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Часть новой коллекции женской оджеды Вольфганга Йоопа
Часть новой коллекции женской оджеды Вольфганга ЙоопаФото: Christophe Gateau/dpa
КультураГермания

Дизайнер Йооп представил новую коллекцию - экологичную

Виктор Вайц
40 мин. назад

78-летний немецкий модельер Вольфганг Йооп представил в Берлине новую коллекцию женской одежды под названием "Чудо-женщина". Дизайнер делает ставку на экологически чистые материалы.

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Известный немецкий модельер Вольфганг Йооп (Wolfgang Joop) представил в среду, 3 мая, свою новую коллекцию, сообщает информационное агентство dpa. В последних проектах дизайнер много внимания уделяет защите климата и экологически чистым материалам. "Чего я больше не хочу, так это угрызений совести", - подчеркнул Йооп в интервью dpa перед показом актуальной коллекции в Берлине. Подготовлена она в сотрудничестве с компанией Hessnatur , специализирующейся на создании одежды из органических материалов. 

Немецкий модельер Вольфганг Йооп
Немецкий модельер Вольфганг ЙоопФото: picture alliance/Geisler-Fotopress

По словам Йоопа, он намерен создавать экологически чистую модную одежду, которая не будет выглядеть слишком "эко" - явно альтернативной. Работать с "невинными и свежими" материалами - это роскошь. "Но это не роскошь, потому что дорого. Это - позиция или убеждения", - считает дизайнер. Генеральный директор Hessnatur Андреа Хоман (Andrea Homann) заявила, что необходимо создавать устойчивую моду, которая при этом будет далека от "скучных эко-образов".

Выступая перед журналистами, Вольфганг Йооп также заметил, что до сих пор рисует эскизы от руки. Свои книги он тоже писал не на компьютере, иначе, по его словам, "творчество не проходит через сердце".

Что касается протестов экоактивистов, которые в прошлом году, помимо всего прочего, облили картину Клода Моне в Музее Барберини в Потсдаме (городе, где живет дизайнер), то такие акции, по словам Йоопа, его пугают. Он уверен, что атаки на искусство - совершенно непостижимые в его представлении действия, которые не являются правильной стратегией для привлечения внимания к защите климата.

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