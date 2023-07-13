Как нацисты уничтожили процветавшую модную индустрию Берлина

Задолго до ставшей уже традиционной недели моды Berlin Fashion Week немецкая столица была центром индустрии моды. Еврейские предприниматели первыми начали производство модной одежды, но об этом мало кто вспоминает.

Несмотря на то, что неделя моды Berlin Fashion Week проходит дважды в год, Берлин сегодня нельзя назвать мировой столицей моды. Даже сами коренные жители города удивляются, когда узнают, что Берлин был процветающим мегаполисом моды до Второй мировой войны - благодаря еврейским предпринимателям.

Берлинская швейная промышленность возникла в 1830-х годах. Ситуация кардинально изменилась после изобретения промышленной швейной машины: теперь рубашку, например, можно было сшить за один час вместо восьми. В разгар процесса индустриализации социальные и политические условия в Германии еще позволяли еврейским предпринимателям определять развитие отрасли.

Расцвет в имперскую эпоху

Однако на протяжении веков евреи, жившие в Германии, испытывали ограничения своих прав. Среди прочего им, например, не разрешалось заниматься всеми видами деятельности. Это мешало им зарабатывать на жизнь и зачастую приводило к нищете. Многим приходилось торговать галантерейными изделиями и бывшей в употреблении одеждой. Состоятельные евреи, с другой стороны, торговали прекрасными тканями, объясняет журналист Уве Вестфаль (Uwe Westphal), автор книги "Метрополис Берлин, 1836-1939 годы. Возникновение и разрушение еврейских магазинов одежды". Вестфаль почти сорок лет исследовал и изучал забытую еврейскую индустрию моды в Берлине.

Дизайн 1920-х годов Лисси Эдлер (позже Элис Ньюман) для Loeb & Levy Фото: Uwewestphalarchives

По мнению Вестфаля, особый вклад в успех еврейских магазинов готовой одежды внесли такие важные исторические события, как промышленная революция в середине 19-го века и последовавшее за ней основание Германской империи в 1871 году. Ее конституция предоставила евреям новые права и привела к расцвету еврейской жизни в Германии. В 1871 году в Берлине проживало немногим более 800 000 человек, в 1920-х годах их было уже более четырех миллионов, четыре процента из которых были евреями. Евреи переезжали из сельскохозяйственных регионов в города в надежде найти работу. "Среди них были портные, швеи и предприниматели, такие как Давид Ляйб Левин (David Leib Levin) из Кенигсберга. Он основал фабрику по производству женских пальто и был одним из первых, кто примерно в 1840 году ввел фиксированные цены на свои товары", - подчеркивает эксперт и журналист Уве Вестфаль.

Берлин как центр моды

Модные тенденции Парижа, особенно мода от-кутюр, были недоступны для среднего класса. Однако это не мешало росту интереса к модным тенденциям, особенно модой интересовались офисные работники, которые хотели выглядеть современно. Таким образом еврейским предпринимателям пришла в голову идея "выпускать доступную по цене модную одежду в соответствии с выработанными стандартами для массового производства. Потребность в ней была, а отрасль быстро росла и развивалась", - объясняет Вестфаль.

Пик развития индустрии моды пришелся на так называемые "золотые двадцатые" , когда в Берлине насчитывалось более 2700 модных компаний, в основном принадлежащих еврейским семьям. Такие имена, как братья Мангеймер (Gebrüder Manheimer), Дэвид Лейб Левин, Натан Исраэль (Nathan Israel) и Герман Герсон (Hermann Gerson) стали синонимами нового тренда готовой одежды.

Еврейские предприниматели быстро адаптировались к потребностям новой индустриальной эры. "У них было понимание того, что нравится людям, и международные связи с производителями текстиля", - уточняет Уве Вестфаль. Товары продавались в роскошных универмагах, которые также большей частью принадлежали еврейским семьям.

Берлинская индустрия моды также добилась успеха на международном уровне, экспортируя свою продукцию в США и Нидерланды, Англию, Скандинавию и Аргентину. Берлин предлагал доступную по ценам стильную и качественную повседневную одежду. Идеи для дизайна были взяты прямо с парижских показов мод, так что бизнес процветал.

Обложка журнала "Arbeit und Wehr", в котором представлена мода 1938 года, когда у власти были национал-социалисты Фото: Uwe Westphal

Упадок еврейской индустрии моды

В немецком обществе проявлялись антисемитизм и зависть к успехам еврейских модельеров. Но когда в 1933 году к власти пришел Гитлер, эти проблемы обострились еще больше. Сначала последовал бойкот еврейских предприятий, который был объявлен 1 апреля того же года, а затем и насильственный захват еврейских компаний сторонниками национал-социалистической партии. "Кроме того, евреям вскоре запретили брать банковские кредиты. Это стало катастрофой для компаний по производству одежды. (…) Жизнь владельцев еврейских компаний была намеренно усложнена", - рассказывает исследователь Уве Вестфаль. Сначала евреев-предпринимателей для получения кредитов заставляли включать членов партии НСДАП в список деловых партнеров, а уже потом они были вынуждены продавать им свои компании по смехотворно низким ценам.

В ноябре 1938 года сторонники нацистов штурмовали многочисленные еврейские магазины на площади Хаусфогтайплац (Hausvogteiplatz) в берлинском округе Митте, центре еврейской швейной промышленности. Они уничтожали все, что оказывалось на их пути: "Из 2700 еврейских модных магазинов осталось только 24, но и они были экспроприированы не позднее 1940 года", - уточняет Уве Вестфаля. По его словам, нацистов особенно интересовала недвижимость вокруг Хаусфогтайплац, потому что правящей партии нужны были новые офисы. А выдворенные еврейские швеи оказались подневольными рабочими в концентрационных лагерях.

Швеи в концентрационном лагере Освенциме Фото: Yad Vashem Archiv

Йозеф Некерман (Josef Neckermann) и Хуго Бос (Hugo Boss) - лишь две из многочисленных немецких компаний, которые выиграли от захвата власти нацистами. "Они курировали производство одежды и военной формы", - уточняет Уве Вестфаль.

В 1950-х и 1960-х годах берлинским модельерам больше не нужно было бояться конкуренции со стороны евреев. В то время индустрия моды Западной Германии уже переместилась в Дюссельдорф и Мюнхен из-за раздела Берлина. Правительство ГДР мало интересовалось индустрией моды, ведь мода из Германии в 1970-х годах уже не играла такой важной роли в мире, как в "золотое десятилетие".

Культура памяти

"Все, что определяло и составляло моду, особенно в 1920-е годы, - школы дизайнеров модной одежды, всеобъемлющая культура, архитектура, Баухаус, музыка, киноиндустрия и изобразительное искусство в целом - все это было полностью разрушено", - говорит Уве Вестфаль.

"Меня пугает то, что никто не хотел вспоминать об этой культуре моды с 1945 года. (...) Никакой памяти о многих модельерах-евреях, ни о подневольных рабочих, ни о тысячах швей, когда-то работавших в Берлине. Никаких инновационных премий для молодых талантов с именами основателей 1836 года". Это сильно контрастирует с процветанием бизнеса немецких компаний, которые были активно вовлечены в деятельность нацистского государства.

Мемориал в Берлине Фото: Uwe Westphal

В начале 1990-х годов Уве Вестфаль, разочарованный молчанием о еврейском прошлом берлинской индустрии моды, побудил город вместе с его еврейской общиной продвигать идею создания мемориала на площади Хаусфогтейплац, который был открыт в 2000 году при поддержке Сената Берлина.

Время расцвета еврейских домов моды в Берлине давно прошло, но в рамках Дней еврейской культуры 7 сентября 2023 года в Берлине состоится показ мод израильских дизайнеров и дизайнеров еврейского происхождения. Произойдет это впервые с 1939 года.

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