Родители Карла Лагерфельда были членами нацистской партии

"Все начинается мной и заканчивается мной", - таким был девиз выдающегося немецкого дизайнера, фотографа, коллекционера, издателя, главного модельера французского дома моды Chanel и итальянского Fendi Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld), при жизни ставшего настоящим мифом в мире моды. "Karl Lagerfeld. Ein Deutscher in Paris" ("Карл Лагерфельд. Немец в Париже") называется посвященная ему новая книга, которая выходит в мюнхенском издательстве C.H.Beck 17 сентября. Ее автор, немецкий журналист Альфонс Кайзер (Alfons Kaiser), который был очень хорошо знаком с кутюрье и со многими людьми из его окружения, рассказывает о жизни харизматичного дизайнера, ссылаясь, в частности, на данные из источников, о которых ранее не было известно.

21-летний дизайнер демонстрирует разработанную им модель платья. Париж, 1954 год

Читатель увидит Лагерфельда в самых разных ракурсах: перед его глазами предстанет и покинувший Германию ради Франции юный аутсайдер, и покоритель Парижа, и не расстающийся с карандашом и бумагой мальчишка, и заядлый фотограф, и страстный коллекционер книг, и дисциплинированный трудоголик. Но как вообще у мальчика с севера Германии родилась идея стать модельером? Каким образом ему, немцу, удалось закрепиться в Париже сразу после войны? Альфонс Кайзер провел немало бесед с современниками мастера, проштудировал множество документов и фотографий и теперь проливает свет на многие тайны Карла Лагерфельда - человека, который обожал общение, но при этом тщательно скрывал от окружающих свою личную жизнь.

Мать Карла Лагерфельда симпатизировала нацистам

При всей своей публичности Карл Лагерфельд был одной из самых загадочных фигур в мире моды: кутюрье не любил вспоминать прошлое, предпочитал не распространяться о личной жизни, долго скрывал свой возраст. Однако многое из тайного со временем стало явным. Так, установлено, что дата рождения модельера - 10 сентября 1933 года. То, что будущий король моды появился на свет в богатой семье, тоже известный факт. Его отец Отто Лагерфельд (Otto Lagerfeld) основал в свое время крупную компанию по производству сгущенного молока.

При подготовке к очередному показу мод. Париж, 1983 год

Дела шли блестяще: спрос на продукцию был высок, заказы поступали не только со всей Германии, но и из-за рубежа - в том числе и из России. И вот теперь выясняется: оставаться на гребне успеха предпринимателю позволяло отнюдь не только умелое ведение дел. Когда к власти в Германии пришли нацисты, Отто понял, что оставаться в стороне от политики не получится и незамедлительно вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). Как полагает автор книги Альфонс Кайзер, сделал он это не потому, что испытывал большую симпатию к нацистам, а потому, что таким образом хотел обезопасить свою семью и свой бизнес.

Зато Элизабет (Elisabeth Lagerfeld), его вторая жена и мать Карла, была убежденной национал-социалисткой - и тому есть подтверждение. Во время изысканий, которые Альфонс Кайзер проводил при подготовке книги "Карл Лагерфельд. Немец в Париже", в его руках оказалось написанное матерью Карла письмо, в котором она говорит о своей принадлежности к НСДАП и о том, сколь близки ей были в 1930-е идеалы нацистской партии и взгляды Гитлера. Правда, при этом она признается, что позже ее позиция по отношению к нацистам изменилась. Информацию об этом автор книги нашел в архиве сестры Элизабет Лагерфельд.

Значение матери в жизни Карла Лагерфельда

Знал ли сам Лагерфельд о политических взглядах своих родителей? Ответ на этот вопрос Альфонсу Кайзеру найти не удалось. Как рассказывает журналист, о своем детстве и юности кутюрье вообще старался не распространяться, а если кое-что и рассказывал, то очень скупо. К примеру, во время одной беседы дизайнер вспомнил эпизод, когда после войны один школьный учитель обратился к его матери с замечанием: "Вы что, не можете сказать своему сыну, чтобы он подстриг волосы?" На что Элизабет Лагерфельд якобы ответила: "С какой стати? Вы что - все еще нацист?"

Всегда любивший носить длинные волосы Карл Лагерфельд отличался от сверстников не только внешне. Так, он не испытывал интереса ни к каким мальчишеским забавам, а вместо того, чтобы носиться с другими детьми по улицам или играть, предпочитал забираться на чердак и весь день напролет рисовать.

Карл Лагерфельд во время ток-шоу. Гамбург,1984 год

Как пишет Альфонс Кайзер, без сомнений, мать играла большую роль в жизни Лагерфельда. Именно она была рядом с ним, когда он в 1949 году впервые отправился на показ мод Кристиана Диора в Париж, а четыре года спустя и вовсе переехала вместе с ним во французскую столицу - чтобы сын смог осуществить свою большую мечту и реализовать себя на поприще моды. В то же время, оказывая поддержку Карлу во всех его больших стремлениях, сюсюкать с ним она себе не позволяла, даже когда он был ребенком.

Как-то в одной беседе Лагерфельд обмолвился, что его мать не особенно любила болтать по пустякам с детьми. "Если хочешь мне что-то сказать, то либо пошевеливайся и говори по делу, либо не мели зря языком и помалкивай. Твои глупости не заслуживают моего времени, так что изволь говорить быстрее!" - приводит автор книги слова маэстро. Как вспоминал модельер в узком кругу, Элизабет никогда не хвалила его. Зато от нее нередко можно было услышать такое: "Лучше бы на твоих ноздрях были занавески. Уж больно они огромные". Подобные реплики были в порядке вещей.

Прошлое родителей и возможные последствия для карьеры

Как пострадала бы карьера Карла Лагерфельда, стань при его жизни известно о том, что и мать, и отец звездного кутюрье были членами нацистской партии? Кайзер не исключает, что контракт с Chanel модельер вряд ли бы получил. Лагерфельду и так было тяжело как немцу в Париже, и если бы стало известно о нацистском прошлом родитилей, стало бы еще сложнее, отмечает автор книги "Карл Лагерфельд. Немец в Париже" Альфонс Кайзер.

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