знаменитого бисквитного торта со взбитыми сливками и вишней помнит и знает до последнего грамма. Первый раз за бутылкой… тянется уже ранним утром, но не для того, чтобы, так сказать, опрокинуть стопку-другую. Вишневый шнапс, вернее - киршвассер, входит в состав рецепта, причем далеко не в гомеопатических дозах. Именно он придает торту особый интенсивный аромат.

Высшая кондитерская лига

Рецепт был придуман более ста лет назад. Сейчас торт считается одной из главных визитных карточекШварцвальда во всем мире. По своей мировой известности торт "Шварцвальд" входит в своего рода высшую кондитерскую лигу вместе со знаменитым венским шоколадным тортом "Захер", итальянским кофейным дессертом "Тирамису", венгерским миндальным "Эстерхази" и так далее.

Кто именно и где точно придумал этот рецепт? Как часто бывает в таких случаях, версии встречаются разные, но самая распространенная говорит о том, что родиной вишневого торта является… нет, не Шварцвальд, а Рейнская область, вернее - Бад-Годесберг, ныне один из районов Бонна. Здесь в тогдашнем кафе "Аренд" более сотни лет назад работал кондитер из швабского города Ридлингена Йозеф Келлер (Josef Keller). Считается, что в 1915 году именно он первым изготовил и подал посетителям такой торт.

Позже Йозеф Келлер переехал на Боденское озеро и открыл там свое собственное дело, где очень калорийный и очень вкусный торт тоже пришелся по вкусу. Именно отсюда началось его победное шествие вокруг земного шара. Один из учеников кондитера сохранил оригинальный рукописный рецепт. Сейчас он хранится в кондитерской шварцвальдского города Триберга.

Шварцвальдский вишневый торт - шаг за шагом. Фотографии 

Шварцвальдский вишневый торт
Бисквитные шоколадные коржи и начинка из вишни Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
Шварцвальдский вишневый торт
Слой из целых консервированных вишенок Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
Шварцвальдский вишневый торт
Киршвассер - вишневый шнапс Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
Шварцвальдский вишневый торт
Следующие коржи и слои начинки Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
Шварцвальдский вишневый торт
Пришел черед взбитых сливок Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
Шварцвальдский вишневый торт
Финальные шаги - вишенки на торте и шоколадная стружка или порошок Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Согласно другой версии, торт "Шварцвальд" был изобретен в швабском городе Тюбингене, причем на 15 лет позже - в 1930 году. Основная идея вообще была известна в этом регионе задолго до появления знаменитого торта. Консервированные вишни со сливками подавали здесь к столу в качестве десерта уже очень давно, иногда добавляя в него немного вишневого шнапса. То есть начинка шварцвальдского торта - можно сказать, рецепт народный, но сам торт все же появился на свет в результате гениального кондитерского озарения.

Шварцвальд
Вишенки на торте напоминают о традиционных женских головных уборах Шварцвальда с такими красными помпонами (нем. Bollenhut)Фото: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Сохранение традиций

Несмотря на свой столетний возраст, шварцвальдский вишневый торт остается очень популярным. Спрос на него в последние годы растет не только в самом Шварцвальде. Товарным знаком этот торт не охраняется, поэтому производить его можно повсеместно, однако, чтобы попробовать оригинал из местных ингредиентов, все же нужно посетить Шварцвальд.

Тут особенно педантично следят за сохранением старых традиций. Раз в два года под руководством Фредди Боха в Тодтнауберге проходит Фестиваль вишневых тортов. Местные кондитеры также регулярно предлагают жителям и гостям Шварцвальда специальные курсы и семинары, на которых щедро делятся своими профессиональными секретами.

Смотрите также: 

Сладкий соблазн из Шварцвальда

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баумкухен

Секреты баумкухена

Секреты баумкухена

Баумкухен - так называют во всем мире традиционный немецкий пирог, испеченный... на вертеле. Что еще необычного в этом рождественском и новогоднем лакомстве?
Стиль жизни25 декабря 2014 г.
Ахенский пряник с монограммой Карла Великого и надписью "С приветом из Ахена"

Как немцы полюбили пряники

Как немцы полюбили пряники

Ахен гордится своими пряниками - и не зря. Тем более, что это не просто сладость, а культурно-исторический феномен. О нем рассказывает выставка в Ахене.
Культура11 июня 2021 г.
Алльгойские Альпы

По Германии: статьи и репортажи

По Германии: статьи и репортажи

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
Туризм7 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Житель Бахмута и противотанковые заграждения

ISW: РФ будет сложно сохранить темп наступления у Бахмута

Конфликты57 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Люди ждут начала продажи лекарств в одной из пекинских аптек, 16 декабря 2022 года

Вспышка ковида превратит Китай в тормоз мировой экономики?

Вспышка ковида превратит Китай в тормоз мировой экономики?

Экономика и бизнес5 ч. назад
Логотип "Геофактора": рука с ложкой и земной шар в виде яйца

Черноморский флот пока не плывет в Одессу

Черноморский флот пока не плывет в Одессу

Конфликты24 декабря 2022 г.29:59 мин.
Russland Rauchende Schlote im russischen Kohlerevier Kusbass, Stadt Kisseljowsk

Как Россия избавляется от экологов

Как Россия избавляется от экологов

Природа и окружающая среда24 декабря 2022 г.
Здание драмтеатра в Мариуполе после российской бомбежки

Снос театра в Мариуполе и другие события 303-го дня войны

Снос театра в Мариуполе и другие события 303-го дня войны

Конфликты23 декабря 2022 г.
Эмблема внешней разведки ФРГ Bundesnachrichtendienst (BND)

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Политика23 декабря 2022 г.
Weißrussland Gerichtsverhandlung von Maria Kolesnikova in Belarus

Как власти Беларуси весь год ужесточали законы - и зачем

Как власти Беларуси весь год ужесточали законы - и зачем

Правосудие и закон23 декабря 2022 г.
На главную страницу