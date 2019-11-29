На деревню Дедушке. За кулисами рождественского почтамта (фото)

Химмельпфортен • Рождественские рынки в Германии открылись не все и не везде - виной тому пандемия, но рождественские почтамты работают исправно. Немецкие Деды Морозы, они же - Санта-Клаусы, они же - собственно, Вайнахтсманы вместе со своими помощниками исправно отвечают на детские письма со всего мира.

Сразу три таких почтамта находятся в федеральной земле Нижняя Саксония. Корреспонденту информационного агентства dpa удалось даже пробывать в одном из них, расположенном в небольшой коммуне Химмельпфортен - "Вратах небесных", как переводится это географическое название.

Писать в этот почтамт можно не только Деду Морозу. Вернее, основной адресат здесь - Рождественское дитя или Младенец Иисус (нем. Christkind) - символ этого праздника в Германии и во многих других европейских странах, приносящий детям подарки. Кстати, два своих собственных почтамта также есть у Святого Николая: один из трех рождественских почтамтов - здесь, в Нижней Саксонии, а еще один - в Сааре.

На правах старых знакомых - ведь про эту традицию в Германии мы уже неоднократно рассказывали - незаметно последуем за репортером, чтобы убедиться в том, что все в порядке, и дети, написавшие сюда, получат ответ вовремя и в срок.

Рождественский почтамт в Химмельпфортене - 2021. Фотографии

"An den Weihnachtsmann" - "Рождественскому Деду"

"An das Christkind" - "Младенцу Иисусу". Детские письма доставляют сюда не в мешках, а в таких вот желтых ящиках.

Работа только начинается. Впереди - несколько недель чтения писем и подготовки ответов

Специальные конверты для ответов и штемпель

Во все три почтамта до сих пор пришло около 5600 писем, но сезон только начинается, и число, как всегда, перевалит за 80 или даже 85 тысяч. Всего в Нижней Саксонии на них отвечают около 50 помощников Деда Мороза и Младенца Иисуса - на общественных началах. Финансовые расходы спонсирует почтовый концерн Deutsche Post. Письма приходят в основном от детей дошкольного возраста - написанные собственноручно или при помощи взрослых.

Помимо пожеланий разных подарков (в большинстве случаев - игрушек), дети просят о здоровье для родителей и близких, делятся заботами и надеждами. Тех, кто живет в Германии, в рождественских почтамтах просят постараться отправить письмо Вайнахтсману не позднее 15 декабря, так что время еще есть.

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