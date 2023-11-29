Ангел и белки. В Германии вышли две новые почтовые марки

В канун Рождества немцы могут украсить свои почтовые поздравления новыми праздничными марками. На одной изображен ангел, на второй - две белочки в снегу. Обе представляют собой особую ценность и для филателистов.

Ежегодно рождественские марки становятся бестселлерами. Они вне конкуренции, даже если их сравнивать с практичными "мобильными марками", за которыми не нужно ходить на почту, потому что оплата услуг производится в интернете - по специальному коду. Но код на Рождество или Новый год - это скучно. Да и кому не хочется оформить поздравительную открытку, письмо или посылку как можно праздничней!

"В канун Рождества и Нового года мы замечаем, что спрос на печатные почтовые марки, особенно с праздничными мотивами, сильно возрастает", - подчеркивает в интервью DW пресс-секретарь немецкой почтовой службы Deutsche Post Александр Эденхофер (Alexander Edenhofer). Именно поэтому, по его словам, они печатаются миллионными тиражами.

Рождественская марка с благотворительными целями

Две новые рождественские почтовые марки 2023 года можно приобрести в отделениях Deutsche Post уже с начала ноября. Их официально представил министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) и представители двух самых многочисленных христианских общин Германии - католической и евангелической.

На одной из марок, выпущенных Министерством финансов тиражом в два миллиона экземпляров, изображен ангел с праздничным рождественским посланием (см. главное фото к тексту). Она на 40 центов дороже обычной, которая стоит 85 центов. Вырученные средства идут на поддержку социальных проектов благотворительных организаций Caritas, Diakonie и DRK (Немецкий Красный Крест). Таким образом, по данным Deutsche Post , ежегодно благотворительные организации собирают под Рождество до 10 млн евро.

На другой рождественской марке 2023 года, которая напечатана по заказу Deutsche Post, изображены белки в снегу. Ее тираж - 3,4 миллиона штук. Прежде чем напечатать марку с таким мотивом, Deutsche Post провела онлайн-голосование, в котором приняли участие 34 тыс. человек. Лишь после того, как за этот мотив проголосовало большинство, марка отправилась в печать.

Рождественская марка с белками в снегу. Этот мотив был выбран в результате онлайн-голосования Фото: Deutsche Post

"В Германии почтовые марки выпускаются как по заказу почты, так и по заказу министерства финансов , - уточняет в интервью DW пресс-секретарь Deutsche Post Александр Эденхофер. - Ежегодно в стране печатается около 50 специальных почтовых марок, посвященных важным событиям общенационального значения. Выбор сюжетов осуществляется специально созданным Программным консультативным советом - на основе предложений, поступающих от граждан и учреждений".

Марки и образование

Несмотря на то, что классические почтовые марки постепенно вытесняются из повседневной жизни "мобильными марками", интерес к ним не ослабевает. Почему?

"Почтовые марки посвящены разным событиям, и каждая из них рассказывает свою историю. Недавно вышла марка с портретом Вильгельма Шиккарда (Wilhelm Schickard). Я никогда раньше о нем не слышал, зато благодаря этой марке узнал, что он 400 лет назад изобрел счетную машину", - рассказывает управляющий директор Ассоциации немецких филателистов Райнхард Кюхлер (Reinhard Küchler) в интервью агентству KNA. Филателист считает, что у почтовых марок - образовательная ценность: они являются отличным средством для информирования людей о юбилеях или других важных датах.

Спрос на "мобильные марки" растет

По данным пресс-секретаря немецкой почтовой службы Deutsche Post Александра Эденхофера, в Германии в общей сложности ежегодно печатается около 1,5 миллиарда марок. При этом он замечает, что эта тенденция снижается в связи с продолжающимся сокращением количества писем. Кроме того, Deutsche Post уже несколько лет предлагает альтернативы печатным маркам - оплату почтовых услуг "мобильными марками" в интернете.

"Ими пользуются не только обычные граждане, но и предприятия. Для многих такая форма оплаты почтовых услуг удобней, чем покупка почтовых марок", - поясняет в беседе с DW Эденхофер.

У печатных почтовых марок - долгая жизнь

Так называемые "мобильные марки" доступны в Грмании с декабря 2020 года. "На самом деле это не типичные почтовые марки, у которых миллионные тиражи, а отличающиеся друг от друга цифровые коды. Эти комбинации цифр можно купить через мобильное приложение Post & DHL и использовать только на территории Германии", - уточняет Александр Эденхофер.

Оплата почтовых услуг очень проста - по мобильному приложению через Paypal или кредитной картой. Выдаваемую затем комбинацию символов нужно написать в правом верхнем углу конверта, где значится пометка #PORTO. Несмотря на удобство такой оплаты почтовых отправлений, доля продаж обычных почтовых марок по-прежнему превышает спрос на "мобильные марки".

Кроме специальных серий, есть и стандартные марки - для базовых услуг. В отличие от специальных серийных марок, которые печатаются только одним тиражом, стандартные марки выпускаются на более длительный срок и в неограниченном количестве. Александр Эденхофер уверен, что у стандартных почтовых марок, как и у серийных и праздничных, - впереди еще долгая жизнь.

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