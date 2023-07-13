Как нацисты уничтожили процветавшую модную индустрию Берлина
Несмотря на то, что неделя моды Berlin Fashion Week проходит дважды в год, Берлин сегодня нельзя назвать мировой столицей моды. Даже сами коренные жители города удивляются, когда узнают, что Берлин был процветающим мегаполисом моды до Второй мировой войны - благодаря еврейским предпринимателям.
Берлинская швейная промышленность возникла в 1830-х годах. Ситуация кардинально изменилась после изобретения промышленной швейной машины: теперь рубашку, например, можно было сшить за один час вместо восьми. В разгар процесса индустриализации социальные и политические условия в Германии еще позволяли еврейским предпринимателям определять развитие отрасли.
Расцвет в имперскую эпоху
Однако на протяжении веков евреи, жившие в Германии, испытывали ограничения своих прав. Среди прочего им, например, не разрешалось заниматься всеми видами деятельности. Это мешало им зарабатывать на жизнь и зачастую приводило к нищете. Многим приходилось торговать галантерейными изделиями и бывшей в употреблении одеждой. Состоятельные евреи, с другой стороны, торговали прекрасными тканями, объясняет журналист Уве Вестфаль (Uwe Westphal), автор книги "Метрополис Берлин, 1836-1939 годы. Возникновение и разрушение еврейских магазинов одежды". Вестфаль почти сорок лет исследовал и изучал забытую еврейскую индустрию моды в Берлине.
По мнению Вестфаля, особый вклад в успех еврейских магазинов готовой одежды внесли такие важные исторические события, как промышленная революция в середине 19-го века и последовавшее за ней основание Германской империи в 1871 году. Ее конституция предоставила евреям новые права и привела к расцвету еврейской жизни в Германии. В 1871 году в Берлине проживало немногим более 800 000 человек, в 1920-х годах их было уже более четырех миллионов, четыре процента из которых были евреями. Евреи переезжали из сельскохозяйственных регионов в города в надежде найти работу. "Среди них были портные, швеи и предприниматели, такие как Давид Ляйб Левин (David Leib Levin) из Кенигсберга. Он основал фабрику по производству женских пальто и был одним из первых, кто примерно в 1840 году ввел фиксированные цены на свои товары", - подчеркивает эксперт и журналист Уве Вестфаль.
Берлин как центр моды
Модные тенденции Парижа, особенно мода от-кутюр, были недоступны для среднего класса. Однако это не мешало росту интереса к модным тенденциям, особенно модой интересовались офисные работники, которые хотели выглядеть современно. Таким образом еврейским предпринимателям пришла в голову идея "выпускать доступную по цене модную одежду в соответствии с выработанными стандартами для массового производства. Потребность в ней была, а отрасль быстро росла и развивалась", - объясняет Вестфаль.
Пик развития индустрии моды пришелся на так называемые "золотые двадцатые" , когда в Берлине насчитывалось более 2700 модных компаний, в основном принадлежащих еврейским семьям. Такие имена, как братья Мангеймер (Gebrüder Manheimer), Дэвид Лейб Левин, Натан Исраэль (Nathan Israel) и Герман Герсон (Hermann Gerson) стали синонимами нового тренда готовой одежды.
Еврейские предприниматели быстро адаптировались к потребностям новой индустриальной эры. "У них было понимание того, что нравится людям, и международные связи с производителями текстиля", - уточняет Уве Вестфаль. Товары продавались в роскошных универмагах, которые также большей частью принадлежали еврейским семьям.
Берлинская индустрия моды также добилась успеха на международном уровне, экспортируя свою продукцию в США и Нидерланды, Англию, Скандинавию и Аргентину. Берлин предлагал доступную по ценам стильную и качественную повседневную одежду. Идеи для дизайна были взяты прямо с парижских показов мод, так что бизнес процветал.
Упадок еврейской индустрии моды
В немецком обществе проявлялись антисемитизм и зависть к успехам еврейских модельеров. Но когда в 1933 году к власти пришел Гитлер, эти проблемы обострились еще больше. Сначала последовал бойкот еврейских предприятий, который был объявлен 1 апреля того же года, а затем и насильственный захват еврейских компаний сторонниками национал-социалистической партии. "Кроме того, евреям вскоре запретили брать банковские кредиты. Это стало катастрофой для компаний по производству одежды. (…) Жизнь владельцев еврейских компаний была намеренно усложнена", - рассказывает исследователь Уве Вестфаль. Сначала евреев-предпринимателей для получения кредитов заставляли включать членов партии НСДАП в список деловых партнеров, а уже потом они были вынуждены продавать им свои компании по смехотворно низким ценам.
В ноябре 1938 года сторонники нацистов штурмовали многочисленные еврейские магазины на площади Хаусфогтайплац (Hausvogteiplatz) в берлинском округе Митте, центре еврейской швейной промышленности. Они уничтожали все, что оказывалось на их пути: "Из 2700 еврейских модных магазинов осталось только 24, но и они были экспроприированы не позднее 1940 года", - уточняет Уве Вестфаля. По его словам, нацистов особенно интересовала недвижимость вокруг Хаусфогтайплац, потому что правящей партии нужны были новые офисы. А выдворенные еврейские швеи оказались подневольными рабочими в концентрационных лагерях.
Йозеф Некерман (Josef Neckermann) и Хуго Бос (Hugo Boss) - лишь две из многочисленных немецких компаний, которые выиграли от захвата власти нацистами. "Они курировали производство одежды и военной формы", - уточняет Уве Вестфаль.
В 1950-х и 1960-х годах берлинским модельерам больше не нужно было бояться конкуренции со стороны евреев. В то время индустрия моды Западной Германии уже переместилась в Дюссельдорф и Мюнхен из-за раздела Берлина. Правительство ГДР мало интересовалось индустрией моды, ведь мода из Германии в 1970-х годах уже не играла такой важной роли в мире, как в "золотое десятилетие".
Культура памяти
"Все, что определяло и составляло моду, особенно в 1920-е годы, - школы дизайнеров модной одежды, всеобъемлющая культура, архитектура, Баухаус, музыка, киноиндустрия и изобразительное искусство в целом - все это было полностью разрушено", - говорит Уве Вестфаль.
"Меня пугает то, что никто не хотел вспоминать об этой культуре моды с 1945 года. (...) Никакой памяти о многих модельерах-евреях, ни о подневольных рабочих, ни о тысячах швей, когда-то работавших в Берлине. Никаких инновационных премий для молодых талантов с именами основателей 1836 года". Это сильно контрастирует с процветанием бизнеса немецких компаний, которые были активно вовлечены в деятельность нацистского государства.
В начале 1990-х годов Уве Вестфаль, разочарованный молчанием о еврейском прошлом берлинской индустрии моды, побудил город вместе с его еврейской общиной продвигать идею создания мемориала на площади Хаусфогтейплац, который был открыт в 2000 году при поддержке Сената Берлина.
Время расцвета еврейских домов моды в Берлине давно прошло, но в рамках Дней еврейской культуры 7 сентября 2023 года в Берлине состоится показ мод израильских дизайнеров и дизайнеров еврейского происхождения. Произойдет это впервые с 1939 года.
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