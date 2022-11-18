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Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance
КультураГермания

Приклеившимся к Рубенсу экоактивистам вынесли приговор

Марина Борисова
4 мин. назад

В августе этого года экоактивисты приклеили себя к картине Рубенса "Избиение младенцев" в мюнхенском музее "Старая пинакотека". Суд приговорил их к денежным штрафам. Но точка в деле еще не поставлена.

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В пятницу, 18 ноября, суд в Мюнхене назначил штрафы участникам акции в "Старой пинакотеке". Летом этого года два активиста "Последнего поколения" приклеились к раме картины фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Избиение младенцев". Третий участник протеста снимал акцию на видео. Все трое участников получили штрафы. Цифры озвучены не были, однако, по информации немецких СМИ, речь идет о внушительного размера суммах. Причем этим дело может и не ограничиться. Представители "Старой пинакотеки" также намерены предъявить свои требования.

Картина Рубенса
Картина Рубенса "Избиение младенцев", примерно 1638 г.Фото: Bayerische Staatsgemäldesammlungen/dpa/picture alliance

По информции прокуратуры, ущерб, нанесенный в результате акции, достигает 11 тысяч евро. Сотрудники музея и полиции были вынуждены использовать специальное средство, чтобы освободить приклеившихся экоактивистов. При этом была повреждена историческая рама картины. По словам Бернхарда Мааца (Bernhard Maaz), генерального директора Баварских государственных собраний (Bayerische Staatsgemäldesammlungen), картина такой величны и историческая рама с позолотой имеют неоценимое культурно-исторические значение. Немецкий искусствовед считает, что акции протеста не легитимны. 

При этом акции климатических активистов в европейских музеях продолжаются. Во вторник, 15 ноября, представители движения "Последнее поколение" ("Letzte Generation") облили картину Густава Климта (Gustav Klimt) "Смерть и жизнь" в Вене. Критика и осуждение в обществе растет. И пока ведутся дискуссии о средствах, к которым экоактивисты прибегают для достижения целей своего протеста, и о недопустимости посягательства на великое искусство, в судах уже оглашают первые приговоры.

Бавария первой вынесла приговоры

Бавария стала первой федеральной землей, вынесшей приговоры по делам экоактивистов. Ранее здесь уже посадили на 30 суток защитников климата из "Последнего поколения".

Напомним, в ноябре экоактивисты перекрыли движение на одной из оживленных улиц Мюнхена. Полиция потребовала применить к нарушителям так называемое превентивное заключение (Sicherungshaft). Согласно баварскому закону о полиции от 2018 года, в некоторых случаях, например, если есть опасение, что нарушитель повторит незаконные действия, его могут до суда лишить свободы на срок до 30 суток.

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