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В Берлине показали бунт кроссовок

Лена Шмиц
2 июля 2024 г.

В немецкой столице проходит Неделя высокой моды. Экологичность - один из важных принципов в коллекциях дизайнеров, которые участвуют в показах. Но в день открытия на подиуме присутствовала и тема войны в Украине.

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Коллекция украинского бренда PLNGNS на Берлинской неделе моды
Коллекция украинского бренда PLNGNSФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

В немецкой столице с 1 июля проходит традиционная Неделя высокой моды. В ней участвуют известные немецкие дизайнеры Marc Cain, Килиан Кернер (Kilian Kerner), Давид Томашевски (Dawid Tomaszewski) и Марсель Остертаг (Marcel Ostertag). Есть и молодые, но уже замеченые в мире моды таланты. Здесь не только можно увидеть новые тренды - Берлинская неделя моды все больше позиционирует себя как платформа для демонстрации многообразия, толерантности и инновационных решений.

Вторая жизнь изношенных сникеров

В день открытия прошел показ дизайнера из Киева Мити Гонтаренко. Его бренд уличной одежды PLNGNS, основанный в 2021 году, специализируется на апсайклинге и создает из старых, изношенных кроссовок новые оригинальные предметы гардероба, используя технику пэчворк. "Sneaker Riot" - "Бунт сникеров" - название новой коллекции, в которую вошли жилеты, бомберы, укороченные куртки, купальники, бермуды, аксессуары из шнурков. Для ее показа в качестве фона была выбрана брутальная архитектура "дома террас" Lobe Block в берлинском районе Веддинг - модели дефилировали по бетонной крыше.

Бренд PLNGNS на Берлинской неделе моды
Показ бренда PLNGNS на Берлинской неделе модыФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Стиль, крой, цвета, - война в Украине передается и в работе дизайнера. "Мы подсознательно создали множество жилетов и курток, плотно прилегающих к телу. Тот факт, что мы каждый день видим военные бронежилеты и компрессионные костюмы, похоже, повлиял на нас", - цитирует Митю Гонтаренко пресс-служба Берлинской недели моды. В цветовой гамме преобладают хаки, коричневый и черный - цвета войны, траура и боли, подчеркивает дизайнер. В показе бренда PLNGNS участвовал и бывший украинский солдат, потерявший ногу на войне.

Митя Гонтаренко демонстрирует свои работы на Берлинской неделе моды во второй раз, как и дизайнер и стилист из Киева Ирина Джус. Ее бренд DZHUS концептуальной женской одежды использует только этичные материалы, а создаваемые Джус вещи-трансформеры ценят как в Европе, так и в США и Азии. Бренд сотрудничал с победительницей "Евровидения"украинкой Джамалой и американской певицей Золай Джизус, с сериалами "Голодные игры" и "Звёздный путь: Дискавери". С начала полномасштабной войны в Украине треть своей выручки Ирина Джус отправляет на нужды украинской армии и работу приютов для животных.

Аксессуары из шнурков - часть новой коллекции бренда PLNGNS
Аксессуары из шнурков - часть новой коллекции Мити ГонтаренкоФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Молодые дизайнеры форсируют экологичность

Берлинская неделя моды проходит два раза в год. Сейчас на ней демонстрируют коллекции сезона весна-лето 2025, и экологичность играет важную роль для ряда дизайнеров. Так, основатели бренда Milk of Lime променяли Париж и работу у Givenchy на немецкий городок Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе, где создают одежду, делая упор на ее долговечность и местное производство.

Бренд Lueder на Берлинской неделе моды
Бренд Lueder использует переработанный денимФото: FINNEGAN KOICHI GODENSCHWEGER
Бренд Milk of Lime на Берлинской неделе моды
Бренд Milk of Lime делает ставку на долговечность одеждыФото: Andrew Thomas

Дизайнер из Гамбурга Мари Людер (Marie Lueder) создает мужскую одежду из переработанного денима, трикотажа и нейлона. Берлинский бренд SF1OG собирает для своих моделей остатки материала, который использовался на швейных производствах. В его коллекциях большую роль играет тема ностальгии - в них много натуральной кожи, льна, хлопка, а также винтажных элементов, как корсеты или крестьянские рубашки.

Марио Кайне (Mario Keine) шьет вещи для своего бренда MARKE в Германии и Польше. В своей новой коллекции уроженец немецкого региона Зауэрланд тематизирует и другую проблему: его модели отсылают к немецким праздникам стрелков и воплощают критику блюстителей старой традиции, отвергающих новое - например, в эти строго мужские объединения лишь недавно разрешили принимать женщин, но они не могут участвовать в парадах и других ритуалах. Типичную для стрелков одежду Марио Кайне сочетает с новыми материалами и силуэтами.

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