Рождественский базар - что пробовать и делать?

Чек-лист для посетителей рождественских базаров в Германии - от глинтвейна до жареного миндаля. | 21 фотография

Каждый рождественский базар или рынок в Германии, то есть немецкий вайнахтсмаркт (Weihnachtsmarkt), прекрасен и привлекателен по-своему, но везде есть традиции общие, объединяющие. Список того, что должен попробовать, купить или сделать каждый посетитель - если не за один раз, то хотя бы в течение предпраздничных недель, - мы решили начать с глинтвейна.

1. Глинтвейн ✓

Стенд с глинтвейном в Берлине Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Глинтвейн (Glühwein) - традиционный алкогольный напиток зимнего времени. Готовится на основе нагретого до 70-80 градусов красного вина, в которое добавляют сахар и пряности. В последние годы популярным стал также глинтвейн на основе белого вина. По желанию в кружку или стакан могут подлить немного шнапса. Prost!

2. Колбаски ✓

Жареные колбаски на рождественском базаре в Гамбурге Фото: picture-alliance/dpa/C. Fuerst

Жареные колбаски (Bratwurst) продают в Германии круглый год. Рождественские рынки - не исключение. Особыми деликатесами считаются колбаски нюрнбергские и тюрингские. Guten Appetit!

3. Драники ✓

Горячие картофельные оладушки на рождественском рынке во Франкфурте-на-Майне Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Reibekuchen - немецкие картофельные оладьи, то есть драники или деруны. Вносят более чем весомый вклад в общий счет калорий, потребляемых в предпраздничные недели, но без них посещение рождественского базара представить себе трудно. Классический спутник немецких драников - яблочное пюре, но можно выбрать более дорогой вариант - копченый лосось.

4. Свечки ✓

Свечи на рождественском базаре в городе Ротенбург-об-дер-Таубер Фото: picture alliance/Arco Images/G. Lenz

Во время коротких перебежек между питейно-гастрономическими киосками позаботьтесь о сувенирах и вещицах для создания праздничной атмосферы дома. Рождество - время покупать свечки. Выбор на базарах огромный, а выглядят они, как настоящие произведения искусства, - так, что зажигать их даже не хочется.

5. Елочные игрушки ✓

Елочные игрушки на базаре в Дрездене Фото: DW

Во многих немецких семьях елочные игрушки переходят из поколения в поколение, но это никак не снижает спроса на новые украшения. На рождественских базарах в Германии свою продукцию предлагают небольшие художественные и ремесленные мастерские, что объясняет их огромное разнообразие.

6. Музыка ✓

Выступление горняцкого оркестра на рождественском базаре в городе Аннаберг-Буххольц Фото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

Рождественские песни и мелодии очень способствуют праздничному настроению. Постарайтесь попасть на рынок во время одного из концертов под открытым небом. Расписание можно узнать прямо на месте или в интернете, где у каждого более-менее крупного рынка есть свой сайт.

7. Кексы ✓

Рождественский кекс в Дрездене Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Рождественские рынки - сладкий рай. Посетителей ожидают конфеты, печенье, коврижки, пряники, кексы и другие муки выбора. Все это можно и нужно пробовать на месте, а также брать с собой. В наш чек-лист мы в обязательном порядке включили рождественские кексы из Дрездена - Dresdner Christstollen. Ни один уважающий себя такой немецкий базар без них не обходится.

8. Пряники ✓

Имбирные пряники разной формы Фото: Fotolia/haveseen

Пряников в Германии делают много. Среди самых известных - имбирные из Нюрнберга (Nürnberger Lebkuchen) и ахенские пряники (Aachener Printen). Продают их, конечно же, повсюду, а не только в этих городах.

9. Фотографии ✓

Рождественский дед и посетители базара около Кельнского собора Фото: picture-alliance/dpa/O. Berg

Пряники и кексы рано или поздно будут съедены, но на долгую цифровую память о посещении рождественского рынка нужно обязательно делать много фотографий разных жанров и ракурсов, включая эффектные селфи. Оперативно выкладывайте их в социальные сети и отмечайте каждый лайк глотком глинтвейна.

10. Французские блинчики ✓

Рождественский рынок в Гамбурге Фото: picture alliance/dpa Themendienst/B. Marks

Рождественские рынки в Германии давно стали рынками кулинарно-космополитическими. Самым распространенным доказательством этого тезиса можно считать французские тонкие блинчики - Crêpes, особо полюбившиеся немцам. Есть много вариантов начинки на выбор - шоколадный крем, тертый сыр, взбитые сливки, кусочки банана, но самый распространенный вариант - креп, посыпанный сахарной пудрой и корицей.

11. Бельгийские вафли ✓

Свежие бельгийские вафли - популярное лакомство на немецких базарах Фото: Getty Images

Соседи французских блинчиков - горячие бельгийские вафли. В особой рекламе они тоже не нуждаются. С пылу, с жару… остывать не успевают!

12. Лосось на открытом огне ✓

Приготовление лосося на огне в Дюссельдорфе Фото: picture-alliance/dpa/H. Ossinger

Способ приготовления этого блюда - Flammlachs, полюбившегося посетителям немецких базаров и рынков, позаимствован в Финляндии. Филе лосося прикрепляют к сосновым дощечкам и готовят на открытом огне - вкусно и зрелищно.

13. Благотворительность ✓

Благотворительная рождественская открытка для ЮНИСЕФ, оформленная в 2016 году немецким рок-музыкантом Удо Линденбергом Фото: UNICEF

Рождество - время благотворительности. На некоторых рынках в предпраздничные недели работают стенды разных организаций, оказывающих помощь нуждающимся. Например, ЮНИСЕФ выпускает специальные рождественские открытки, выручка от продажи которых идет на детские проекты в разных странах мира. Не проходите мимо.

14. Подарки ✓

Щелкунчики на рождественском базаре в Нюрнберге Фото: Daniel Karmann/dpa/picture-alliance

На рождественских рынках продают много разных вещей - от вполне полезных и пригодных в домашнем хозяйстве до забавных безделушек. Не забудьте о подарках для родных и близких. Кстати, чаще всего немцы на Рождество дарят книги, игрушки, одежду и аксессуары, косметику и парфюмерию, подарочные сертификаты, деликатесы и алкоголь, диски с фильмами и музыкой, билеты на концерты, а также часы и украшения.

15. Аттракционы ✓

Карусель на рождественском базаре во Франкфурте-на-Майне Фото: picture alliance/greatif

Детей на рождественских рынках поджидают карусели. Взрослым в некоторых городах тоже есть на чем прокатиться - например, на колесе обозрения в Кельне или Дюссельдорфе. Хороший повод сделать паузу между предпраздничным шопингом и поеданием всяких вкусностей, а также обдумать план дальнейших действий.

16. Жареные каштаны ✓

Стенд со сладкими каштанами в Берлине Фото: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Какой рождественский рынок без жареных каштанов - Maronen? Берем пакетик и продолжаем прогулку.

17. Жареный миндаль ✓

Жареный миндаль в Нюрнберге Фото: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Тот, кто не любит каштаны, может в качестве альтернативы купить немного жареного миндаля (Gebrannte Mandeln). Правда, некоторые злословники утверждают, что эта сладость очень нравится зубным врачам… Она стабильно обеспечивает их работой, так что грызите осторожно.

18. Засахаренные яблоки ✓

Юные посетители рождественского базара в Магдебурге Фото: picture-alliance/dpa/A. Lander

При всем богатстве выбора пройти мимо засахаренных яблок (Kandierte Äpfel) на рождественских рынках бывает трудно не только самым юным посетителям. Впрочем, зачем себе отказывать в удовольствии?

19. Каток ✓

Каток перед Красной ратушей в Берлине Фото: picture-alliance/dpa/M. Hitij

В последние годы популярность в Германии стали набирать рождественские катки. Так как погода в декабре обычно держится теплая, лед на них искусственный, но радость от катания - настоящая. Во многих местах они работают еще некоторое время после Рождества - до Нового года. Замерзли немного?

20. Пунш ✓

Котлы для пунша в Гамбурге Фото: picture alliance/C. Fürst

Начали с глинтвейна - закончим пуншем. Немецкий Punsch готовят из смеси различных соков со специями, добавляя в него вино или ликер, например, яичный. На Рождество также принято готовить горящий пунш - Feuerzangenbowle. На здоровье!