В Германии открываются рождественские базары

Опасения по поводу сложной ситуации на энергетическом рынке остались, но аромат Рождества - уже в воздухе. Будут ли горячий глинтвейн и яркая подсветка на рождественских базарах?

По всей Германии в эти дни открываются рождественские базары. В четверг, 17 ноября, огни зажглись на одном из самых известных - в самом центре Кельна. Из-за напряженной ситуации на энергетическом рынке за последние месяцы повсюду были приняты меры по экономии электроэнергии. Однако Рождество никто не отменял. Рождественские базары и в этом году будут радовать жителей немецких городов и туристов.

Рождественский базар в Дуйсбурге открылся одним из первых - 10 ноября Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Правда, все они обещали все-таки более экономно расходовать электроэнергию. Как? Если раньше яркие лампочки и прочее освещение использовались чуть ли не круглосуточно, то теперь, как, например, в Кельне, огни будут зажигаться в опредеденное время - с 16 часов до полуночи. В Штутгарте гирлянды на рождественских елках, работающие на электроэнергии из возобновляемых источников, будут гореть только 240 часов, а не 450, как раньше.

Первые посетители рождественского базара в Кельне пришли в четверг, 17 ноября Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Некоторые организаторы рождественнских базаров решили экономить энергию другим способом: вместо тысяч лампочек на рождественской ели они ставят один прожектор, который обеспечивает не менее яркую подсветку дерева. А вот на подогреве глинтвейна рождественские базары экономить не собираются: горячее вино привычной температуры - 75 градусов Цельсия - можно будет найти повсюду.

Смотрите также: