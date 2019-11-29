 На деревню Дедушке. За кулисами рождественского почтамта (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 28.11.2021

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По Германии

На деревню Дедушке. За кулисами рождественского почтамта (фото)

Писать письма Рождественскому Деду в Германии - давняя детская традиция. В специальных почтамтах сейчас начинается самая горячая пора.

Рождественский почтамт в Химмельпфортене

Детский почерк, рисунки, наклейки - письма Рождественскому Деду

Химмельпфортен • Рождественские рынки в Германии открылись не все и не везде - виной тому пандемия, но рождественские почтамты работают исправно. Немецкие Деды Морозы, они же - Санта-Клаусы, они же - собственно, Вайнахтсманы вместе со своими помощниками исправно отвечают на детские письма со всего мира. 

Сразу три таких почтамта находятся в федеральной земле Нижняя Саксония. Корреспонденту информационного агентства dpa удалось даже пробывать в одном из них, расположенном в небольшой коммуне Химмельпфортен - "Вратах небесных", как переводится это географическое название. 

Писать в этот почтамт можно не только Деду Морозу. Вернее, основной адресат здесь - Рождественское дитя или Младенец Иисус (нем. Christkind) - символ этого праздника в Германии и во многих других европейских странах, приносящий детям подарки. Кстати, два своих собственных почтамта также есть у Святого Николая: один из трех рождественских почтамтов - здесь, в Нижней Саксонии, а еще один -  в Сааре.

На правах старых знакомых - ведь про эту традицию в Германии мы уже неоднократно рассказывали - незаметно последуем за репортером, чтобы убедиться в том, что все в порядке, и дети, написавшие сюда, получат ответ вовремя и в срок. 

Рождественский почтамт в Химмельпфортене - 2021. Фотографии

Рождественский почтамт в Химмельпфортене

"An den Weihnachtsmann" - "Рождественскому Деду"

Рождественский почтамт в Химмельпфортене

"An das Christkind" - "Младенцу Иисусу". Детские письма доставляют сюда не в мешках, а в таких вот желтых ящиках.

Рождественский почтамт в Химмельпфортене

Работа только начинается. Впереди - несколько недель чтения писем и подготовки ответов

Рождественский почтамт в Химмельпфортене

Специальные конверты для ответов и штемпель

Во все три почтамта до сих пор пришло около 5600 писем, но сезон только начинается, и число, как всегда, перевалит за 80 или даже 85 тысяч. Всего в Нижней Саксонии на них отвечают около 50 помощников Деда Мороза и Младенца Иисуса - на общественных началах. Финансовые расходы спонсирует почтовый концерн Deutsche Post. Письма приходят в основном от детей дошкольного возраста - написанные собственноручно или при помощи взрослых.

Помимо пожеланий разных подарков (в большинстве случаев - игрушек), дети просят о здоровье для родителей и близких, делятся заботами и надеждами. Тех, кто живет в Германии, в рождественских почтамтах просят постараться отправить письмо Вайнахтсману не позднее 15 декабря, так что время еще есть.

Смотрите таже: 

  • Рождественская почта

    Рождественские почтамты

    Рождественская почта

    Рождественские почтовые отделения есть во многих странах. Почты российского Деда Мороза расположены в Великом Устюге и Кузьминском лесу в Москве, белорусского - в Каменецком районе, американского Санта-Клауса - в городе Санта-Клаус в штате Индиана. В Германии таких отделений - девять. Письма приходят со всего мира, как видно на этой карте.

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Небесные названия

    Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с "говорящими" названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpforten) в Нижней Саксонии. Работу большинства их них организует почтовый концерн Deutsche Post, но есть также два полностью на общественных началах.

  • Кристкинд в Энгельскирхене (Engelskirchen)

    Рождественские почтамты

    Команда немецкого Санта-Клауса

    Отвечают на письма Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя - Кристкинд (Christkind), Святой Николай (Sankt Nikolaus), а также штатные ангелы из числа сотрудников почтового концерна Deutsche Post и (или) добровольные помощники, владеющие не только немецким, но и другими языками. Писем приходит много. В один только "Небесный город" Химмельштадт - около 80 тысяч.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Хороший повод

    К своим письмам дети иногда прилагают подарки для Рождественского Деда, например, соски-пустышки, с которыми они на радость родителям наконец-то решили торжественно расстаться в канун праздника.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Северный полюс

    В Германии первое такое почтовое отделение было открыто в 1966 году в саарском Санкт-Николаусе. Сейчас в него приходит около 20 тысяч писем ежегодно, на которые отвечают 35 здешних помощников Святого Николая. Доходят даже письма, направленные на "Северный полюс". Немецкая почта доставляет их в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов:

  • Санкт-Николаус (St. Nikolaus)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

  • Письмо Рождественскому Дитяти

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

  • Письмо Рождественскому деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany

  • Николаусдорф (Nikolausdorf)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

  • Химмельпфорт (Himmelpfort)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

  • Химмельсберг (Himmelsberg)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany

  • Письмо Рождественскому Деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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