Немецкому модельеру Вольфгангу Йоопу - 80 лет

Вольфганг Йооп - не только один из самых успешных и влиятельных немецких модельеров в мире, но и обладатель разносторонних талантов. 18 ноября мэтр отмечает свое 80-летие.

"Я не охотно старею, но кто же хочет умереть молодым", - признался как-то Вольфганг Йооп (Wolfgang Joop). 18 ноября этот один из самых успешных и влиятельных немецких модельеров отмечает свой 80-й юбилей.

Широкая улыбка и летний загар, легкие, непринудительные аутфиты, харизматичность и чувство юмора - его характерные черты. Его модные коллекции отличают роскошь и оригинальность, при этом дизайнеру постоянно удается удивлять своей изобретательностью. И неиссякаемая креативность Вольфганга Йоопа, которого наряду с Карлом Лагерфельдом и Джил Сандер относят к тройке наиболее известных в мире модельеров из Германии, судя по всему, не страдают от возраста.

Йооп: от прет-а-порте до экологичного эксклюзива

Вольфганг Йооп родился 18 ноября 1944 года в семье фермеров и первые восемь лет жизни провел на подворье бабушки и дедушки в Борнштедте под Потсдамом, пока его отец не вернулся из плена. Позже семья переехала в Брауншвейг. Впрочем, этот город Йооп не любил, хотя, по его признанию, он заложил фундамент его личности.

В Высшей школе искусств Брауншвейга Йооп по настоянию отца изучал педагогику искусств, но учебу так и не окончил, занявшись реставрацией картин. Позже он настолько успешно копировал работы старых голландских мастеров, что некоторые из них продавали на аукционах. Об этом эпизоде сегодня он вспоминает с улыбкой.

В 1970-х годах, победив в конкурсе журнала мод Constanze, он переехал в Гамбург, где начал писать о моде как журналист и создавать свои первые работы в качестве дизайнера одежды. Прорыв Вольфгангу Йоопу обеспечила его первая коллекция одежды из меха в 1978 году, представленная в Нью-Йорке.

В 1980-х он слыл дизайнером одежды для богатых немцев и наслаждался жизнью в полной мере, включая распространенные в мире моды вечеринки, где не обходилось без алкоголя и наркотиков. По признанию Йоопа, он "ничего не упускал", "чтобы чувствовать себя хорошо и легче завязывать контакты".

В 1982 году свет увидела его первая коллекция прет-а-порте, а спустя два года в Гамбурге он основал свой бренд JOOP!, под которым создавалась не только одежда, но и аксессуары, духи и предметы интерьера.

Клаудия Шиффер на плакате, рекламирующем джинсы марки JOOP! Фото: Fotoreport Horst Diekgerdes Joop!/dpa/picture-alliance

Эта марка, с 2008 года принадлежащая швейцарскому концерну Holy Fashion Group, до сих пор относится к ведущим модным брендам в мире. Сам же дизайнер продал свою долю в компании и окончательно вышел из этого бизнеса в 2001 году, объяснив позже, что постепенно продукты бренда стали ему чуждыми.

В 2003 году он основал в Потсдаме бренд Wunderkind, который, после кризисного периода в 2011 году, пережил успешный камбэк и несколько лет занимал прочное место на показах в Париже, однако в 2019 году вновь обанкротился. За ним последовал один бренд эксклюзивной одежды Looks, который противопоставляет себя быстро меняющемуся сезонному ритму индустрии моды и создает небольшие коллекции высокого качества. Сейчас дизайнер придает большое значение устойчивости в моде и использует в своих творениях экологически чистые материалы. Кроме того, в 2019 году он стал креативным директором Van laack - немецкого бренда модной одежды премиум класса. "Я не жалуюсь на работу. Я предпочитаю быть перегруженным, чем недогруженным", - отметил он недавно в интервью Die Zeit.

Показ коллекции Van laack на Берлинской неделе моды, 2020 год Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Вольфганг Йооп работает над новым проектом в Нью-Йорке и готовит посвященную ему ретроспективу, которая будет показана в Потсдамском музее в предстоящем году. В своем анонсе музей называет дизайнера "прусским вундеркиндом", "художником-экспериментатором и исключительно трудолюбивым человеком, который может оглянуться на насыщенную жизнь и разнообразную работу".

Источник вдохновения и место жительства: Потсдам

С Потсдамом Вольфганга Йоопа связывают особенно теплые отношения. Он называет себя космополитом, но сохраняет привязанность к этому городу, который считает своим источником вдохновения, объединяющим семейные корни, историю и искусство. Пожив в Нью-Йорке и Гамбурге, он вернулся сюда после воссоединения Германии и уже почти десять лет проживает в родительский доме в Борнштедте, куда перенес свое художественное ателье - в нескольких сотнях метров от парка Сан-Суси.

Показ коллекции бренда Wunderkind в Потсдаме, 2012 год Фото: Bernd Settnik dpa/lbn/picture alliance

Неподалеку от него, по сообщениям немецких СМИ, живут и работают две его дочери: Йетте (также дизайнер моды) и Флорентина (художница-иллюстратор), а также трое внуков и бывшая жена Карин Бенацки (Karin Benatzky), с которой он развелся в 1985 году. После развода и до сих пор его спутником жизни является менеджер Эдвин Лемберг (Edwin Lemberg) - о своей бисексуальности дизайнер публично сообщил в 1996 году. Сегодня в его доме "рады всем в любое время", отметил дизайнер в интервью газете Bild.

Йооп - не только модельер

Вольфганг Йооп - не только модельер, но и человек разносторонних талантов: художник, скульптор, писатель, телеведущий и предприниматель по совместительству. Его графические и живописные работы выставлялись в нескольких музеях Германии. Он также коллекционирует предметы искусства и винтажную мебель, сам создает предметы интерьера. Йооп занимается благотворительностью и поддерживает общественные объединения, оказывающие помощь, в частности, детям, пострадавшим от сексуального насилия, и людям, больным СПИДом.

Вольфганг Йооп разрисовывает машину в благотворительных целях. Средства от ее продажи предназначались для тяжелобольных детей Фото: Soeren Stache dpa/lbn/picture alliance

В 2003 году вышел роман "В волчьей шкуре", где он описывает жестокие нравы мира моды. Позже он написал повареную книгу. В 2015 был издан его "Дресскод. Иконы стиля между культом и хаосом", а четырьмя годами позже дизайнер представил свою автобиографию "Единственно возможное время", которая вошла в список бестселлеров.

Несколько лет Вольфганг Йооп был членом жюри в телевизионном кастинг-шоу немецкой модели Хайди Клум "Супермодель по-немецки" ("Germany´s Next Topmodel"). Время от времени его можно увидеть в качестве гостя немецких вечерних информационно-развлекательных ток-шоу.

В поле зрения СМИ Йооп попадал и из-за нескольких резких высказываний. Так, в 2021 году он заявил, что раньше мир моды был "на удивление легкомысленным и холодным". "Все было на продажу - агентства отдавали богатым мужчинам ключи от комнат моделей, которые не приносили больших доходов", - сказал он в интервью журналу Der Spiegel, чем вызвал скандал. Позже дизайнер извинился, назвав свои слова неуместными и объяснив их тем, что отвергает злоупотребление властью.

Он также критично отзывался и об ушедшем из жизни в 2019 году Карле Лагерфельде (Karl Lagerfeld), с которым никогда не был в теплых отношениях. "Его драма состоит в том, что он - не я. Он может все хорошо сымитировать, но у него нет своего стиля", - высказался как-то о своем конкуренте Лагерфельд. "Мы могли бы быть близкими друзьями, но мир моды не способствует дружбе", - парировал Йооп уже после смерти короля моды.

Сегодня, в свое 80-летие, Вольфганг Йооп считает себя счастливым человеком. "Для счастья важна скромность, - отметил он в беседе с Die Zeit. - Счастье не заключается в избытке. Я счастлив, потому что очень благодарен за все".