Экоактивисты получили первые сроки. Что дальше?

В Баварии защитников климата отправили за решетку на 30 суток. В Нидерландах - на два месяца. Протесты при этом продолжаются.

Напомним, в начала ноября около тридцати экоактивистов движения "Последнее поколение" ("Letzte Generation") перекрыли движение на одной из оживленных улиц Мюнхена. Первая группа в оранжевых рабочих спецжилетах уселась на асфальт утром, некоторые приклеили ладони к дорожному покрытию. Ближе к вечеру акцию повторила вторая группа. В результате полиция потребовала применить к нарушителям так называемое превентивное заключение (Sicherungshaft). Согласно баварскому закону о полиции от 2018 года, в некоторых случаях, например, если есть опасение, что нарушитель повторит незаконные действия, его могут до суда лишить свободы на срок до 30 суток.

В истории ФРГ еще не было случая, чтобы назначался столь долгий полицейский арест, утверждают в "Последнем поколении", отмечая, что среди арестованных есть люди в возрасте от 23 до 79 лет. Ряд политиков осудили решение полиции, другие назвали его "суровым, но адекватным". За насильственное препятствование дорожному движению в Германии может быть назначено до пяти лет лишения свободы. В понедельник, 7 ноября, протесты активистов в Баварии продолжились.

Приговоры в Гааге

Пару дней назад в Нидерландах судья вынес приговор экоактивистам Just Stop Oil, один из которых приклеил свою голову к картине Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой", а второй облил первого супом из банки. Акция, напомним, прошла совсем недавно - 27 октября.

Прокуратура запрашивала четыре месяца заключения, судья дал каждому по два месяца за решеткой, причем один месяц из двух - условно, но с оговоркой: если они повторят нечто подобное, получат больше, причем уже реальный срок.

Экоактивисты и их планы на будущее

Несмотря на растущую критику, "Последнее поколение" в прошедшие выходные объявило о расширении своих радикальных протестов в Германии. Борцы за климат не исключают, что в скором времени начнут блокировать аэропорты страны.

Политический спор вокруг действий экоактивистов и возможных наказаний за их акции усилился после того, как на прошлой неделе в Берлине бетономешалкой была сбита велосипедистка, а помощь прибыла на место аварии с опозданием - якобы из-за блокады улицы экоактивистами. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась в больнице. Но пока не до конца ясно, по какой именно причине спасатели не успели прибыть вовремя к месту происшетсвия. Проводится расследование.

Смотрите также:

