 Родители Карла Лагерфельда были членами нацистской партии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.09.2020

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Культура и стиль жизни

Родители Карла Лагерфельда были членами нацистской партии

Знал ли легендарный кутюрье, что его родители состояли в НСДАП? Новая книга проливает свет на мало известные подробности из жизни семьи короля моды.

Карл Лагерфельд

"Все начинается мной и заканчивается мной", - таким был девиз выдающегося немецкого дизайнера, фотографа, коллекционера, издателя, главного модельера французского дома моды Chanel и итальянского Fendi Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld), при жизни ставшего настоящим мифом в мире моды. "Karl Lagerfeld. Ein Deutscher in Paris" ("Карл Лагерфельд. Немец в Париже") называется посвященная ему новая книга, которая выходит в мюнхенском издательстве C.H.Beck 17 сентября. Ее автор, немецкий журналист Альфонс Кайзер (Alfons Kaiser), который был очень хорошо знаком с кутюрье и со многими людьми из его окружения, рассказывает о жизни харизматичного дизайнера, ссылаясь, в частности, на данные из источников, о которых ранее не было известно. 

Карл Лагерфельд и разработанная им модель платья

21-летний дизайнер демонстрирует разработанную им модель платья. Париж, 1954 год

Читатель увидит Лагерфельда в самых разных ракурсах: перед его глазами предстанет и покинувший Германию ради Франции юный аутсайдер, и покоритель Парижа, и не расстающийся с карандашом и бумагой мальчишка, и заядлый фотограф, и страстный коллекционер книг, и дисциплинированный трудоголик. Но как вообще у мальчика с севера Германии родилась идея стать модельером? Каким образом ему, немцу, удалось закрепиться в Париже сразу после войны? Альфонс Кайзер провел немало бесед с современниками мастера, проштудировал множество документов и фотографий и теперь проливает свет на многие тайны Карла Лагерфельда - человека, который обожал общение, но при этом тщательно скрывал от окружающих свою личную жизнь. 

Мать Карла Лагерфельда симпатизировала нацистам

При всей своей публичности Карл Лагерфельд был одной из самых загадочных фигур в мире моды: кутюрье не любил вспоминать прошлое, предпочитал не распространяться о личной жизни, долго скрывал свой возраст. Однако многое из тайного со временем стало явным. Так, установлено, что дата рождения модельера - 10 сентября 1933 года. То, что будущий король моды появился на свет в богатой семье, тоже известный факт. Его отец Отто Лагерфельд (Otto Lagerfeld) основал в свое время крупную компанию по производству сгущенного молока. 

Карл Лагерфельд

При подготовке к очередному показу мод. Париж, 1983 год

Дела шли блестяще: спрос на продукцию был высок, заказы поступали не только со всей Германии, но и из-за рубежа - в том числе и из России. И вот теперь выясняется: оставаться на гребне успеха предпринимателю позволяло отнюдь не только умелое ведение дел. Когда к власти в Германии пришли нацисты, Отто понял, что оставаться в стороне от политики не получится и незамедлительно вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). Как полагает автор книги Альфонс Кайзер, сделал он это не потому, что испытывал большую симпатию к нацистам, а потому, что таким образом хотел обезопасить свою семью и свой бизнес. 

Зато Элизабет (Elisabeth Lagerfeld), его вторая жена и мать Карла, была убежденной национал-социалисткой - и тому есть подтверждение. Во время изысканий, которые Альфонс Кайзер проводил при подготовке книги "Карл Лагерфельд. Немец в Париже", в его руках оказалось написанное матерью Карла письмо, в котором она говорит о своей принадлежности к НСДАП и о том, сколь близки ей были в 1930-е идеалы нацистской партии и взгляды Гитлера. Правда, при этом она признается, что позже ее позиция по отношению к нацистам изменилась. Информацию об этом автор книги нашел в архиве сестры Элизабет Лагерфельд.

Значение матери в жизни Карла Лагерфельда 

Знал ли сам Лагерфельд о политических взглядах своих родителей? Ответ на этот вопрос Альфонсу Кайзеру найти не удалось. Как рассказывает журналист, о своем детстве и юности кутюрье вообще старался не распространяться, а если кое-что и рассказывал, то очень скупо. К примеру, во время одной беседы дизайнер вспомнил эпизод, когда после войны один школьный учитель обратился к его матери с замечанием: "Вы что, не можете сказать своему сыну, чтобы он подстриг волосы?" На что Элизабет Лагерфельд якобы ответила: "С какой стати? Вы что - все еще нацист?" 

Всегда любивший носить длинные волосы Карл Лагерфельд отличался от сверстников не только внешне. Так, он не испытывал интереса ни к каким мальчишеским забавам, а вместо того, чтобы носиться с другими детьми по улицам или играть, предпочитал забираться на чердак и весь день напролет рисовать. 

Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд во время ток-шоу. Гамбург,1984 год

Как пишет Альфонс Кайзер, без сомнений, мать играла большую роль в жизни Лагерфельда. Именно она была рядом с ним, когда он в 1949 году впервые отправился на показ мод Кристиана Диора в Париж, а четыре года спустя и вовсе переехала вместе с ним во французскую столицу - чтобы сын смог осуществить свою большую мечту и реализовать себя на поприще моды. В то же время, оказывая поддержку Карлу во всех его больших стремлениях, сюсюкать с ним она себе не позволяла, даже когда он был ребенком. 

Как-то в одной беседе Лагерфельд обмолвился, что его мать не особенно любила болтать по пустякам с детьми. "Если хочешь мне что-то сказать, то либо пошевеливайся и говори по делу, либо не мели зря языком и помалкивай. Твои глупости не заслуживают моего времени, так что изволь говорить быстрее!" - приводит автор книги слова маэстро. Как вспоминал модельер в узком кругу, Элизабет никогда не хвалила его. Зато от нее нередко можно было услышать такое: "Лучше бы на твоих ноздрях были занавески. Уж больно они огромные". Подобные реплики были в порядке вещей. 

Прошлое родителей и возможные последствия для карьеры 

Как пострадала бы карьера Карла Лагерфельда, стань при его жизни известно о том, что и мать, и отец звездного кутюрье были членами нацистской партии? Кайзер не исключает, что контракт с Chanel модельер вряд ли бы получил. Лагерфельду и так было тяжело как немцу в Париже, и если бы стало известно о нацистском прошлом родитилей, стало бы еще сложнее, отмечает автор книги "Карл Лагерфельд. Немец в Париже" Альфонс Кайзер. 

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    Король моды Карл Лагерфельд

    Родился Карл в Гамбурге, в семье владельца фабрики по производству сгущенного молока. Отец будущего кутюрье много ездил по миру. И в Венесуэле, и в США, и в дореволюционной России (в частности, во Владивостоке) он выпускал консервированное молоко. Свои детские снимки Лагерфельд показывает очень-очень редко. Этот был сделан уже в зрелом возрасте - около 30 лет назад.

  • Желтое пальто от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Переехав из Германии в Париж, Карл Лагерфельд довольно быстро освоился в мировой столице моды. В 1954 году он получил первый приз на конкурсе, организованном Международным секретариатом по шерсти IWS за создание женского пальто желтого цвета.

  • Лагерфельд для Fendi

    Король моды Карл Лагерфельд

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  • Платья от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Два периода своей творческой жизни Лагерфельд посвятил модному дому Chloé: с 1964-го по 1984-й, а потом - с 1992-го по 1997-й. Культовый статус обрели платья, разрисованные мастером от руки. В 1972 году он создал свою знаменитую коллекцию, вдохновленную стилем ар-деко. Платье по центру называется "Рахманинов" - в честь русского композитора.

  • Мода лейбла Karl Lagerfeld

    Король моды Карл Лагерфельд

    В 1974 году Лагерфельд основал свою собственную линию моды - Karl Lagerfeld Impression. Его работы, сделанные для этого лейбла, отличаются от всех других. Они намного ближе к его собственному стилю одежды: андрогинные силуэты, никаких ярких рисунков, преимущественно черный цвет, акцент на плечах и на талии.

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    Король моды Карл Лагерфельд

    В 1983 году Карл Лагерфельд стал художественным директором дома моды Chanel. Традиционному твидовому костюму он придал новый блеск: появились новые формы, варианты отделки, пуговицы. На смену тяжеловесному консерватизму пришла игривая легкость.

  • Модели, созданные для Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    Именно Лагерфельд придумал "выносить сор из избы" в модной индустрии. Если раньше название лейбла указывалось разве что на подкладке, то теперь его стало видно и на внешних деталях: пуговицах, поясах, сумках и других аксессуарах. На фото - модели, созданные для Chanel в последние годы.

  • Сумки от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Работая для Chanel, Лагерфельд, любящий эксперименты с новыми материалами, создает костюмы и платья не только из джерси и твида, но и из кожи, латекса, неопрена. То же можно сказать о сумках и обуви. Фантазия мастера не знала и не знает границ!

  • Платье от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Карл Лагерфельд - не только модельер. Он всегда увлекался фотографией: организовал пару выставок, выпустил несколько альбомов, является лауреатом престижных международных наград в этой области. Лагерфельд известен и как создатель духов. В Париже он основал собственный издательский дом, открыл книжный магазин. Его личная библиотека насчитывает более 300 тысяч томов.

  • Карл Лагерфельд

    Король моды Карл Лагерфельд

    С тех пор, как в 1989 году умер спутник жизни Лагерфельда, кутюрье предпочитает жить в одиночестве. Он никогда не был женат и не имеет детей. В 2000 году Карл Лагерфельд решил похудеть и за 13 месяцев жесткой диеты сбросил 42 килограмма, о чем тут же написал книгу. Вес держит, по его словам, для того, чтобы без проблем носить узкие костюмы, без которых он жить не может.

  • Модели Карла Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Его частенько критиковали за привлечение к работе худосочных моделей, однако Лагерфельд стоит на своем. В 2004 году он создал коллекцию для шведской компании H&M, производящей недорогую модную одежду для молодежи. Увидев, что его силуэты выпустили не только в "худых", но и в "полных" размерах, кутюрье разозлился.

  • Костюмы от Карла Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    В качестве дизайнера он, помимо прочего, создал плюшевого мишку, одетого так же, как он сам, бутылку Кока-Колы, вышедшую ограниченным тиражом, коллекцию шлемов для мотоциклистов, коллекцию украшений для фирмы Swarovski, коллекцию обуви для итальянского лейбла Hogan. В костюмах, им придуманных, на сцену выходили Мадонна и Кайли Миноуг, звезды Венского оперного театра и миланской "Ла Скалы".

  • Кошка Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Он обожает свою кошку по кличке Шупетт: создает для нее коллекции одежды и аксессуаров, а также профили в социальных сетях, снимается с ней в рекламе.

  • Показ мод Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    22 января Карл Лагерфельд впервые пропустил показ в Париже, на котором Chanel представил свою весенне-летнюю коллекцию. В этот день он почувствовал усталость, сообщили представители модного дома. Это происшествие стало первым сигналом для серьезного беспокойства о состоянии здоровья кутюрье.

    Автор: Дарья Брянцева


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