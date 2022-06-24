 Сказочный замок, где будет проходить саммит G7 2022 года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.06.2022

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Культура и стиль жизни

Сказочный замок, где будет проходить саммит G7 2022 года

С 26 по 28 июня в замке Эльмау на юге Германии в живописных Баварских Альпах во второй раз пройдет саммит G7. Почему именно здесь?

  • Одно из самых красивых и безопасных мест в Баварских Альпах

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Одно из самых красивых и безопасных мест в Баварских Альпах

    Замок Эльмау, где с 26 по 28 июня проходит саммит G7, расположен в одном из красивейших регионов Альп на юге Германии примерно в 100 километрах от Мюнхена, в стороне от железных дорог и автобанов. Добраться до него из соседнего курортного городка Гармиш-Партенкирхена можно по дороге, выдолбленной в скалах. Это важно для тех, кто ищет тишины и покоя, а также для безопасности глав государств.

  • Прилегающая территория со множеством укромных уголков

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Прилегающая территория со множеством укромных уголков

    Даже в хмурую погоду здесь очень красиво. На огромной прилегающей территории всегда есть возможность уединиться, чтобы насладиться пейзажем или конфиденциально побеседовать в одном из специально созданных тут многочисленных укромных уголков, будь то небольшие деревянные платформы с креслами, расположенные на удалении пары шезлонгов с зонтиками или беседки.

  • Большое количество общественных пространств

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Большое количество общественных пространств

    По информации отеля Schloss Elmau, в аренду сдается лишь около 35 процентов площади, что само по себе - большая редкость. Здесь очень много общественных пространств, подобных запечатленному на фото холлу. Поэтому замок Эльмау никогда не выглядит переполненным. Тут всегда легко найти уединение. В отеле есть библиотека, книжный магазин, магазин мебели и одежды - и это далеко не полный список.

  • В обществе слонов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    В обществе слонов

    На обшивках кресел, подставках, бутылках, чашках - изображения слонов. Дело в том, что владелец замка Дитмар Мюллер-Эльмау (Dietmar Müller-Elmau) долго жил в Индии, где слон олицетворяет мудрость, силу, благоразумие, достоинство, проницательность, интеллект, верность, счастье, - и потому решил "поселить" это животное в своих владениях.

  • Концертный зал

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Концертный зал

    В замке Эльмау есть концертный зал, в котором ежегодно проходит более 200 концертов. Участвующие в них музыканты не получают денег, но им разрешается бесплатно жить в замке.

  • Легендарная скамейка

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Легендарная скамейка

    Во время саммита G7 в замке Эльмау в 2015 году эта фотография обошла весь мир. Тогдашний президент США Барак Обама расслабленно сидит на скамейке, а прежний канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), жестикулируя, что-то оживленно объясняет ему.

  • Восточный хамам

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Восточный хамам

    В замке Эльмау есть и восточный хамам общей площадью 500 квадратных метров, где оборудованы четыре процедурных кабинета, три купольных зала, две парилки, восточная чайная гостиная. Ведь турецкая баня - это еще и место общения. Тут люди не только расслабляются, но и вместе пьют чай, беседуют. В отеле также имеется несколько закрытых и открытых бассейнов - в том числе и на крыше.

  • Один из девяти ресторанов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Один из девяти ресторанов

    В распоряжении гостей отеля - девять ресторанов. На фото - зал Luce d'Oro, самого высококлассного и дорогого из них, удостоенного множества наград, в том числе двух звезд "Мишлен". Меню из пяти блюд предлагается тут за 189 евро, из восьми блюд - за 249 евро. А что это за табуреточки рядом с креслами? Оказывается, они предназначены для дамских сумочек.

  • Новый отель - специально для G7

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Новый отель - специально для G7

    Для владельца замка Дитмара Мюллера-Эльмау всех этих ярких моментов было недостаточно. Он решил построить отдельный отель, который идеально подошел бы для участников саммита G7, где они имели бы одинаковые номера и могли бы находиться в узком кругу. Сказано - сделано: в 2015 году отель с 47 номерами-люкс был готов. На фото он справа от главного здания.

  • В одном из номеров-люксов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    В одном из номеров-люксов

    А вот так выглядят люксы отеля внутри. Помимо спальни, здесь есть гостиная, роскошная ванная комната, прихожая со шкафами, гостиная с двумя диванами. Но самое лучшее - это панорамный вид с балкона на горы в трех направлениях.

    Автор: Марко Мюллер, Наталия Королева


  • Одно из самых красивых и безопасных мест в Баварских Альпах

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Одно из самых красивых и безопасных мест в Баварских Альпах

    Замок Эльмау, где с 26 по 28 июня проходит саммит G7, расположен в одном из красивейших регионов Альп на юге Германии примерно в 100 километрах от Мюнхена, в стороне от железных дорог и автобанов. Добраться до него из соседнего курортного городка Гармиш-Партенкирхена можно по дороге, выдолбленной в скалах. Это важно для тех, кто ищет тишины и покоя, а также для безопасности глав государств.

  • Прилегающая территория со множеством укромных уголков

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Прилегающая территория со множеством укромных уголков

    Даже в хмурую погоду здесь очень красиво. На огромной прилегающей территории всегда есть возможность уединиться, чтобы насладиться пейзажем или конфиденциально побеседовать в одном из специально созданных тут многочисленных укромных уголков, будь то небольшие деревянные платформы с креслами, расположенные на удалении пары шезлонгов с зонтиками или беседки.

  • Большое количество общественных пространств

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Большое количество общественных пространств

    По информации отеля Schloss Elmau, в аренду сдается лишь около 35 процентов площади, что само по себе - большая редкость. Здесь очень много общественных пространств, подобных запечатленному на фото холлу. Поэтому замок Эльмау никогда не выглядит переполненным. Тут всегда легко найти уединение. В отеле есть библиотека, книжный магазин, магазин мебели и одежды - и это далеко не полный список.

  • В обществе слонов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    В обществе слонов

    На обшивках кресел, подставках, бутылках, чашках - изображения слонов. Дело в том, что владелец замка Дитмар Мюллер-Эльмау (Dietmar Müller-Elmau) долго жил в Индии, где слон олицетворяет мудрость, силу, благоразумие, достоинство, проницательность, интеллект, верность, счастье, - и потому решил "поселить" это животное в своих владениях.

  • Концертный зал

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Концертный зал

    В замке Эльмау есть концертный зал, в котором ежегодно проходит более 200 концертов. Участвующие в них музыканты не получают денег, но им разрешается бесплатно жить в замке.

  • Легендарная скамейка

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Легендарная скамейка

    Во время саммита G7 в замке Эльмау в 2015 году эта фотография обошла весь мир. Тогдашний президент США Барак Обама расслабленно сидит на скамейке, а прежний канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), жестикулируя, что-то оживленно объясняет ему.

  • Восточный хамам

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Восточный хамам

    В замке Эльмау есть и восточный хамам общей площадью 500 квадратных метров, где оборудованы четыре процедурных кабинета, три купольных зала, две парилки, восточная чайная гостиная. Ведь турецкая баня - это еще и место общения. Тут люди не только расслабляются, но и вместе пьют чай, беседуют. В отеле также имеется несколько закрытых и открытых бассейнов - в том числе и на крыше.

  • Один из девяти ресторанов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Один из девяти ресторанов

    В распоряжении гостей отеля - девять ресторанов. На фото - зал Luce d'Oro, самого высококлассного и дорогого из них, удостоенного множества наград, в том числе двух звезд "Мишлен". Меню из пяти блюд предлагается тут за 189 евро, из восьми блюд - за 249 евро. А что это за табуреточки рядом с креслами? Оказывается, они предназначены для дамских сумочек.

  • Новый отель - специально для G7

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Новый отель - специально для G7

    Для владельца замка Дитмара Мюллера-Эльмау всех этих ярких моментов было недостаточно. Он решил построить отдельный отель, который идеально подошел бы для участников саммита G7, где они имели бы одинаковые номера и могли бы находиться в узком кругу. Сказано - сделано: в 2015 году отель с 47 номерами-люкс был готов. На фото он справа от главного здания.

  • В одном из номеров-люксов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    В одном из номеров-люксов

    А вот так выглядят люксы отеля внутри. Помимо спальни, здесь есть гостиная, роскошная ванная комната, прихожая со шкафами, гостиная с двумя диванами. Но самое лучшее - это панорамный вид с балкона на горы в трех направлениях.

    Автор: Марко Мюллер, Наталия Королева


Смотрите также:

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  • Долина Рейна

    Гранд-отель ''Петерсберг''

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  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель ''Петерсберг''

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  • Старая почтовая открытка

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    Так отель выглядел на рубеже XIX и XX веков. На старой почтовой открытке также изображена панорама здешнего Семигорья (Siebengebirge). На берегу - город Кёнигсвинтер, справа возвышаются руины замка Драхенфельс, рядом - замок Драхенбург. "Петерсберг" - слева от центра.

  • Отель Петерсберг около 1900 года

    Гранд-отель ''Петерсберг''

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  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    Первый владелец столкнулся с трудностями, поэтому в 1911 году отель был продан Фердинанду Мюленсу - представителю состоятельной местной династии производителей кельнского одеколона "4711". Он расширил гостиницу, перестроил весь комплекс в стиле необарокко, создав условия для санаторного лечения и отдыха, а также проведения конференций.

  • Долина Рейна

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    Однако уже через несколько месяцев после повторного открытия в 1914 году началась Первая мировая война и отель опустел - закрылся на долгие шесть лет. После окончания войны здесь некоторое время были расквартированы британские солдаты. Такой вид из "Петерсберга" открывается на уже упомянутый нами замок Драхенбург.

  • Встреча Невилла Чемберлена и Адольфа Гитлера в отеле Дреезен

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    Между двумя мировыми войнами отель несколько раз перестраивали и расширяли. В 1938 году здесь останавливался британский премьер-министр Невилл Чемберлен, прибывший на переговоры с Гитлером. Гитлер жил в отеле "Дреезен" (фото) на противоположном берегу Рейна. На этой встрече 23 сентября Чемберлен пытался договориться с "фюрером" о судьбе Судетской области в Чехословакии...

  • Отель Петерсберг

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  • Федеральный президент Германии Генрих Любке, Елизавета II, Вильгельмина Любке и принц Филипп Маунтбеттен во время приема в отеле Петерсберг

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    В 1952 году верховные комиссары покинули "Петерсберг" и через два года здесь вновь открылся отель. Сразу же после этого он стал использоваться для размещения высоких зарубежных гостей и проведения государственных приемов. Это фотография сделана в 1965 году во время визита британской королевы Елизаветы II. Чтобы готовить чай для ее величества, воду тогда привезли из Лондона…

  • Отель Петерсберг, 1995 год

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    Немного нарушим хронологическую последовательность, чтобы отвлечься от большой политики. На территории отеля находится часовня эпохи барокко, построенная монахами-цистерцианцами из соседнего аббатства и освященная в 1764 году. В часовне можно провести обряд венчания, как это в 1995 году сделали Михаэль и Корина Шумахеры. Папарацци пришлось арендовать вертолеты и воздушный шар…

  • Леонид Брежнев и Вилли Брандт в отеле Петерсберг

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    Несмотря на проведение здесь разных международных мероприятий, в первые послевоенные десятилетия отель не смог стать рентабельным и был вновь закрыт в 1969 году. В 1973 году гостиницу ненадолго открыли - специально для того, чтобы разметить здесь делегацию из СССР во время визита в ФРГ генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который встречался с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (на снимке).

  • Леонид Брежнев за рулем Мерседеса около отеля Петерсберг

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    На этой фотографии Леонид Ильич как раз усаживается за руль Mercedes 450 SLC - подарка гостю от правительства Германии. Ночью генеральный секретарь решил прокатиться на этом новеньком автомобиле и… врезался в дерево на одном из здешних поворотов. Сам не пострадал, но машину разбил.

  • Во время визита Михаила Горбачева. Также на фотографии Ханс-Дитрих Геншер (справа), Эдуард Шеварднадзе и Отто Ламбсдорф (слева)

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    В 1979 году по настоянию тогдашнего канцлера Гельмута Шмидта отель был приобретен в федеральную собственность и модернизирован. Реконструкция продолжалась около десяти лет. В ноябре 1990 года здесь на горе около Бонна остановился Михаил Горбачев - первый глава иностранного государства, официально посетивший только что объединившуюся Германию.

  • Гельмут Коль и Билл Клинтон вместе с супругами Ханнелоре Коль и Хиллари Клинтон в отеле Петерсберг

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    В 1990-е годы по списку гостей этого отеля можно было составлять справочник "Кто есть кто в мировой политике". Среди них - император Японии Акихито, президент ЮАР Нельсон Мандела, глава Белого дома Билл Клинтон, во время визита которого в Германию в 1994 году была сделана эта фотография.

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    В том же 1994 году в отеле останавливался духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV. Из его номера попросили убрать кровать, так как Далай-лама предпочитает спать на полу.

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    В 1999 году в этой гостинице принимали лидера Организации освобождения Палестины Ясира Арафата. Он прибыл в Германию, чтобы обсудить ход ближневосточного мирного процесса. На этом снимке палестинского гостя приветствует в отеле "Петерсберг" министр внутренних дел Германии Отто Шили. Гостиницу тогда заблаговременно расселили и взяли под усиленную охрану.

  • Отель Петерсберг, 2001 год

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    Также при соблюдении максимальных мер безопасности в "Петерсберге" в 2001 году прошла первая международная конференция ООН по Афганистану.

  • Спутниковые тарелки на здании Deutsche Welle и отель Петерсберг

    Гранд-отель ''Петерсберг''

    P.S. Такой вид на гору Петерсберг и отель открывается от здания медиакомпании Deutsche Welle в Бонне.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

Это место в Баварских Альпах не только живописно, но и идеально подходит с точки зрения безопасности. Саммит G7, который проводится в роскошном отеле Schloss Elmau с 26 по 28 июня, состоится тут уже во второй раз.  

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