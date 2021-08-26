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Deutsche Post

Ein Briefkasten mit einem Zeitungsfach steht am 11.06.2013 im Hochwasser vor einem Haus in Schönhausen (Sachsen-Anhalt). Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В ФРГ почта не знает число пропавших при наводнении писем и посылок 26.08.2021

Сумма убытков, причиненных концерну Deutsche Post наводнением в июле 2021 года, составляет миллионы евро.
Ein Brief mit einer Briefmarke mit Matrixcod liegt in einer Postfiliale. Die Deutsche Post bringt erstmals eine Briefmarke auf den Markt, die einen Matrixcode enthält und dadurch nachverfolgbar ist. Der Verbraucher kann in einer App sehen, wann der Brief im Briefzentrum seiner Region ist und wann er in der Region des Adressaten ankommt.

Зачем почтовым маркам матричный штрихкод (фото) 03.02.2021

Новая эра наступает в Германии не только для филателистов, но и для клиентов немецкой почты.
Euro Banknoten und Geldbündel | Verwendung weltweit

Немецкая почта выплатит рекордную компенсацию за опоздавшее письмо 29.05.2020

Суд постановил, что жительница Баварии получит от компании Deutsche Post компенсацию в 18 тысяч евро за не вовремя доставленное письмо.
16.12.2019, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Die Beethoven-Briefmarke mit Stempel steht in einem Rahmen auf einem Tisch. Die Deutsche Post DHL Group und die Stadt Bonn haben die Sonderbriefmarke zum Beethoven-Jubiläum vorgestellt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бетховенскому юбилею - бетховенскую марку (фото) 17.12.2019

Филателисты и меломаны смогут пополнить свои коллекции такой вот почтовой маркой.

Bremen/ ARCHIV: Ein Postbote faehrt ueber den Marktplatz in Bremen (Foto vom 16.09.09). Die Deutsche Post muss Staatsbeihilfen in mindestens dreistelliger Millionenhoehe zurueckzahlen. Das gab die EU-Kommission am Mittwoch (25.01.12) in Bruessel bekannt. Nach Ansicht der EU-Wettbewerbshueter hatten die Subventionen, die dem frueheren Staatsbetrieb zur Finanzierung der Pensionskosten ehemaliger Beamten gewaehrt wurden, dem Unternehmen ab 1995 unzulaessige Wettbewerbsvorteile verschafft, da zu deren Finanzierung neben den Subventionen zusaetzlich die Portoentgelte erhoeht worden waren. (zu dapd-Text) Foto: Joerg Sarbach/AP/dapd

Как работает немецкая почта 09.10.2019

Сколько времени требуется для доставки письма или посылки в Германии, и во сколько она обойдется? Довольны ли немцы почтовым сервисом? DW объясняет.
30.08.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Streetscooter steht vor der Zustellbasis. Bei der Elektrifizierung ihrer Transporterflotte kommt die Deutsche Post schrittweise voran. Sie schickt nun den 10 000. Elektro-Lieferwagen des Modells Streetscooter auf die Straße. (Zu dpa/lnw: Fast jeder fünfte Transporter der Post fährt elektrisch vom 30.08.2019) Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

Грузовой электромобиль Streetscooter: убыточная история успеха 09.10.2019

Deutsche Post DHL хочет продать свою автостроительную дочку, а та готовится к международной экспансии и открытию заводов в Китае и США. Так это удачный или провальный проект?
30.08.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Streetscooter steht vor der Zustellbasis. Bei der Elektrifizierung ihrer Transporterflotte kommt die Deutsche Post schrittweise voran. Sie schickt nun den 10 000. Elektro-Lieferwagen des Modells Streetscooter auf die Straße. (Zu dpa/lnw: Fast jeder fünfte Transporter der Post fährt elektrisch vom 30.08.2019) Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

Курьеры DHL пересели на 10-тысячный электромобиль StreetScooter 31.08.2019

Уже каждый пятый грузовой автомобиль немецкой почты стал электрическим. Компания выпускает их на двух собственных автозаводах - и создала крупнейшую в ФРГ сеть зарядных станций.

StreetScooter WORK XL / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6955 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: obs/Ford-Werke GmbH

Немецкая почта и Ford начали серийный выпуск грузового электромобиля 09.10.2018

Завод американской корпорации в Кельне стал третьей производственной площадкой компании Streetscooter. Она переводит автопарк концерна Deutsche Post DHL на электрическую тягу.

ARCHIV - Ein Hinweisschild der Deutschen Post und DHL an der Zentrale der Deutschen Post AG in Bonn, aufgenommen am 25.01.2012. Ein Fehlgriff beim Umbau ihres Frachtgeschäfts durchkreuzt die Gewinnpläne der Deutschen Post. Wegen hoher Abschreibungen auf Computersysteme und befürchteter Mehrbelastungen infolge rechtlicher Fragen streicht Vorstandschef Appel zum zweiten Mal das Gewinnziel für 2015 zusammen. Foto: Henning Kaiser/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Bild am Sonntag обвинила немецкую почту в продаже данных клиентов 01.04.2018

Данные жителей ФРГ якобы использовались партиями ХДС и СвДП во время кампании по выборам в бундестаг. Deutsche Post отвергает все обвинения.

Робот-почтальон: новый способ доставки почты в Германии (30.10.2017) 30.10.2017

Роботы покоряют немецкие города. На этот раз - в роли разносчиков почты. Они без труда развозят по 150 кг газет, писем и посылок. Вот как это происходит.
ARCHIV - Elektrofahrzeuge der Post fahren am 10.05.2016 durch die Innenstadt von Passau (Bayern). Die Deutsche Post will die Produktion ihres Elektrolieferwagens Streetscooter noch in diesem Jahr ausweiten. «Wir werden in Nordrhein-Westfalen eine zweite Fabrik für den Streetscooter aufbauen, die noch dieses Jahr starten soll», sagte der für das Paketgeschäft zuständige Vorstand, Gerdes, der «Rheinischen Post» (Dienstag). Foto: Armin Weigel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как Deutsche Post обогнала Volkswagen с электромобилем 02.05.2017

Почта ФРГ продает не только марки и конверты: у Deutsche Post первый крупный заказ на электромобили собственного производства. Своих почтальонов DHL электротягой уже обеспечивает.
FILE - In this Dec. 12, 2011 file photo the bull and bear bronze statue stands outside the stock market, Deutsche Boerse AG, in Frankfurt, Germany. Germany's Deutsche Boerse said Tuesday, March 20, 2012, it will sue the European Union's competition regulator over its decision to block the company's US dollar 10 billion merger with NYSE Euronext. Deutsche Boerse said it considers the decision by the European Commission to block the deal to be faulty on several aspects and will take its complaint to a European court in Luxembourg. (AP Photo/Michael Probst, File) picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Главы крупнейших концернов предостерегают Трампа от протекционизма 20.01.2017

Главы компаний Toyota, Airbus, Deutsche Post, UBS заявляют об опасности политики протекционизма для мировой экономики и призывают Трампа пересмотреть свои высказывания о таможенных пошлинах.
***ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit Berichterstattung über Elektromobilität der Deutschen Post.*** Quelle: http://www.dpdhl.com/de/presse/specials/elektromobilitaet.html Copyright: Deutsche Post AG

Как немецкая почта занялась выпуском электромобилей 26.08.2016

DHL переходит в Германии на электрическую тягу. Служба доставки писем и посылок переоснащает свой парк коммерческих автомобилей с помощью стартапа при техническом университете.
Beschreibung: Elektro-Fahrzeuge StreetScooter für die Deutsche Post DHL Pressebilder DHL Quellenangabe: Deutsche Post DHL Group

Почтовый концерн Deutsche Post начнет серийный выпуск электромобилей 02.04.2016

Первые 2000 электромобилей модели Streetscooter немецкий почтовый концерн введет в эксплуатацию в 2016 году. Постепенно ими заменят весь автопарк Deutsche Post.
ARCHIV - Ein Briefträger trägt mit seinem Handwagen in Düsseldorf die Post aus (Archivfoto vom 04.11.2004). Die Deutsche Post gibt am Dienstag (20.03.2006) in Bonn während der Bilanz-PK das Jahresergebnis 2006 bekannt. Foto: Martin Gerten dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Deutsche Post прекращает доставку почты в Крым 03.04.2014

По причине трудностей с доставкой на Крымский полуостров, Deutsche Post отказывается отправлять туда письма и посылки. Решение не касается экспресс-отправлений.
***ACHTUNG: Das Bild darf nicht in einem sachfremden Zusammenhang oder Umfeld genutzt werden.*** Hochhaus der Deutschen Post AG in Bonn mit Fahnen davor. Quelle: Deutsche Post AG. *** eingestellt im November 2012

Die Welt: Руководители крупных немецких концернов поддержали Путина 29.03.2014

Руководство нескольких крупных компаний Германии встало на защиту Путина в связи с санкциями Запада против России. В интервью немецкой газете топ-менеджеры упрекнули западных политиков в недальновидности.
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