Клаудия Шиффер: "Женщина года"

Знаменитая и неподражаемая супермодель Клаудия Шиффер названа "Женщиной годой". Церемония вручения наград журнала GQ из-за пандемии пройдет без красной дорожки - только в режиме онлайн.
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