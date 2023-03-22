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Информационно-посетительский центр и новый висячий мост в Тодтнау - визуализация проктаФото: viewture2022/BLACKFORESTLINE
ТуризмГермания

В Шварцвальде протянули 450-метровый мост над водопадом

Максим Нелюбин
41 мин. назад

В июне 2023 года в Шварцвальде откроется новый пешеходный висячий мост - около живописного водопада Тодтнау.

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Водопад - понятие растяжимое и разнообразное. В списки таких природных достопримечательностей в Германии включают водопады, высота которых превышает полтора метра - помимо ряда прочих критериев. Таких здесь - около пяти сотен. Больше всего - в Альпах и Шварцвальде.

В число самых известных и часто посещаемых водопадов Шварцвальда входит 97-метровый Тодтнауэрский водопад (Todtnauer Wasserfall), он же - водопад Тодтнау, расположенный около одноименного воздушного курорта примерно в 30 километрах от Фрайбурга.

Водопад Тодтнау. Фотографии

Водопад Тодтнау, Шварцвальд
Фото: Juergen Feuerer/dpa/picture alliance
Водопад Тодтнау, Шварцвальд
Фото: Frauke Scholz/ImageBroker/picture alliance
Водопад Тодтнау, Шварцвальд
Фото: Jürgen Wiesler/Zoonar/picture alliance

Этот живописный водопад, возникший во время последнего ледникового периода, состоит из пяти ступеней. Первые две - небольшие, по несколько метров, затем - 12 метров, далее - 60-метровая главная ступень и последняя - четырехметровая.

Источник горного ручья, образующего этот водопад, находится в Шварцвальде на 1380-метровой высоте. Тодтнау расположен на высоте примерно в 660 метров.

Пешеходный мост Тодтнау 

Ежегодно здесь бывает несколько сотен тысяч посетителей. До сих пор главная смотровая площадка находилась в нижней части водопада - в нескольких минутах ходьбы от автомобильной парковки около местечка Тодтнауберг на трассе L126.

В июне 2023 года здесь появится новая возможность полюбоваться этим удивительным зрелищем - будет введен в эксплуатацию пешеходный висячий мост Blackforestline Todtnau протяженностью 450 метров.

Водопад Тодтнау, Шварцвальд
Новый висячий мост Blackforestline около Тодтнауэрского водопадаФото: viewture2022/BLACKFORESTLINE
Визуализация проекта
Так будет выглядеть информационно-посетительский центр около нового висячего моста в Тодтнау. Визуализация проекта Фото: viewture2022/BLACKFORESTLINE

В 1987 году водопад Тодтнау был включен в список памятников природы и взят под охрану государства. В XVIII веке в здешних местах добывали серебряную руду. Рядом находилась одна из таких горных штолен - Ханглох ("Дыра в склоне" - Hangloch), от которой происходит второе название этой достопримечательности Шварцвальда - Ханглохский водопад (Hangloch-Wasserfall).

Отметим также, что примерно в часе езды на машине от Тодтнау находится еще одна такая достопримечательность Шварцвальда - 160-метровый каскад водопадов на курорте Триберг - Triberger Wasserfälle.

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