Спецслужбы ФРГ проверяют активистов "Последнего поколения"

Федеральное ведомство по охране конституции начало проверку экоактивистов из движения "Последнее поколение" еще летом 2022 года. Однако наблюдение пока идет без использования спецсредств.

Федеральное ведомство по охране конституции еще летом 2022 года начало проверку активистов из немецкого экологического движения "Последнее поколение",чтобы установить, нет ли в их деятельности элементов экстремизма, сообщило в пятницу, 10 марта, издание Der Spiegel. Проверка идет сугубо на основании информации о "Последнем поколении", которая содержится в открытых источниках. Если ведомство придет к выводу, что подозрения в экстремизме обоснованны, оно может начать наблюдение с помощью специальных средств.

На соответствующий запрос журналистов Der Spiegel спецслужба ответила, что она принципиально не комментирует сведения о том, находятся ли под наблюдением организации, которые не фигурируют в ее ежегодном отчете. Глава ведомства Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) осенью прошлого года признал, что участники движения иногда совершают уголовные преступления, но оговорил, что это обстоятельство еще не дает оснований считать их экстремистами.

Приклеивание к асфальту и обливание картин супом

В последнее время участники движения "Последнее поколение" организовали несколько резонансных акций - блокировали движение на автомобильных дорогах, приклеивая себя к асфальту, а также пытались повредить дорожное покрытие в центре Берлина и обливали краской и супом произведения искусства в музеях.

Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что в Германии отношение к этим акциям остается скептическим. По данным социологического института Civey, 81 процент немцев считает их неоправданными, 86 процентов полагают, что такие действия "Последнего поколения" не способствуют делу защиты экологии.

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