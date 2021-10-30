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Шварцвальд

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Шварцвальд - популярный туристический регион в Германии.

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Контекст

Флавипорус лимонно-желтый (Flaviporus citrinellus)

Редкий гриб быстро распространяется в Шварцвальде

Редкий гриб быстро распространяется в Шварцвальде

В Германии в национальном парке Шварцвальд быстрыми темпами распространяется редкий гриб - флавипорус лимонно-желтый.
Природа и окружающая среда19 апреля 2023 г.
Визуализация прокта

В Шварцвальде протянули 450-метровый мост над водопадом

В Шварцвальде протянули 450-метровый мост над водопадом

В июне 2023 года в Шварцвальде откроется новый пешеходный висячий мост - около живописного водопада Тодтнау.
Туризм22 марта 2023 г.
Deutschland BdT | Schwarzwälder Kirschtortenfestival

Шварцвальдский вишневый торт - история сладкого соблазна

Шварцвальдский вишневый торт - история сладкого соблазна

Шварцвальдский вишневый торт - не только вкусный дессерт, но и визитная карточка туристического региона. | 9 фотографий
Туризм25 декабря 2022 г.
Фасад Фридрихсбау в Гейдельбергском замке

10 причин любить Баден-Вюртемберг

10 причин любить Баден-Вюртемберг

Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? | 11 фотографий
Туризм7 июня 2022 г.
Гора Броккен в Гарце

Морозная радуга и танцующие снеговики

Морозная радуга и танцующие снеговики

Зимняя сказка в Германии - во всей своей красе и в нашей подборке фотографий.
Туризм25 января 2022 г.
Современные часы с кукушкой

Традиционные часы с кукушкой теперь выглядят по-новому

Традиционные часы с кукушкой теперь выглядят по-новому

Производителям часов в Шварцвальде пришлось переориентироваться из-за пандемии.
Культура30 октября 2021 г.
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