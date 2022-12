Пластик из моря для модной одежды. Что здесь не так?

То, что мы сегодня носим, часто сделано из пластика. Организация по защите окружающей среды Greenpeace сообщает, что более половины текстиля изготовлено из полиэстера, полученного в основном из продуктов переработки нефти. Но дело не только в этом: мы слишком часто покупаем новую одежду. В период с 2000 по 2016 год объем производства текстиля во всем мире удвоился. Ожидается, что к 2030 году он вырастет еще более чем на 60 процентов.

При этом все больше производится одежды, которая содержит пластмассу, загрязняющую окружающую среду. Согласно экспертным оценкам, совокупные выбросы вредных веществ в атмосферу индустрии моды доходят до десяти процентов. Это больше, чем международная авиация и судоходство вместе взятые!

Позитивный эффект для климата

Конечно, экологический баланс выглядел бы намного лучше, если бы старую одежду перерабатывали. Многое из нашего гардероба чаще всего оказывается в мусоре. В конце концов, более половины одежды подвергается "термической переработке", то есть - сжигается. По данным Европейского парламента, только один процент собранной бывшей в употреблении одежды используется для производства новой. Это связано с тем, что технологии, необходимые для переработки, все еще находятся в состоянии разработки.

Причина кроется в составе материалов. "В текстиле используются сотни видов пластика", - говорит Кай Небель (Kai Nebel). Он возглавляет Исследовательский центр устойчивого развития и переработки отходов в институте Ройтлингена. "Это смеси с различными пластификаторами, покрытиями и комбинациями разных материалов", - говорит ученый. Вряд ли их возможно рассортировать, а тем более - отделить друг от друга.

Тем не менее, многие компании по пошиву одежды заявляют о том, что они используют или хотят использовать переработанные материалы. Больше всего рекламируется так называемый морской пластик, который собирает, например, организация Parley for the Oceans. Однако на самом ли деле этот пластиковый мусор был выловлен из моря?

Новая обувь сделана из старых пластиковых бутылок?

По словам Небеля, в настоящее время речь идет о производстве новых волокон из старых PET -бутылок. Морской пластик в основном состоит из пластичного полимера - полиэтилентерефталата (он же PET). Сырьем для производства PET служат продукты нефтехимии: диметиловый эфир терефталевой кислоты и этиленгликоль. Этот вид пластика считается наиболее безопасным для человека, активно применяется в пищевой индустрии в качестве упаковочных материалов и востребован в медицине.

"Перерабатывать пластиковые бутылки намного проще, чем, например, обувь. Потому что обувь состоит не из одного материала, а из многих", - объясняет Гилиан Герке (Gilian Gerke), профессор управления ресурсами, переработки и устойчивого развития в Институте прикладных наук Магдебург-Стендаль.

"Если я использую пластиковые бутылки для текстильного производства, чтобы потом делать из них одежду, в результате мне приходится производить гораздо больше пластиковых бутылок, чтобы текстильная промышленность имела экологически чистое сырье. Это достаточно парадоксально", - уточняет он.

Переработка морского пластика на самом деле гринвошинг?

"Поддержка проектов экологической организации Parley for the Oceans для фирм, безусловно, является преимуществом", - уверен Герке. Однако если внимательно изучить веб-сайты индустрии моды, то можно найти более точную информацию о том, что ПЭТ-бутылки в первую очередь собираются на суше, чтобы они не попали в море. "Потребитель, который не совсем вник в суть проблемы, думает, что если он купит эти кроссовки, то спасет море. Так потребителя вводят в заблуждение", - подчеркивает Герке.

Формулировки концернов по производству текстильной продукции в основном расплывчаты. "Это мы часто замечали, когда речь шла об одежде марки H&M или других лейблов", - критикует Небель. Концерны, например, утверждает, что одежда состоит на 100 процентов из переработанных материалов. На самом деле, по словам Небеля, это всего лишь десять процентов. Также часто говорят, что обувь сделана из пластика. В действительности же только часть обуви содержит 20 процентов так называемого "морского пластика".

Пластиковый мусор на берегу моря неподалеку от Панамы Фото: Luis Acosta/AFP/Getty Images

Информации о некоммерческой экологической организации Parley for the Oceans почти нет. Связаться с ней можно только в цифровом формате. И тем не менее, Parley for the Oceans так и не ответила на вопросы DW. На сайте представлены профессиональные фотографии и вдохновляющие видео, на которых в основном молодые люди улыбаются и собирают пластиковые бутылки на пляжах. Посетителей страницы просят участвовать в сборе этих бутылок или внести пожертвования. Точной информации о том, сколько всего пластика собирается и сколько из него составляют старые бутылки, какое количество этого пластика поступает из моря, где он перерабатывается и получает ли от этого прибыль сама Parley for the Oceans, - нигде нет.

Итак, остается вопрос: почему организация собирает пластик, для которого уже существует процесс переработки? И почему переработанный пластик затем продается концернам модной одежды, а не используется для изготовления новых бутылок?

Сбор пластиковых бутылок на побережье Танзании Фото: Amas Eric in Dar es Salaam/DW

"В морском пластике так много разных материалов, а также загрязняющих веществ, ракушек и песка. Их невозможно просто так использовать", - говорит Небель. Компоненты сначала должны быть аккуратно отделены друг от друга, потому что с химической точки зрения упаковка, бутылки, остатки текстиля или рыболовные сети - это совершенно разные продукты. В принципе, все можно переработать химическим путем, но для этого понадобятся большие усилия.

Однако, по словам Кая Небеля, есть еще один рычаг, который можно использовать для улучшения экологического баланса текстильной промышленности. "Мы производим огромное количество текстиля, из которого, вероятно, 40 процентов даже не продается", - предполагает Небель. Это приводит к трате огромного количества ресурсов, загрязнению воды и созданию большого количества CO2 - для одежды, которую никто не будет носить. "Это на самом деле величайший грех", - восклицает ученый. По его мнению, прежде чем думать об экологичной переработке вторсырья необходимо переосмыслить масштабы производства.

"Это сравнимо с эффектом переливающейся ванной, - описывает ситуацию Гилиан Герке, - вы открыли кран, вода льется через край, и вы пытаетесь собирать эту воду вместо того, чтобы просто закрыть кран".

Смотрите также: