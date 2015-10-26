Шварцвальдский вишневый торт - история сладкого соблазна

Шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte) - классический торт в ассортименте кафе и кондитерских по всей Германии и не только в Германии, известный под разными названиями - "Шварцвальдский торт", "Вишневый торт", "Блэк Форест", "Чернолесье", "Черный лес" и даже "Пьяная вишня". Рецепт также пользуется популярностью среди любителей готовить сладкие лакомства своими руками в домашних условиях. Своего рода хранителем традиций изготовления этого соблазнительного произведения кондитерского искусства является Альфред "Фредди" Бох (Alfred "Freddy" Boch) - владелец отеля "Энгель" в шварцвальдском Тодтнауберге.

Фредди Бох во время кондитерского фестиваля в 2021 году Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

"Вишневые торты - мой хлеб насущный", - шутит Фредди Бох, разговаривая с посетителями. В книгу рецептов давно уже не заглядывал - процесс изготовления знаменитого бисквитного торта со взбитыми сливками и вишней помнит и знает до последнего грамма. Первый раз за бутылкой… тянется уже ранним утром, но не для того, чтобы, так сказать, опрокинуть стопку-другую. Вишневый шнапс, вернее - киршвассер, входит в состав рецепта, причем далеко не в гомеопатических дозах. Именно он придает торту особый интенсивный аромат.

Высшая кондитерская лига

Рецепт был придуман более ста лет назад. Сейчас торт считается одной из главных визитных карточекШварцвальда во всем мире. По своей мировой известности торт "Шварцвальд" входит в своего рода высшую кондитерскую лигу вместе со знаменитым венским шоколадным тортом "Захер", итальянским кофейным дессертом "Тирамису", венгерским миндальным "Эстерхази" и так далее.

Кто именно и где точно придумал этот рецепт? Как часто бывает в таких случаях, версии встречаются разные, но самая распространенная говорит о том, что родиной вишневого торта является… нет, не Шварцвальд, а Рейнская область, вернее - Бад-Годесберг, ныне один из районов Бонна. Здесь в тогдашнем кафе "Аренд" более сотни лет назад работал кондитер из швабского города Ридлингена Йозеф Келлер (Josef Keller). Считается, что в 1915 году именно он первым изготовил и подал посетителям такой торт.

Позже Йозеф Келлер переехал на Боденское озеро и открыл там свое собственное дело, где очень калорийный и очень вкусный торт тоже пришелся по вкусу. Именно отсюда началось его победное шествие вокруг земного шара. Один из учеников кондитера сохранил оригинальный рукописный рецепт. Сейчас он хранится в кондитерской шварцвальдского города Триберга.

Шварцвальдский вишневый торт - шаг за шагом. Фотографии

Бисквитные шоколадные коржи и начинка из вишни Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Слой из целых консервированных вишенок Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Киршвассер - вишневый шнапс Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Следующие коржи и слои начинки Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Пришел черед взбитых сливок Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Финальные шаги - вишенки на торте и шоколадная стружка или порошок Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Согласно другой версии, торт "Шварцвальд" был изобретен в швабском городе Тюбингене, причем на 15 лет позже - в 1930 году. Основная идея вообще была известна в этом регионе задолго до появления знаменитого торта. Консервированные вишни со сливками подавали здесь к столу в качестве десерта уже очень давно, иногда добавляя в него немного вишневого шнапса. То есть начинка шварцвальдского торта - можно сказать, рецепт народный, но сам торт все же появился на свет в результате гениального кондитерского озарения.

Вишенки на торте напоминают о традиционных женских головных уборах Шварцвальда с такими красными помпонами (нем. Bollenhut) Фото: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Сохранение традиций

Несмотря на свой столетний возраст, шварцвальдский вишневый торт остается очень популярным. Спрос на него в последние годы растет не только в самом Шварцвальде. Товарным знаком этот торт не охраняется, поэтому производить его можно повсеместно, однако, чтобы попробовать оригинал из местных ингредиентов, все же нужно посетить Шварцвальд.

Тут особенно педантично следят за сохранением старых традиций. Раз в два года под руководством Фредди Боха в Тодтнауберге проходит Фестиваль вишневых тортов. Местные кондитеры также регулярно предлагают жителям и гостям Шварцвальда специальные курсы и семинары, на которых щедро делятся своими профессиональными секретами.

Смотрите также: