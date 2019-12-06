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Рождественский базар в городе ГаллеФото: Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress/picture alliance
ТуризмГермания

Рождественский базар - что пробовать и делать?

Максим Нелюбин

Чек-лист для посетителей рождественских базаров в Германии - от глинтвейна до жареного миндаля. | 21 фотография

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Каждый рождественский базар или рынок в Германии, то есть немецкий вайнахтсмаркт (Weihnachtsmarkt), прекрасен и привлекателен по-своему, но везде есть традиции общие, объединяющие. Список того, что должен попробовать, купить или сделать каждый посетитель - если не за один раз, то хотя бы в течение предпраздничных недель, - мы решили начать с глинтвейна.

1. Глинтвейн ✓ 

Берлин
Стенд с глинтвейном в БерлинеФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Глинтвейн (Glühwein) - традиционный алкогольный напиток зимнего времени. Готовится на основе нагретого до 70-80 градусов красного вина, в которое добавляют сахар и пряности. В последние годы популярным стал также глинтвейн на основе белого вина. По желанию в кружку или стакан могут подлить немного шнапса. Prost!

2. Колбаски ✓ 

Гамбург
Жареные колбаски на рождественском базаре в ГамбургеФото: picture-alliance/dpa/C. Fuerst

Жареные колбаски (Bratwurst) продают в Германии круглый год. Рождественские рынки - не исключение. Особыми деликатесами считаются колбаски нюрнбергские и тюрингские. Guten Appetit!

3. Драники ✓

Франкфурт-на-Майне
Горячие картофельные оладушки на рождественском рынке во Франкфурте-на-МайнеФото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Reibekuchen - немецкие картофельные оладьи, то есть драники или деруны. Вносят более чем весомый вклад в общий счет калорий, потребляемых в предпраздничные недели, но без них посещение рождественского базара представить себе трудно. Классический спутник немецких драников - яблочное пюре, но можно выбрать более дорогой вариант - копченый лосось.

4. Свечки ✓

Ротенбург-об-дер-Таубер
Свечи на рождественском базаре в городе Ротенбург-об-дер-ТауберФото: picture alliance/Arco Images/G. Lenz

Во время коротких перебежек между питейно-гастрономическими киосками позаботьтесь о сувенирах и вещицах для создания праздничной атмосферы дома. Рождество - время покупать свечки. Выбор на базарах огромный, а выглядят они, как настоящие произведения искусства, - так, что зажигать их даже не хочется.

5. Елочные игрушки ✓ 

Дрезден
Елочные игрушки на базаре в Дрездене Фото: DW

Во многих немецких семьях елочные игрушки переходят из поколения в поколение, но это никак не снижает спроса на новые украшения. На рождественских базарах в Германии свою продукцию предлагают небольшие художественные и ремесленные мастерские, что объясняет их огромное разнообразие.

6. Музыка ✓ 

Аннаберг-Буххольц
Выступление горняцкого оркестра на рождественском базаре в городе Аннаберг-БуххольцФото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

Рождественские песни и мелодии очень способствуют праздничному настроению. Постарайтесь попасть на рынок во время одного из концертов под открытым небом. Расписание можно узнать прямо на месте или в интернете, где у каждого более-менее крупного рынка есть свой сайт.

7. Кексы ✓ 

Дрезден
Рождественский кекс в ДрезденеФото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Рождественские рынки - сладкий рай. Посетителей ожидают конфеты, печенье, коврижки, пряники, кексы и другие муки выбора. Все это можно и нужно пробовать на месте, а также брать с собой. В наш чек-лист мы в обязательном порядке включили рождественские кексы из Дрездена - Dresdner Christstollen. Ни один уважающий себя такой немецкий базар без них не обходится.

8. Пряники ✓ 

Имбирные пряники
Имбирные пряники разной формыФото: Fotolia/haveseen

Пряников в Германии делают много. Среди самых известных - имбирные из Нюрнберга (Nürnberger Lebkuchen) и ахенские пряники (Aachener Printen). Продают их, конечно же, повсюду, а не только в этих городах.

9. Фотографии ✓ 

Кельн
Рождественский дед и посетители базара около Кельнского собораФото: picture-alliance/dpa/O. Berg

Пряники и кексы рано или поздно будут съедены, но на долгую цифровую память о посещении рождественского рынка нужно обязательно делать много фотографий разных жанров и ракурсов, включая эффектные селфи. Оперативно выкладывайте их в социальные сети и отмечайте каждый лайк глотком глинтвейна.

10. Французские блинчики ✓ 

Гамбург
Рождественский рынок в ГамбургеФото: picture alliance/dpa Themendienst/B. Marks

Рождественские рынки в Германии давно стали рынками кулинарно-космополитическими. Самым распространенным доказательством этого тезиса можно считать французские тонкие блинчики - Crêpes, особо полюбившиеся немцам. Есть много вариантов начинки на выбор - шоколадный крем, тертый сыр, взбитые сливки, кусочки банана, но самый распространенный вариант - креп, посыпанный сахарной пудрой и корицей.

11. Бельгийские вафли ✓ 

Свежие бельгийские вафли
Свежие бельгийские вафли - популярное лакомство на немецких базарахФото: Getty Images

Соседи французских блинчиков - горячие бельгийские вафли. В особой рекламе они тоже не нуждаются. С пылу, с жару… остывать не успевают!

12. Лосось на открытом огне ✓ 

Дюссельдорф
Приготовление лосося на огне в Дюссельдорфе Фото: picture-alliance/dpa/H. Ossinger

Способ приготовления этого блюда - Flammlachs, полюбившегося посетителям немецких базаров и рынков, позаимствован в Финляндии. Филе лосося прикрепляют к сосновым дощечкам и готовят на открытом огне - вкусно и зрелищно.

13. Благотворительность ✓ 

Рождественская открытка для ЮНИСЕФ
Благотворительная рождественская открытка для ЮНИСЕФ, оформленная в 2016 году немецким рок-музыкантом Удо Линденбергом Фото: UNICEF

Рождество - время благотворительности. На некоторых рынках в предпраздничные недели работают стенды разных организаций, оказывающих помощь нуждающимся. Например, ЮНИСЕФ выпускает специальные рождественские открытки, выручка от продажи которых идет на детские проекты в разных странах мира. Не проходите мимо.

14. Подарки ✓ 

Нюрнберг
Щелкунчики на рождественском базаре в НюрнбергеФото: Daniel Karmann/dpa/picture-alliance

На рождественских рынках продают много разных вещей - от вполне полезных и пригодных в домашнем хозяйстве до забавных безделушек. Не забудьте о подарках для родных и близких. Кстати, чаще всего немцы на Рождество дарят книги, игрушки, одежду и аксессуары, косметику и парфюмерию, подарочные сертификаты, деликатесы и алкоголь, диски с фильмами и музыкой, билеты на концерты, а также часы и украшения.

15. Аттракционы ✓ 

Франкфурт-на-Майне
Карусель на рождественском базаре во Франкфурте-на-Майне Фото: picture alliance/greatif

Детей на рождественских рынках поджидают карусели. Взрослым в некоторых городах тоже есть на чем прокатиться - например, на колесе обозрения в Кельне или Дюссельдорфе. Хороший повод сделать паузу между предпраздничным шопингом и поеданием всяких вкусностей, а также обдумать план дальнейших действий.

16. Жареные каштаны ✓ 

Берлин
Стенд со сладкими каштанами в Берлине Фото: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Какой рождественский рынок без жареных каштанов - Maronen? Берем пакетик и продолжаем прогулку.

17. Жареный миндаль ✓ 

Нюрнберг
Жареный миндаль в НюрнбергеФото: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Тот, кто не любит каштаны, может в качестве альтернативы купить немного жареного миндаля (Gebrannte Mandeln). Правда, некоторые злословники утверждают, что эта сладость очень нравится зубным врачам… Она стабильно обеспечивает их работой, так что грызите осторожно.

18. Засахаренные яблоки ✓ 

Магдебург
Юные посетители рождественского базара в Магдебурге Фото: picture-alliance/dpa/A. Lander

При всем богатстве выбора пройти мимо засахаренных яблок (Kandierte Äpfel) на рождественских рынках бывает трудно не только самым юным посетителям. Впрочем, зачем себе отказывать в удовольствии?

19. Каток ✓ 

Берлин
Каток перед Красной ратушей в Берлине Фото: picture-alliance/dpa/M. Hitij

В последние годы популярность в Германии стали набирать рождественские катки. Так как погода в декабре обычно держится теплая, лед на них искусственный, но радость от катания - настоящая. Во многих местах они работают еще некоторое время после Рождества - до Нового года. Замерзли немного?

20. Пунш ✓ 

Гамбург
Котлы для пунша в Гамбурге Фото: picture alliance/C. Fürst

Начали с глинтвейна - закончим пуншем. Немецкий Punsch готовят из смеси различных соков со специями, добавляя в него вино или ликер, например, яичный. На Рождество также принято готовить горящий пунш - Feuerzangenbowle. На здоровье!

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