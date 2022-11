Рождественские почтамты в Германии - для писем со всего мира

Рождественские почтовые отделения есть в разных местах и странах мира - например, в Гренландии, Швеции, Финляндии и Норвегии. В Германии в предпраздничные недели работает целых девять таких специальных почтамтов, письма в которые приходят со всего мира. Открываются они в середине ноября - начале декабря.

В 2022 году отвечать на письма и открытки за шесть недель до Рождества уже начали в небольшом городе Энгельскирхен, расположенном в регионе Бергишес-Ланд недалеко от Кельна. В прошлом году сюда пришло почти 140 тысяч приветствий, пожеланий и просьб к Младенцу Иисусу (Рождественскому Дитяти) из пятидесяти стран - в частности, из Китая, Японии, Тайваня, Бразилии и Того.

Сотрудники рождественских почтамтов владеют разными языками. В Энгельскирхене в 2022 году смогут читать письма и отвечать на них на двенадцати языках. Новыми в этом году здесь стали японский, нидерландский, эстонский и украинский. Возможность получить ответы на русском и белорусском языках появилась несколько лет назад. Для детей-беженцев из Украины, обучающихся в Германии в интеграционных классах, ответы на немецком языке будут снабжать специальным QR-кодом, после сканирования которого они смогут также прочитать письмо из Энгельскирхена на мобильном телефоне - на украинском, английском или французском.

В этом году отвечать на детские послания здесь будут семнадцать человек. Впрочем, как отмечает немецкая радиостанция WDR, пишут не только дети. Также приходят письма из домов престарелых, от целых школьных классов, разных клубов и обществ. На момент открытия в понедельник, 14 ноября, сюда уже поступило около девяти тысяч писем.

Рождественский почтамт в Химмельпфорте Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Рождественские названия

Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с говорящими за себя названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpfort) в Нижней Саксонии. В Германии работу большинства этих отделений организует и оплачивает немецкий почтовый концерн Deutsche Post, включая специальные конверты и марки, которые гасят особыми праздничными штемпелями. Основную работу выполняют добровольные помощники.

Есть в Германии также два рождественских почтамта, работающих полностью на общественных началах. Расположены они в тюрингском Химмельсберге ("Горе небесной") и нижнесаксонском Химмельрайхе ("Царствии небесном"). Секретари-ассистенты Рождественского Деда в этих двух местах просят прилагать для ответа подписанные конверты с немецкой почтовой маркой необходимого номинала. Эти адреса в списке ниже отмечены звездочками (*).

Рождественский почтамт в Химмельсберге Фото: Bodo Schackow/dpa ZB/picture alliance

Команда немецкого Санта-Клауса

В разных местах на детские письма отвечают Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя или Младенец Иисус - Кристкинд (Christkind), Святой Николай или Санкт-Николаус (Sankt Nikolaus), а также многочисленные ангелы-помощники.

Первые такие филиалы появились в Германии в 1960-х годах. Например, в саарском Санкт-Николаусе традиция зародилась в 1966 году после того, как изобретательный представитель одной фармацевтической компании придумал разослать отсюда поздравления и небольшие подарки детям врачей по адресам из своей картотеки. Необычное место отправления не осталось незамеченным. Акция привлекла широкое внимание, поэтому уже на следующий год сюда пришли первые письма Санкт-Николаусу. На них не стали ставить штемпель "Адресат неизвестен" и отсылать обратно… Этот филиал традиционно открывается в День святителя Николая, 6 декабря.

"Дорогой Младенец Иисус! Хочу, чтобы все люди снова стали счастливыми и поддерживали друг друга. Спасибо, твой Макс". Детское письмо в рождественском почтамте Химмельштадта Фото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Адреса рождественских почтамтов в Германии

Сейчас в Германии письма Рождественскому Деду, Санкт-Николаусу и Младенцу Ииусу доходят, даже если в адресе указан "Северный полюс" - немецкая почта доставляет эти и другие послания в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов.

Специальные конверты для ответов и штемпель рождественского почтамта в Химмельпфорте Фото: Sina Schuldt/picture alliance/dpa

Рождественскому Деду

An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany (*)

An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany (*)

Санкт-Николаусу

An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany

An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

Младенцу Иисусу

An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

An das Christkind / 21709 Himmelpforten / Germany