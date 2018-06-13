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Здание ратуши Брауншвейга на площади Немецкого единства
Фото: picture-alliance/dpa/H. C. Dittrich

Брауншвейг

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Крупный город в Северной Германии, на юго-востоке федеральной земли Нижняя Саксония.

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Контекст

Отель в городе Прайя-да-Луш в Португалии, из котрого в 2007 году была похищена Мэдди Макканн (фото из архива)

В убийстве трехлетней британки подозревается гражданин ФРГ

В убийстве трехлетней британки подозревается гражданин ФРГ

Прокуратура Брауншвейга рассказала на брифинге о гражданине ФРГ, подозреваемом в похищении и убийстве Мэдди Макканн.
Политика4 июня 2020 г.
Логотип VW на его главном офисе в Вольфсбурге

VW начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту"

VW начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту"

Прецедентный групповой иск к немецкому автомобильному концерну Volkswagen рассматривается в суде Брауншвейга.
Правосудие и закон2 января 2020 г.
Дизельный двигатель автомобиля Volkswagen Touran

В ФРГ начат процесс по групповому иску к VW о "дизельгейте"

В ФРГ начат процесс по групповому иску к VW о "дизельгейте"

Защитники прав потребителей хотят, чтобы суд определил ответственность концерна перед почти 500 тысячами автовладельцев.
Автомобили и транспорт30 сентября 2019 г.
Исковое заявление к Volkswagen (фото из архива)

В ФРГ подан прецедентный иск к VW по делу о "дизельгейте"

В ФРГ подан прецедентный иск к VW по делу о "дизельгейте"

Защитники прав потребителей и автомобильный клуб ADAC добиваются определения ответственности концерна Volkswagen.
Общество1 ноября 2018 г.
Выхлопная труба автомобиля

В ФРГ началось рассмотрение иска акционеров к VW

В ФРГ началось рассмотрение иска акционеров к VW

VW должен был сообщить о проблеме с данными о выхлопах еще в 2008 году, утверждают адвокаты.
Политика10 сентября 2018 г.
Дизельный двигатель на автомобиле Volkswagen (фото из архива)

Volkswagen должен заплатить штраф в 1 млрд евро

Volkswagen должен заплатить штраф в 1 млрд евро

Немецкий автоконцерн наказан за манипуляции с программным обеспечением дизельных двигателей.
Политика13 июня 2018 г.
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