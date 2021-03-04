От лимузинов до кошачьей когтеточки: имущество Лагерфельда уходит с молотка

Блеснуть в нарядах, придуманных Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld), почитали за честь Элизабет Тейлор, Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Грейс Келли - список звездных клиентов легендарного немецкого кутюрье нескончаем. Теперь многие из этих костюмов занимают почетное место в мировых музеях и частных коллекциях. А вот эскизов, выполненных "королем моды" к создававшейся им одежде, сохранилось до обидного мало - Лагерфельд их просто выбрасывал.

"Я все выбрасываю! Самая важная часть мебели для меня - мусорная корзина! Я не храню архивы, не собираю эскизы", - говорил модельер. В результате уцелели лишь те скетчи, которые удалось сохранить модным домам, с которыми сотрудничал Лагерфельд. Некоторые из рисунков вошли в число более чем 1000 предметов, выставленных на аукцион имущества из личных резиденций дизайнера во Франции и Монако.

Эскизы Карла Лагерфельда - лоты аукциона в Париже

Торги проводит аукционный дом Sotheby's. Первый тур аукциона состоялся с 3 по 5 декабря в Монако, второй - с 13 по 15 декабря в Париже. Третья и последняя часть торгов будет проходить в марте 2022 года в Кельне.

Реальные цены в разы перекрывают оценочные

Виллы, лимузины, десятки эксклюзивных костюмов haute couture, богатейшая коллекция выдающихся произведений изобразительного искусства и антикварной мебели, множество памятных вещей - состояние, оставшееся после смерти Карла Лагерфельда, огромно.

Детей у дизайнера, скончавшегося в феврале 2019 года в возрасте 85 лет не было, близких родственников не осталось. И многие из его вещей - в том числе, всевозможные игрушки, миски и аксессуары любимой кошки дизайнера Шупетт, с которой он не расставался все последние восемь лет своей жизни, - становятся предметами торгов аукционных домов. Серия аукционов, запущенных в начале декабря в Монако Sotheby's, превзошла все ожидания. Абсолютно ничего из выставляемых на продажу предметов не остается непроданным, а цены покупателей значительно перекрывают эстимейт.

Знаменитые перчатки-митенки без пальцев, ставшие визитной карточкой Карла Лагерфельда

В общей сложности 12 миллионов евро выручено на аукционе имущества Лагерфельда только в Монако - в четыре раза больше, чем предрекали эксперты. Заявки на участие в торгах Sotheby's подали 1500 человек из 58 стран.

Среди произведений живописи самым дорогим лотом стал портрет самого Лагерфельда кисти японского художника Такаси Мураками, которому кутюрье позировал лично. Картина ушла с молотка за 292 100 евро, в то время как эксперты оценивали ее максимум в 120 000 евро.

Но самая колоссальная разница между оценочной и реальной стоимостью оказалась у другого портрета кутюрье, созданного его другом и товарищем по цеху Джанни Версаче. Эту работу купили за 95 250 евро - при том, что специалисты оценивали ее лишь в 300-500 евро. По сравнению с такими суммами, за портрет любимицы и музы дизайнера, кошечки Шупетт, написанный португальской художницей Джоаной Васконселос, выручено "всего" - 20 320 евро.

От кошачьей когтеточки до предметов интерьера

"Чемпионом" среди предметов интерьера на аукционе Sotheby's, вопреки ожиданиям устроителей, стал не антикварный диван с подлокотниками и не бронзовая люстра с хрустальным декором в стиле Людовика XV, а настольная лампа, созданная в 1920 году французским дизайнером Полем Ирибом. 127 000 евро составила ее конечная цена - вчетверо больше, чем стоимость люстры, и в десять раз выше эстимейта.

Карл Лагерфельд у портрета своей любимицы - кошки Шупетт на выставке в Берлине (2017)

На втором месте - мягкий уголок в виде двух кресел и кушетки-оттоманки, который создали любимые дизайнеры Лагерфельда, французские мастера изящной мебели Луи Сю и Андре Мар. Он куплен за 114 300 евро при оценке 20-23 тысяч евро. А вот автомобиль Rolls-Royce Phantom 2018 года выпуска был приобретен "всего" за 439 500 евро, что совсем ненамного превысило эстимейт и не стало сенсацией на аукционе.

Нешуточная борьба среди фанатов Лагерфельда разгорелась вокруг изрядно исцарапанной и измятой когтеточки, о которую точила когти кошка Шупетт. Ее окончательная стоимость составила 756 евро.

На аукцион были выставлены и вышитые подушечки, купленные специально для кошки. Одна из них, с надписью "Здесь место Шупетт", была продана за 3810 евро - при том, что аукционный дом первоначально оценил подушку в 100-150 евро. Имя покупателя, выложившего достаточно крупную сумму денег за эту безделушку, как и имена тех, кто приобрел другие вещи знаменитого кутюрье, уходившие с молотка, неизвестны - как правило, участники аукционов предпочитают анонимность.

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