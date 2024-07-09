Немецкие пенсионеры опередили мировой тренд

Белые носки снова модно носить так, чтобы их было видно. Долгое время считалось, что по этому элементу костюма в толпе туристов можно точно определить немецких пенсионеров.

Долгое время среди стилистов это считалось крайне дурным тоном: белые носки с сандалиями или иной обувью. Отчасти этот элемент одежды стал опознавательным знаком туристов из Германии - особенно пожилых. Но времена меняются! И сейчас носить носки - модный тренд, утверждают журналисты информационного агентства dpa. Причем в моде не коротенькие, утопающие в кроссовках, а самые что ни на есть заметные носки.

Высший пилотаж - подтянуть их так, чтобы, когда носишь с укороченными брюками или шортами, носки было видно полностью. Тренд этот никуда не девался, просто у него была дурная репутация.

Белые носки носят Билли Айлиш и Пол Мескал

Белые носки носят и американская поп-звезда Билли Айлиш, и ирландский актер Пол Мескал. Последний недавно явился в носках с лоферами на модный показ в Милане. Мнения критиков разошлись: одни написали, что Пол забыл дома брюки, другие - что новый тренд крут и демократичен.

Билли Айлиш пришла в белых носках на вручение "Оскаров" Фото: Billy Bennight/Zuma/picture alliance

Пол Мескал в Милане Фото: Riccardo Giordano/IPA/Zuma/picture alliance

"Возвращение видимых носков - противовес прошлому тренду, когда модным было показывать щиколотки, носить подследники или вообще отказываться от носков, - отмечает редактор отдела моды немецкого отраслевого журнала TextilWirtschaft Себастьян Шварц (Sebastian Schwarz). - При этом босой тренд зачастую был неудобен для ног".

Так как же лучше: с носками или без? Эксперт говорит, что однозначного ответа на этот вопрос нет и не будет: "Зависит от человека и от того, во что он одет. От того, какие на нем брюки и какая обувь".

Белые носки с вечерним нарядом? Почему бы нет! Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Белые носки в истории моды

Немецкий историк моды Юлия Бурде (Julia Burde) поясняет: "Мужчина в сандалиях и белых носках - это образ, который очень много критикуют. Причем критика направлена не столько против белизны, сколько против самих носков. Ношение носков в сандалиях не соответствует первоначальному назначению ни носков, ни сандалий".

Надевать белые носки, когда занимаешься спортом, стало модным в XIX веке - среди британцев и американцев, рассказывает Бурде. Исторически белый цвет одежды ассоциируется у нас с чистотой и личной гигиеной, потому что раньше белое белье кипятили.

В 1940-х белые носки стали непременным атрибутом подростковой и студенческой моды в США. Белые носки с лоферами или слипонами - элемент школьной формы обоих полов, а также униформы в элитных американских университетах. Кроме того, белые носки всегда продолжали сохранять за собой свой спортивный функционал.

Тренд очевиден, но... подойдет не всем Фото: Alexander Blum/dpa/picture alliance

Со временем, отмечает Юлия Бурде, повседневная одежда слилась со спортивной. И белые носки стали обычным элементом неформального и комфортного стиля. Но сегодня, похоже, они становятся чем-то особенным.