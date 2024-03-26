Квартиру Карла Лагерфельда продали на аукционе

Элитная квартира, расположенная в историческом центре Парижа в доме на набережной Вольтера и принадлежавшая умершему пять лет назад известному немецкому модельеру Карлу Лагерфельду (Karl Lagerfeld), ушла с аукциона во французской столице во вторник, 26 марта. Ее стартовая цена составляла 5,3 миллиона евро, а продана она была за 10 миллионов евро, сообщает информационное агентство AFP. Покупателем, по данным немецкого журнала Spiegel, стала женщина, от имени которой покупку совершил присутствовавший на торгах в зале адвокат.



Кто из наследников инициировал продажу и куда пойдут вырученные деньги, устроители аукциона не разглашают. Известно, что перед началом торгов дом посмотрели около 40 заинтересованных лиц из Франции и из-за границы. Делать ставки можно было как лично, так и по телефону или онлайн, при этом на торги были допущены лишь те, кто заранее внес порядка миллиона евро в качестве обеспечения, а также согласился с условием, что приобретенная на аукционе недвижимость не будет подлежать обмену или возврату.

На третьем этаже дома с синей дверью находится некогда принадлежавшая Карлу Лагерфельду квартира Фото: Stevens Tomas/ABACA/picture alliance

Элитная недвижимость для избранных

В этой квартире законодатель мод жил около десяти лет, вплоть до своей смерти от рака в возрасте 85 лет. Из описания и фотографий в объявлении о продаже стало известно, что общая площадь апартаментов - чуть более 260 квадратных метров. Они находятся на третьем этаже шестиэтажного старинного здания, построенного в 1694 году в 7-м округе Парижа. Этот район считается одним из самых дорогих во Франции. Из окон открывается вид на Сену, Лувр и дворцовый сад Тюильри. Кроме этой квартиры, которую Лагерфельд купил в 2004 году, ему принадлежали еще несколько других объектов недвижимости во французской столице и пригороде, в Сан-Тропе, а также Монако.

Бывшая квартира Карла Лагерфельда в Париже. Слева - книжные полки со стеклянными дверцами, вместо перегородок в квартире панели из матового стекла Фото: Alain Jocard/AFP/Getty Images

Прежде чем въехать в эту квартиру в 2007 году, Карл Лагерфельд ее полностью перепроектировал и капитально отремонтировал. В результате из восьми комнат было сделано три, разделенных подвижными перегородками из матового белого стекла. Такие же матовые стекла были вставлены и во все окна, за исключением трех центральных, выходящих на набережную. В интерьере не осталось ничего, что напоминало бы о реальном возрасте дома - ни лепнины, ни паркета. Вместо этого - бетонные полы, много стекла и ахроматизм в интерьере. В одном из интервью Лагерфельд признался, что он намеренно выдержал оформление квартиры в бело-серо-черных тонах, так как хотел отдохнуть от обилия пестрых красок вокруг. Все пространство он оформил в футуристическом стиле.

Комната для сотен тысяч книг

Даже сейчас эта квартира, мебель и личные вещи из которой давно проданы на аукционах, может многое рассказать о легендарном модельере, о его симпатиях и антипатиях. Самая большая комната - 120 квадратных метров - отведена под библиотеку. Вдоль стен здесь стоят огромные металлические книжные полки, закрытые панелями из матового стекла, которые двигаются при помощи электрического привода. Как известно, кроме создания новых коллекций одежды и парфюмерии, кутюрье очень любил читать. Его собрание насчитывало около 300 тысяч книг, в основном по искусству и моде.

Гардеробная площадью около 50 квадратных метров имеет множество зеркал Фото: Alain Jocard/AFP/Getty Images

Гардеробная комната площадью 50 квадратных метров и со множеством зеркал, отделена от основного помещения раздвижными стеклянными перегородками. Кухня - скромных размеров, с небольшим встроенным блоком, сделанным полностью из нержавеющей стали. Кухонной утварью почти не пользовались - говорят, что модельер терпеть не мог запах еды в квартире.

Футуристическая ванная комната с прямоугольной ванной и множеством лампочек на потолке Фото: Alain Jocard/AFP/Getty Images

Ванная комната в квартире сравнительно небольшая, с темным серым полом и белыми стенами, отражающими свет. У прохода расположены две вешалки, напоминающие стальные лестницы, а на потолке над отдельно стоящей белой квадратной ванной находятся два десятка белых матовых лампочек. Спальня средних размеров. Квартира выставлена на продажу без каких-либо принадлежавших кутюрье предметов интерьера.

Кошка - наследница миллионов

Имя Карла Лагерфельда, родившегося в Гамбурге, но проживавшего в основном во Франции, тесно связано с домом моды Chanel и его собственным брендом Karl Lagerfeld. О личной жизни кутюрье, особенно в последние годы жизни, почти ничего не известно - он предпочитал скрывать ее от общественности. Лагерфельд почти никого не принимал в этой квартире, для этого у него были еще одни апартаменты, находившиеся на соседней улице. Единственным существом, об обожании и любви к которому Лагерфельд открыто рассказывал, была его кошка Шупетт.

Карл Лагерфельд на фоне фотографии своей любимой кошки Шупетт Фото: Eventpress Kugler/picture alliance

Она появилась в его доме в 2011 году и с тех пор он с ней не расставался. У животного была личная прислуга, она ела за одним столом с кутюрье из фарфоровой посуды и пользовалась прочими привилегиями. Также Шупетт снялась в десятках рекламных кампаний, заработав, по словам Лагерфельда, 3 миллиона долларов. Кутюрье якобы мечтал оставить ей в наследство все свое состояние - по сообщениям прессы, это около 200 миллионов долларов. Однако по закону это было сделать невозможно, и в результате кошке отошло только полтора миллиона долларов. Ее забрала к себе на попечение бывшая домработница Франсуаза Касот, которая оставила работу, чтобы посвятить все свое время уходу за любимицей Лагерфельда и ее соцсетям. Остальное наследство кутюрье распределил между семью близкими ему людьми, среди которых несколько представителей модельного бизнеса. Однако, кто из них решился на продажу наследия Лагерфельда первым - пока неизвестно.

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