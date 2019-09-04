Клаудия Шиффер: "Женщина года"

Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

Что было с принцем Уильямом?

Клаудия кружила головы многим мужчинам. В 2002 году, когда ей уже было за тридцать, появились слухи о ее романе с принцем Уильямом, которому в то время было всего 20 лет. Сама Клаудия позже утверждала, что они с принцем просто решили немного подурачиться, разыграть журналистов. На этом фото модель вручает кубок принцу Уильяму, победившему в благотворительном турнире по конному поло.