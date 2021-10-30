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Шварцвальд
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Шварцвальд - популярный туристический регион в Германии.
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Контекст
Редкий гриб быстро распространяется в Шварцвальде
Редкий гриб быстро распространяется в Шварцвальде
В Германии в национальном парке Шварцвальд быстрыми темпами распространяется редкий гриб - флавипорус лимонно-желтый.
Природа и окружающая среда
19.04.2023
19 апреля 2023 г.
В Шварцвальде протянули 450-метровый мост над водопадом
В Шварцвальде протянули 450-метровый мост над водопадом
В июне 2023 года в Шварцвальде откроется новый пешеходный висячий мост - около живописного водопада Тодтнау.
Туризм
22.03.2023
22 марта 2023 г.
Шварцвальдский вишневый торт - история сладкого соблазна
Шварцвальдский вишневый торт - история сладкого соблазна
Шварцвальдский вишневый торт - не только вкусный дессерт, но и визитная карточка туристического региона. | 9 фотографий
Туризм
25.12.2022
25 декабря 2022 г.
10 причин любить Баден-Вюртемберг
10 причин любить Баден-Вюртемберг
Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? | 11 фотографий
Туризм
07.06.2022
7 июня 2022 г.
Морозная радуга и танцующие снеговики
Морозная радуга и танцующие снеговики
Зимняя сказка в Германии - во всей своей красе и в нашей подборке фотографий.
Туризм
25.01.2022
25 января 2022 г.
Традиционные часы с кукушкой теперь выглядят по-новому
Традиционные часы с кукушкой теперь выглядят по-новому
Производителям часов в Шварцвальде пришлось переориентироваться из-за пандемии.
Культура
30.10.2021
30 октября 2021 г.
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