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Сумма убытков, причиненных концерну Deutsche Post наводнением в июле 2021 года, составляет миллионы евро.
Новая эра наступает в Германии не только для филателистов, но и для клиентов немецкой почты.
Суд постановил, что жительница Баварии получит от компании Deutsche Post компенсацию в 18 тысяч евро за не вовремя доставленное письмо.
Филателисты и меломаны смогут пополнить свои коллекции такой вот почтовой маркой.
Сколько времени требуется для доставки письма или посылки в Германии, и во сколько она обойдется? Довольны ли немцы почтовым сервисом? DW объясняет.
Deutsche Post DHL хочет продать свою автостроительную дочку, а та готовится к международной экспансии и открытию заводов в Китае и США. Так это удачный или провальный проект?
Уже каждый пятый грузовой автомобиль немецкой почты стал электрическим. Компания выпускает их на двух собственных автозаводах - и создала крупнейшую в ФРГ сеть зарядных станций.
Завод американской корпорации в Кельне стал третьей производственной площадкой компании Streetscooter. Она переводит автопарк концерна Deutsche Post DHL на электрическую тягу.
Данные жителей ФРГ якобы использовались партиями ХДС и СвДП во время кампании по выборам в бундестаг. Deutsche Post отвергает все обвинения.
Роботы покоряют немецкие города. На этот раз - в роли разносчиков почты. Они без труда развозят по 150 кг газет, писем и посылок. Вот как это происходит.
Почта ФРГ продает не только марки и конверты: у Deutsche Post первый крупный заказ на электромобили собственного производства. Своих почтальонов DHL электротягой уже обеспечивает.
Главы компаний Toyota, Airbus, Deutsche Post, UBS заявляют об опасности политики протекционизма для мировой экономики и призывают Трампа пересмотреть свои высказывания о таможенных пошлинах.
DHL переходит в Германии на электрическую тягу. Служба доставки писем и посылок переоснащает свой парк коммерческих автомобилей с помощью стартапа при техническом университете.
Первые 2000 электромобилей модели Streetscooter немецкий почтовый концерн введет в эксплуатацию в 2016 году. Постепенно ими заменят весь автопарк Deutsche Post.
По причине трудностей с доставкой на Крымский полуостров, Deutsche Post отказывается отправлять туда письма и посылки. Решение не касается экспресс-отправлений.
Руководство нескольких крупных компаний Германии встало на защиту Путина в связи с санкциями Запада против России. В интервью немецкой газете топ-менеджеры упрекнули западных политиков в недальновидности.
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