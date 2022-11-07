  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
акции с приклеиванием к асфальту
Так выглядят акции с приклеиванием к асфальту. Берлин, октябрь 2022 годаФото: Emily Sherwin/DW
Природа и окружающая средаГермания

Экоактивисты получили первые сроки. Что дальше?

Артем Иванов
1 ч. назад

В Баварии защитников климата отправили за решетку на 30 суток. В Нидерландах - на два месяца. Протесты при этом продолжаются.

https://p.dw.com/p/4JAPt

Напомним, в начала ноября около тридцати экоактивистов движения "Последнее поколение" ("Letzte Generation") перекрыли движение на одной из оживленных улиц Мюнхена. Первая группа в оранжевых рабочих спецжилетах уселась на асфальт утром, некоторые приклеили ладони к дорожному покрытию. Ближе к вечеру акцию повторила вторая группа. В результате полиция потребовала применить к нарушителям так называемое превентивное заключение (Sicherungshaft). Согласно баварскому закону о полиции от 2018 года, в некоторых случаях, например, если есть опасение, что нарушитель повторит незаконные действия, его могут до суда лишить свободы на срок до 30 суток. 

В истории ФРГ еще не было случая, чтобы назначался столь долгий полицейский арест, утверждают в "Последнем поколении", отмечая, что среди арестованных есть люди в возрасте от 23 до 79 лет. Ряд политиков осудили решение полиции, другие назвали его "суровым, но адекватным". За насильственное препятствование дорожному движению в Германии может быть назначено до пяти лет лишения свободы. В понедельник, 7 ноября, протесты активистов в Баварии продолжились.

Приговоры в Гааге

Пару дней назад в Нидерландах судья вынес приговор экоактивистам Just Stop Oil, один из которых приклеил свою голову к картине Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой", а второй облил первого супом из банки. Акция, напомним, прошла совсем недавно - 27 октября.

Прокуратура запрашивала четыре месяца заключения, судья дал каждому по два месяца за решеткой, причем один месяц из двух - условно, но с оговоркой: если они повторят нечто подобное, получат больше, причем уже реальный срок. 

Экоактивисты и их планы на будущее

Несмотря на растущую критику, "Последнее поколение" в прошедшие выходные объявило о расширении своих радикальных протестов в Германии. Борцы за климат не исключают, что в скором времени начнут блокировать аэропорты страны.  

Политический спор вокруг действий экоактивистов и возможных наказаний за их акции усилился после того, как на прошлой неделе в Берлине бетономешалкой была сбита велосипедистка, а помощь прибыла на место аварии с опозданием -  якобы из-за блокады улицы экоактивистами. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась в больнице. Но пока не до конца ясно, по какой именно причине спасатели не успели прибыть вовремя к месту происшетсвия. Проводится расследование.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Грета Тунберг

Грета Тунберг: Мир находится на краю пропасти

Грета Тунберг: Мир находится на краю пропасти

27 октября 2022 года выходит в свет "Книга о климате" шведской экоактивистки Греты Тунберг - английская и немецкая версии. Подробности у DW.
Культура27 октября 2022 г.
Экоактивисты в Дрездене

Экоактивисты нанесли Дрезденской галерее ущерб в 12 тысяч евро

Экоактивисты нанесли Дрезденской галерее ущерб в 12 тысяч евро

В августе этого года активисты приклеились к "Сикстинской мадонне" Рафаэля в Дрезденской картинной галерее. Теперь эксперты подсчитали, каков материальный ущерб, нанесенный знаменитому музею.
Культура26 октября 2022 г.
Экоактивисты в Музее Барберини

Немецкие музеи пытаются защититься от протестных акций экоактивистов

Немецкие музеи пытаются защититься от протестных акций экоактивистов

Акции в защиту климата приобретают все новые формы. Одна из последних состоялась в потсдамском Музее Барберини. Немецкие музеи вынуждены принимать меры.
Культура25 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дети из Изюма в Белгороде

Киев: В РФ незаконно вывезли более 6000 украинских детей

Конфликты40 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры: из глиняного горшка с названием "эмиграция" выглядывает голова "Ксении Собчак". Рядом на полянке сидит ослик Иа, напоминающий внешне Владимира Путина. Ослик произносит фразу: "Входит и выходит".

Возвращение Собчак в Россию: неожиданность или нет?

Возвращение Собчак в Россию: неожиданность или нет?

Политика4 ч. назад
Драмтеатр в Мариуполе после авиаудара войск РФ, в ходе которого, по данным АР, могли погибнуть 600 человек

Спецтрибунал для Путина - каким он может быть и когда?

Спецтрибунал для Путина - каким он может быть и когда?

Правосудие и закон6 ч. назад
Маргит Ауэр

Книги, которыми зачитываются дети в Германии

Книги, которыми зачитываются дети в Германии

Литература6 ч. назад
Избиратель заполняет бюллетень на одном из участков в Айове в ноябре 2020 года

Промежуточные выборы в США. Почему сейчас важны как никогда

Промежуточные выборы в США. Почему сейчас важны как никогда

Политика15 ч. назад
Освобожденное ВСУ село Архангельское в Херсонской области

Блэкаут в Херсоне и другие события 256-го дня войны

Блэкаут в Херсоне и другие события 256-го дня войны

Конфликты21 ч. назад
Женщина на засохшем кукурузном поле

Конференция ООН по изменению климата: что на повестке дня?

Конференция ООН по изменению климата: что на повестке дня?

Климат6 ноября 2022 г.
На главную страницу