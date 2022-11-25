Экоактивисты парализовали работу аэропорта в Берлине

Экоактивисты из группировки Letzte Generation на полтора часа парализовали авиасообщение в аэропорту Берлина. Политики возмущены и требуют наказать протестующих.

Две группы радикально настроенных климатических активистов из группировки "Последнее поколение" (Letzte Generation) в четверг, 24 ноября, проникли на летное поле аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) и приклеили себя к взлетно-посадочной полосе, на полтора часа парализовав воздушное сообщение. Часть рейсов была отменена, еще несколько - перенаправлены. В итоге пострадали около 750 пассажиров. Несколько участников акции были задержаны Действия экоактивистов-радикалов резко раскритиковали политики и представители берлинской полиции.

Так, министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) назвал действия группировки "опасным вмешательством в воздушное сообщение". Речь идет о "серьезном преступлении", которое "в худшем случае могло угрожать человеческим жизням. Этому нет оправдания", подчеркнул Штюбген.

Аэропорты - "не площадка для политических акций", потому что в результате таких действий жизни "людей очень быстро могут оказаться под угрозой", считает и сопредседатель фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Андреа Линдхольц (Andrea Lindholz). Она потребовала "последовательных наказаний" для нарушителей.

Блокировку столичного аэропорта осудила и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Произошедшее - "очередная эскалация, и абсолютно неприемлемая", написала она в микроблоге Twitter. По словам Фезер, подобные акции лишь подрывают борьбу с изменением климата.

Протестующие ясно дали понять, "что готовы совершать преступления и что демократические рамки не имеют значения для этой организации", заявили в свою очередь в полиции Берлина.

В то же время лидер немецких левых Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) считает, что действия группировки "Последнее поколение", несмотря на их спорность, указывают на "пассивность политиков перед лицом климатической катастрофы".

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