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Фото: picture-alliance/dpa/H. C. Dittrich
Брауншвейг
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Крупный город в Северной Германии, на юго-востоке федеральной земли Нижняя Саксония.
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Контекст
В убийстве трехлетней британки подозревается гражданин ФРГ
В убийстве трехлетней британки подозревается гражданин ФРГ
Прокуратура Брауншвейга рассказала на брифинге о гражданине ФРГ, подозреваемом в похищении и убийстве Мэдди Макканн.
Политика
04.06.2020
4 июня 2020 г.
VW начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту"
VW начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту"
Прецедентный групповой иск к немецкому автомобильному концерну Volkswagen рассматривается в суде Брауншвейга.
Правосудие и закон
02.01.2020
2 января 2020 г.
В ФРГ начат процесс по групповому иску к VW о "дизельгейте"
В ФРГ начат процесс по групповому иску к VW о "дизельгейте"
Защитники прав потребителей хотят, чтобы суд определил ответственность концерна перед почти 500 тысячами автовладельцев.
Автомобили и транспорт
30.09.2019
30 сентября 2019 г.
В ФРГ подан прецедентный иск к VW по делу о "дизельгейте"
В ФРГ подан прецедентный иск к VW по делу о "дизельгейте"
Защитники прав потребителей и автомобильный клуб ADAC добиваются определения ответственности концерна Volkswagen.
Общество
01.11.2018
1 ноября 2018 г.
В ФРГ началось рассмотрение иска акционеров к VW
В ФРГ началось рассмотрение иска акционеров к VW
VW должен был сообщить о проблеме с данными о выхлопах еще в 2008 году, утверждают адвокаты.
Политика
10.09.2018
10 сентября 2018 г.
Volkswagen должен заплатить штраф в 1 млрд евро
Volkswagen должен заплатить штраф в 1 млрд евро
Немецкий автоконцерн наказан за манипуляции с программным обеспечением дизельных двигателей.
Политика
13.06.2018
13 июня 2018 г.
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