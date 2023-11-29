Ангел и белки. В Германии вышли две новые почтовые марки
В канун Рождества немцы могут украсить свои почтовые поздравления новыми праздничными марками. На одной изображен ангел, на второй - две белочки в снегу. Обе представляют собой особую ценность и для филателистов.
Ежегодно рождественские марки становятся бестселлерами. Они вне конкуренции, даже если их сравнивать с практичными "мобильными марками", за которыми не нужно ходить на почту, потому что оплата услуг производится в интернете - по специальному коду. Но код на Рождество или Новый год - это скучно. Да и кому не хочется оформить поздравительную открытку, письмо или посылку как можно праздничней!
"В канун Рождества и Нового года мы замечаем, что спрос на печатные почтовые марки, особенно с праздничными мотивами, сильно возрастает", - подчеркивает в интервью DW пресс-секретарь немецкой почтовой службы Deutsche Post Александр Эденхофер (Alexander Edenhofer). Именно поэтому, по его словам, они печатаются миллионными тиражами.
Рождественская марка с благотворительными целями
Две новые рождественские почтовые марки 2023 года можно приобрести в отделениях Deutsche Post уже с начала ноября. Их официально представил министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) и представители двух самых многочисленных христианских общин Германии - католической и евангелической.
На одной из марок, выпущенных Министерством финансов тиражом в два миллиона экземпляров, изображен ангел с праздничным рождественским посланием (см. главное фото к тексту). Она на 40 центов дороже обычной, которая стоит 85 центов. Вырученные средства идут на поддержку социальных проектов благотворительных организаций Caritas, Diakonie и DRK (Немецкий Красный Крест). Таким образом, по данным Deutsche Post, ежегодно благотворительные организации собирают под Рождество до 10 млн евро.
На другой рождественской марке 2023 года, которая напечатана по заказу Deutsche Post, изображены белки в снегу. Ее тираж - 3,4 миллиона штук. Прежде чем напечатать марку с таким мотивом, Deutsche Post провела онлайн-голосование, в котором приняли участие 34 тыс. человек. Лишь после того, как за этот мотив проголосовало большинство, марка отправилась в печать.
"В Германии почтовые марки выпускаются как по заказу почты, так и по заказу министерства финансов , - уточняет в интервью DW пресс-секретарь Deutsche Post Александр Эденхофер. - Ежегодно в стране печатается около 50 специальных почтовых марок, посвященных важным событиям общенационального значения. Выбор сюжетов осуществляется специально созданным Программным консультативным советом - на основе предложений, поступающих от граждан и учреждений".
Марки и образование
Несмотря на то, что классические почтовые марки постепенно вытесняются из повседневной жизни "мобильными марками", интерес к ним не ослабевает. Почему?
"Почтовые марки посвящены разным событиям, и каждая из них рассказывает свою историю. Недавно вышла марка с портретом Вильгельма Шиккарда (Wilhelm Schickard). Я никогда раньше о нем не слышал, зато благодаря этой марке узнал, что он 400 лет назад изобрел счетную машину", - рассказывает управляющий директор Ассоциации немецких филателистов Райнхард Кюхлер (Reinhard Küchler) в интервью агентству KNA. Филателист считает, что у почтовых марок - образовательная ценность: они являются отличным средством для информирования людей о юбилеях или других важных датах.
Спрос на "мобильные марки" растет
По данным пресс-секретаря немецкой почтовой службы Deutsche Post Александра Эденхофера, в Германии в общей сложности ежегодно печатается около 1,5 миллиарда марок. При этом он замечает, что эта тенденция снижается в связи с продолжающимся сокращением количества писем. Кроме того, Deutsche Post уже несколько лет предлагает альтернативы печатным маркам - оплату почтовых услуг "мобильными марками" в интернете.
"Ими пользуются не только обычные граждане, но и предприятия. Для многих такая форма оплаты почтовых услуг удобней, чем покупка почтовых марок", - поясняет в беседе с DW Эденхофер.
У печатных почтовых марок - долгая жизнь
Так называемые "мобильные марки" доступны в Грмании с декабря 2020 года. "На самом деле это не типичные почтовые марки, у которых миллионные тиражи, а отличающиеся друг от друга цифровые коды. Эти комбинации цифр можно купить через мобильное приложение Post & DHL и использовать только на территории Германии", - уточняет Александр Эденхофер.
Оплата почтовых услуг очень проста - по мобильному приложению через Paypal или кредитной картой. Выдаваемую затем комбинацию символов нужно написать в правом верхнем углу конверта, где значится пометка #PORTO. Несмотря на удобство такой оплаты почтовых отправлений, доля продаж обычных почтовых марок по-прежнему превышает спрос на "мобильные марки".
Кроме специальных серий, есть и стандартные марки - для базовых услуг. В отличие от специальных серийных марок, которые печатаются только одним тиражом, стандартные марки выпускаются на более длительный срок и в неограниченном количестве. Александр Эденхофер уверен, что у стандартных почтовых марок, как и у серийных и праздничных, - впереди еще долгая жизнь.
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